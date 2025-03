Sobre las 17.00 de este miércoles, el senador nacionalista Sergio Botana y el abogado Enrique Möller llegaron a la sede de la Fiscalía General de la Nación. Como se había anunciado previamente, allí los recibiría la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. El legislador y su asesor entregaron a la máxima autoridad del Ministerio Público un escrito con información –física y digital– sobre las publicaciones en Facebook de Stella Alciaturi, exfiscal a cargo de la causa del exintendente y candidato nacionalista de Soriano, Guillermo Besozzi.

Dirigentes nacionalistas denunciaron días atrás que Alciaturi había publicado en Facebook críticas al Partido Nacional (PN) y que había reposteado contenido en el que se incluía, por ejemplo, la expresión “blancos pillos”. En la fundamentación respaldada por la totalidad de los senadores del PN, a la que tuvo acceso la diaria, se afirmó que el objetivo es “poner en conocimiento” de Ferrero “hechos con apariencia de importantes irregularidades y/o faltas administrativas que involucran” a la fiscal “en el correcto desempeño de su función”. Asimismo, se pedía que la fiscal de Corte pudiera “adoptar las medidas correspondientes para determinar” si Alciaturi “ha incurrido en responsabilidad administrativa de algún tipo”.

Luego de la reunión, que se extendió por más de una hora, Botana informó que se encontró con la “buena novedad” de que, “de oficio”, Ferrero ya había iniciado una investigación administrativa sobre la situación de Alciaturi. El legislador consideró “altamente satisfactorio” que el tema estuviera ya a estudio de la Fiscalía General de la Nación. Según averiguó la diaria, la investigación comenzó el pasado lunes.

La exfiscal del caso Besozzi ya declaró en el marco de este proceso administrativo, al igual que el periodista Eduardo Preve. Este último publicó en su cuenta de X que la Fiscalía lo convocó por posteos que hizo el 14 de marzo, en esa misma red social, “sobre los motivos de la imputación a Besozzi”.

La visión del PN

En la interna nacionalista se valora que Ferrero esté “trabajando rápido” en intentar determinar el grado de responsabilidad de Alciaturi en este caso, así como eventuales sanciones si correspondieran. Desde la asesoría legal de la bancada nacionalista se prevé que la investigación inicial se extienda “no más” de 30 días.

Botana recordó a la diaria que en 2020 el ahora prosecretario de Presidencia y entonces fiscal de Corte, Jorge Díaz, inició una investigación administrativa de similares características contra la entonces fiscal de Carmelo, Natalia Charquero. Según se conoció –y dieron cuenta notas de prensa–, algunos posteos en redes sociales dejaban ver que la magistrada había militado en el PN. En ese momento le había tocado investigar los audios en los que el nacionalista Carlos Moreira, entonces intendente de Colonia, ofrecía renovar una pasantía a cambio de un favor sexual. Tanto la investigación sobre Moreira como sobre Charquero fueron archivadas.

“Si eso era considerado grave por el fiscal de Corte del momento, se imaginará que es más [grave] si una fiscal en ejercicio hace comentarios políticos, brinda opinión política y además genera odio mientras es fiscal”, comparó Botana. El legislador agregó que las supuestas publicaciones de Alciaturi que se adjuntaron a la investigación de Ferrero “son coincidentes” con el período en el que se estaba tratando el caso del exintendente de Soriano Agustín Bascou. Este fue procesado sin prisión por un delito de conjunción del interés privado y público en diciembre de 2023, tras ser investigado por ordenar a los funcionarios de la intendencia cargar nafta en las estaciones de servicio de su propiedad.

Teniendo en cuenta que la fiscal Alciaturi dijo a Telenoche que no hizo “ningún posteo en Facebook” y apuntó que “hace muchos años” que no tiene esa red social, Botana dijo que lo que se toma por parte de la bancada nacionalista es una “presunción”. “Sencillamente queremos la información objetiva porque entendemos que la doctora Alciaturi tiene el mismo derecho que debería tener todo ciudadano de que no se le impute lo que no es”, comentó el legislador.

En una rueda de prensa, Botana aclaró que la presentación del material ante Ferrero no fue coordinada con el equipo de Besozzi. “Nos parece que todo esto va por carriles diferentes; está en el marco de nuestra obligación como funcionarios públicos denunciar lo que son hechos de apariencia absolutamente anormal”, subrayó. Reconoció que si bien la investigación administrativa “afecta en general” a la Fiscalía, “no tiene por qué afectar” en particular lo que está pasando con la imputación del exintendente Besozzi.

Desde el FA se considera que es “una operación política”

Consultado por la diaria, el senador frenteamplista Eduardo Brenta dijo que, de existir los mencionados posteos, es “un error de parte de la fiscal” Alciaturi. En ese sentido, indicó que entiende que será responsabilidad de Ferrero decidir si corresponderá o no “una medida administrativa”. Más allá de esto, subrayó que “hay una operación política” del PN para “descentrar el problema de fondo”, que es la acusación a Besozzi.

“Así la fiscal sea frenteamplista, el problema que el Partido Nacional tiene no es la fiscal, el problema que tiene es lograr demostrar que no son adecuadas las acusaciones y la determinación de la jueza”, argumentó Brenta. “Es una operación política para distraer la atención del problema central, que es que fue formalizada la principal figura política del Partido Nacional en el departamento de Soriano”, agregó.

El legislador enfatizó que al poner en duda los fundamentos de la imputación no sólo se está “atacando” a la Fiscalía, “sino que se está atacando al Poder Judicial”. “Besozzi es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero la jueza encontró elementos suficientes para formalizarlo”, recordó. “No me voy a dejar distraer del hecho más importante; si los argumentos que presentó convencieron a la jueza, lo que hay que demostrar es el error”, concluyó.