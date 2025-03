El ministro de Economía, Gabriel Oddone, fue entrevistado este miércoles en Desayunos Búsqueda, donde fue consultado sobre varios temas, como el panorama económico que se encontraron las nuevas autoridades, los escenarios de incertidumbre financiera de algunos organismos públicos y privados que el gobierno deberá atender, y el diálogo para la seguridad social que se convocará en las próximas semanas. Respecto de este último punto, el jerarca afirmó que espera que estén sobre la mesa algunos de los temas que puso en discusión el plebiscito del PIT-CNT, pero consideró que se deberá tener en cuenta “que hubo un resultado” negativo frente a esas propuestas en la consulta popular.

“El diálogo social va a partir de la base de que hay que hacer cosas que suponen mejoras de lo que había, pero al mismo tiempo que hay cosas que no van a ser objeto de la discusión, porque eso estuvo laudado en el plebiscito”, sostuvo el titular de Economía, consultado sobre qué temas podrían estar en la negociación. Consultado sobre si eso implica que los planteos que hizo el movimiento sindical en la papeleta no deberían rediscutirse –fijar la edad jubilatoria en 60 años, eliminar las AFAP e igualar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional–, respondió que “de la forma que estaban planteados en el plebiscito de forma taxativa, no, pero por supuesto los temas de fondo que estaban planteados en el plebiscito van a ser objeto de discusión”.

“Es un diálogo social y van a estar convocados actores sociales como el movimiento sindical, que seguramente van a tener posiciones asimilables a lo que se planteaba en el plebiscito. Pero lo que la discusión tendrá que establecer es que hubo un resultado en relación a la forma en que se sugería atacar algunos de los problemas y eso será parte de lo que habrá que laudar en esta etapa”, profundizó el ministro.

Por otra parte, afirmó que el gobierno “pretende resolver esto en un período corto de tiempo, de manera de tener los cambios sobre la mesa lo antes posible para evitar que esto se pegue al período electoral”.

Consultado sobre si se puede asegurar que las AFAP van a seguir existiendo, Oddone respondió que “una parte de lo que hoy hacen las AFAP seguro va a permanecer, porque es un consenso dentro del gobierno que así sea”, pero “hay un conjunto de cosas que las AFAP hacen que no son sustantivas, como la captación y fidelización de los clientes, en las que puede haber modificaciones”. Dicho esto, el jerarca aclaró que a su entender esto “no es clave cambiarlo” y que no sería su “prioridad” hacerlo.

Un escenario económico “algo peor” de lo esperado

En cuanto a qué panorama encontró este gobierno en términos económicos, Oddone planteó que el resultado fiscal “esencialmente no es distinto –las cifras oficiales– al que esta administración saliente recibió, con un déficit fiscal del sector público consolidado de 4,3% del PIB”, pero señaló que hay “unas seis o siete décimas más de gasto que las que había hace cinco años y una deuda bruta que creció casi diez puntos del PIB”, lo que genera “una situación fiscal un poco más frágil que la que había en 2019, a pesar de las circunstancias atenuantes que tuvieron lugar en este período, que son un desafío para el futuro”.

“Eso es algo peor de lo que nos imaginábamos, un poquito, por lo menos de lo que yo me imaginaba hace tres o cuatro meses, no es algo dramáticamente peor”, analizó el ministro, y acotó que esto se contradice con el mandato del gobierno saliente de “hacer una consolidación fiscal sostenible en el tiempo”, que “claramente no ocurrió”.

Entre las prioridades que se marcó este equipo económico para atender en el corto plazo, Oddone marcó que “está claro que la Caja de Profesionales es una prioridad”, lo cual “no es una sorpresa” porque se sabía que la caja paraestatal “iba a ingresar en una situación delicada desde el punto de vista financiero” este año. “Eso es lo que tiene un deadline muy claro, que es aproximadamente mediados de año”, indicó, y recordó que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley a la brevedad para atender esta situación.

Negociación colectiva: “La clave es mantener que los salarios crezcan”

En otro tramo de la entrevista, Oddone fue consultado sobre sus afirmaciones que generaron polémica en torno a la posibilidad de “desindexar” los salarios más altos para “apuntar a niveles más bajos de inflación”, y le bajó el perfil al aclarar que ideas a nivel “intelectual” se le pueden ocurrir muchas y que “la materia institucional que regula la discusión de la negociación colectiva es un tema que está en el corazón de la gestión del Ministerio de Trabajo”.

“Mi impresión es que la negociación colectiva y los Consejos de Salarios son un instrumento fantástico para la promoción de acuerdos y la vigilancia para poder generar condiciones de distribución del ingreso favorable, y hay que fortalecerlo”, afirmó Oddone, aunque sí defendió la posibilidad de estudiar modificaciones, como “introducir la productividad como variable clave” y “revalorizar los descuelgues como una herramienta a establecer”.

Asimismo, dijo que “hay que seguir avanzando en modificaciones”, pero “eso va a depender de los acuerdos que logremos alcanzar, sin perder de vista que la clave es mantener que los salarios reales crezcan”.