El equipo económico, liderado por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, fue recibido este lunes por las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio (FA) en el Parlamento para brindar un informe sobre el diagnóstico del MEF respecto de la situación económica y fiscal del país, en medio de disputas públicas entre el oficialismo y la oposición.

Oddone declaró en una rueda de prensa que el informe que presentó fue elaborado considerando las “perspectivas regionales e internacionales”, la “situación fiscal heredada” y la “situación del sector público”. Se trató del primer acercamiento entre el nuevo Poder Ejecutivo y el nuevo Parlamento para comenzar a delinear la Rendición de Cuentas correspondiente al último año del gobierno de Luis Lacalle Pou y el Presupuesto Quinquenal.

Según supo la diaria con base en fuentes legislativas, el jerarca de Economía comenzó su presentación con un repaso de la situación regional, específicamente sobre el escenario económico de Argentina y Brasil, además de presentar los “efectos negativos” de la “política proteccionista” que se está dando en el mundo, sobre todo desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en Estados Unidos. También habló de la dificultad que presenta que haya una baja en el precio de los commodities.

Sobre la situación fiscal de Uruguay, Oddone reiteró que el déficit que deja la pasada administración es similar al de 2019, cuando el FA dejó el gobierno. Según dijeron fuentes legislativas a este medio, el ministro no presentó un “escenario catastrófico”, pero sí marcó que el gobierno aún no terminó de contrastar todos los números para tener un balance fino sobre la situación financiera y económica.

Facturas encajonadas y deudas flotantes

Aún no están claros los gastos de la pasada administración que el actual gobierno deberá asumir en los primeros años. En la presentación, Oddone enumeró una serie de organismos públicos y privados en los que hay incertidumbre: el Casmu tiene una “grave situación financiera” y una deuda con garantía del Estado; también se planteó la situación del Ferrocarril Central, el diferendo judicial que inició el consorcio y los pagos que debe afrontar el Estado por la disponibilidad de la vía; y hay deudas por la construcción de rutas (contratos Cremaf y PPP).

Oddone planteó que en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) existe un “mayor gasto permanente”, “facturas encajonadas” y “deuda flotante”. También se constataron varios Centros de Atención a la Infancia y a la Familia que no tienen “gastos de funcionamiento” asignados por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y que no se conoce el alcance de la deuda que el Ministerio de Defensa Nacional contrajo por la compra de aviones, barcos y vehículos multipropósito.

Además, se planteó la situación de la Caja de Profesionales, ante lo cual Oddone transmitió a los legisladores que en menos de 60 días enviará un proyecto de ley para tratar el escenario “urgente” de la caja. En el diagnóstico, el jerarca dijo que la caja “se queda sin recursos” a mitad de año y que “todos deben contribuir a la solución”, “minimizando el aporte de la sociedad”.

Oddone dijo en una rueda de prensa que el MEF está intentando averiguar “qué magnitud” tienen estas deudas y “cuál es el fundamento” de las postergaciones en los pagos. “Lo que nosotros estamos relevando en estos días es información de distintos organismos en los cuales se habrían producido algunas postergaciones de pagos, estamos queriendo averiguar qué magnitud tienen y cuál es el fundamento de esas postergaciones, si son lo normal y habitual que ocurre en cualquier transición de gobierno o si hay alguna situación diferente. Todavía no tenemos información como para confirmar”, dijo el ministro.

“Un escenario de restricciones globales y fiscales”

El tono de la presentación de Oddone ante los legisladores no varió demasiado de lo que declaró luego en la rueda de prensa, en la que destacó que Uruguay tiene una economía “sólida” que es reconocida a nivel internacional. El ministro fue consultado sobre las declaraciones que dio este lunes el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien en En perspectiva dijo que el anterior gobierno dejó una “Ferrari fundida, chocada y [que] no anda”. Oddone se limitó a responder que no comentaría declaraciones de otras personas, pero sí señaló que la situación económica de Uruguay es la de un “país sólido”.

“Tiene grado inversor, tiene una economía que funciona pero que tiene enormes oportunidades de mejora; es frágil y manejable, pero es frágil”, apuntó el ministro. “Como hemos repetido en varias oportunidades, recibimos un resultado fiscal que no es distinto del que había en 2019, con más gasto y con más deuda, en un escenario internacional más restrictivo; eso plantea un conjunto de desafíos que el equipo económico va a estar en condiciones de mejorar, pero la economía funciona. Es un país que goza de muy buena reputación a nivel económico, y esas son las razones por las que somos captadores de inversiones, tanto extranjera como inversión doméstica, porque el país es un país confiable”, expresó.

Los diversos escenarios de incertidumbre dejan una situación que no es “catastrófica”, pero que sí puede hacer que se miren con “precaución” las prioridades de gobierno, según comentó una fuente legislativa frenteamplista. En la rueda de prensa Oddone declaró: “Mi trabajo es exactamente ese: encontrar la forma de poder cumplir con lo que es el programa del FA en el escenario de restricciones globales y fiscales que el país tiene. Ese es el trabajo mío en este momento [en que estoy] a cargo de liderar el equipo económico”, puntualizó.

El senador Daniel Caggiani fue el vocero de la reunión por parte de las bancadas oficialistas, y en una rueda de prensa señaló que hay un marco de “restricciones” y que el gobierno se ha ido encontrando con “cangrejos debajo de las piedras”, que sin duda deben “atenderse de manera urgente”.

El legislador fue consultado también por los dichos de Díaz y fue cauto en la respuesta: “Yo creo que no estamos ni en el país de las maravillas, ni estamos en el peor de los infiernos de Dante. Llevamos casi cuatro años de estos últimos cinco años de falta de crecimiento del salario de los ingresos de las personas y de las familias, y al mismo tiempo los problemas estructurales de Uruguay no se han solucionado, sino que se han agravado”.

“El panorama es más exigente, pero yo creo que hay confianza, mucho respaldo y mucho trabajo porque hay un equipo económico, un gobierno que va a enfrentar esos desafíos, que va a intentar plantear soluciones, y hay un compromiso muy importante de la fuerza política de cumplir con los compromisos de campaña”, sentenció Caggiani.