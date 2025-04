En la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, entre 200 y 300 profesionales protagonizaron este miércoles la primera movilización en contra del proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). “El Poder Ejecutivo generó la crisis de la caja y la agrava” y “Los profesionales no somos privilegiados” fueron algunos de los mensajes inscriptos en las pancartas de los manifestantes.

La protesta surgió a instancias del grupo Profesionales Independientes y tuvo la adhesión de la Asociación de Afiliados a la CJPPU, El Orden Profesional y la Asociación Odontológica Uruguaya.

“Las cifras hablan por sí solas”, afirmó Sergio Bedrossian, referente de Profesionales Independientes, en la lectura de la proclama. “2,5 millones de dólares por mes para la Caja Profesional, 40 millones de dólares por mes para la Caja Militar, 15 millones de dólares por mes para pagar el tren de UPM”, señaló.

En diálogo con la diaria, Bedrossian sostuvo que, en el corto plazo, la solución para la CJPPU “pasa por una asistencia financiera del Estado”, que “tiene doble responsabilidad”. Por un lado, “por lo que el artículo 67 [de la Constitución] determina para todos los uruguayos en situaciones como la que atraviesa la Caja Profesional” y, por otro, porque “el Estado fue responsable de esta crisis teniendo dos directores [en la CJPPU] que actuaron para que estos números den lo que están dando”.

El proyecto de ley, que ingresó este mismo miércoles a la Cámara de Diputados, establece, entre otras cosas, un aumento de la tasa de aportación, un nuevo gravamen para los jubilados y transferencias desde Rentas Generales a la caja paraestatal, que sólo en el transcurso de este año serán equivalentes a 110 millones de pesos por mes.

Consultado sobre el tratamiento legislativo que tendrá la reforma, Bedrossian manifestó: “Estaremos con la lupa sobre cada uno de los legisladores”. A su entender, “llegó la hora de que los profesionales, obligados por las circunstancias, tengamos que hacer una valoración vinculada a qué partidos estamos votando y qué están haciendo los partidos con nuestra suerte como trabajadores y como jubilados”.

70% de los profesionales aportan en las categorías más bajas

Uno de los carteles que se levantaron este miércoles en la plaza Independencia pedía por la eliminación del actual régimen de aportes con base en fictos. “Profesional = Trabajador, aporte por ingreso real ya”, decía la pancarta. Uno de sus portadores, Bernardo Safones, dijo a la diaria que aportar por ingreso real “es justo por la sencilla razón de que, de acuerdo a lo que ganás, eso aportás”. “No es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, que soy psicólogo, que un neurocirujano”, afirmó.

Safones lamentó que desde el sistema político, y también “a nivel general de la población”, se vea a los profesionales como “una suerte de casta aparte”, como “si todos estuviesen en una buena situación”. “La realidad es que no es así. Yo no vine a la marcha en un Rolls Royce. Vine en un ómnibus de Cutcsa y me voy a ir en un ómnibus de Cutcsa”, expresó.

En cuanto al aporte por ingreso real, Safones señaló que “es de suponer que eso se va a reflejar en el día de mañana en una jubilación mejor o peor de acuerdo a lo que fui aportando”. Consideró que en este momento los fictos “no amparan realidades”, sino “pseudo realidades”, y por eso se da “la alta cantidad de personas que se declaran en no ejercicio”.

Consultado al respecto, Fernando Rodríguez Sanguinetti, el único director de la CJPPU que estuvo presente en la movilización, dijo a la diaria que, si bien “el sistema de fictos es funesto” y “es lo que entre otras cosas nos ha llevado a la situación actual”, en este momento la CJPPU “no tiene manera de controlar” una eventual aportación por ingreso real de todos los profesionales. “Eso ya es un control impositivo que deberíamos coordinar con otros organismos del Estado para que sea controlado fehacientemente”, señaló.

Rodríguez Sanguinetti aboga por la incorporación de los nuevos profesionales dependientes a la CJPPU, lo que, junto con “un préstamo puente del Estado para los primeros años que se consolide el sistema”, daría solución a “los problemas de los dos sistemas, el de los profesionales dependientes, que es por ingreso real, y el de los profesionales independientes, que es por fictos, que son altísimos y que intentaremos bajar por lo menos en un 30%”.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se señala que actualmente 70% de los aportantes de la CJPPU están dentro de las categorías uno y cuatro de las franjas de cotización ficta, “mientras que los pasivos son beneficiarios en su inmensa mayoría de pasividades correspondientes a sueldos básicos jubilatorios calculados sobre nominales de las categorías mayores”.

La protesta de este miércoles transcurrió mayormente en la plaza Independencia, excepto por unos pocos minutos en los que un puñado de personas, arengadas por el diputado Gustavo Salle, bajaron de la vereda con la intención manifiesta de interrumpir o al menos enlentecer el tránsito. Bedrossian intercedió para desactivar la acción y Salle acordó una manifestación “a media calle”.

“Es muy grave lo que está haciendo el gobierno del Frente Amplio: está masacrando a la clase media, está haciendo mandados para la oligarquía internacional, lo que no le saca a UPM y a la banca privada oligárquica internacional se lo quiere sacar a la clase media, al jubilado, es [un proyecto] confiscatorio de la jubilación”, dijo a la diaria el líder de Identidad Soberana.

Alejandro Sánchez: “Este proyecto de ley es urgente”

Consultado por la prensa sobre el tema este miércoles, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, justificó el envío del proyecto de ley al Parlamento. “Si no se aprueba, a partir de julio la Caja de Profesionales no puede pagar las jubilaciones. Esta es la realidad evidente”, remarcó. Acotó que la caja está “desfinanciada”, “fundida” y necesita “discutir cómo se reequilibran los aportes”. “En nuestro proyecto de ley hay un aporte de la sociedad, Rentas Generales va a poner recursos. Hay un aporte, naturalmente, que tendrán que hacer los activos de esa caja, y hay un aporte que tienen que hacer los pasivos”, señaló Sánchez.

Insistió con que la iniciativa “es la forma de poder sanear” la caja y se mostró optimista en que el Parlamento pueda aprobarla antes de julio. Informó que se creará una comisión especial en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto y que se dialogará “con los parlamentarios de todos los partidos para que le den la celeridad necesaria, porque este proyecto de ley es urgente”.