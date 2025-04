La venia enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento para que el ex director nacional de Policía Mario Layera sea votado como cabeza de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado generó ruido en filas del Partido Nacional (PN) desde el minuto cero. Ayer ese tema era uno de los puntos del orden del día de la Comisión de Asuntos Administrativos de la cámara alta, pero no se llegó a tratar. De todas maneras, Graciela Bianchi, coordinadora de la bancada de los senadores del PN e integrante de la comisión, antes de que empezara la sesión informó en rueda de prensa que su partido no votará la venia de Layera por “razones políticas y éticas” y porque el ex jerarca policial no les “genera confianza”.

Al rato de terminada la sesión de la comisión se supo que la fiscal Silvia Porteiro archivó el caso que investigaba los traslados del narcotraficante Gerardo González Valencia, una causa por la que eran investigados el subdirector de la Policía Nacional Alfredo Clavijo y Layera. Pero el archivo del caso no movió un ápice la postura del PN.

Luego de conocida la noticia, la senadora Bianchi subrayó a la diaria que el archivo de la causa para el PN “no tiene nada que ver” con la negativa a votar la venia, porque si bien defienden el principio de inocencia, Layera “tiene muchos antecedentes negativos” de cuando fue director nacional de Policía durante la administración del Ministerio del Interior a cargo de Eduardo Bonomi, que fue cuando “se produjo el episodio [Rocco] Morabito”, que se fugó de Cárcel Central.

“Entonces, para nosotros, es un problema de política pública y de ética por el cargo. No le vamos a dar nada menos que la dirección de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado a una persona con estos antecedentes funcionales. Si nos lo hubieran propuesto para ponerlo como presidente del Correo, no hubiéramos tenido problema”, sostuvo. Además, Bianchi aseguró que a sus compañeros del PN ya les había dicho, el lunes, que conoce a fiscalía e iban “a lograr que se archive” el caso, pero aún así tenían que mantenerse en la postura negativa.

La senadora dijo que si hicieran hincapié solamente en el principio de inocencia, serían “incongruentes” con la “defensa” que hacen del exintendente de Soriano Guillermo Besozzi, que fue imputado por varios delitos contra la administración pública. “Un indagado es inocente, pero igual no le dábamos [el voto] aunque estuviera indagado. Esa es la posición del PN”, remarcó. Por último, Bianchi insistió con que sabía que la causa se iba a archivar y opinó que es “una vergüenza por parte de la fiscalía”, porque la fiscal Porteiro estuvo “cinco años sin tomar postura” y “justo cuando se está discutiendo la venia le sale al archivo”, por lo tanto, “no es serio”.

A su vez, el senador blanco Sergio Botana, en diálogo con la diaria, siguió la misma línea que su correligionaria y lo planteó en términos de un dilema negativo. Sostuvo que el argumento para votar en contra la venia de Layera “no es jurídico”, ya que “no está declarado culpable”, y explicó: “El tema es que para nosotros no es confiable. Si él estaba al tanto de lo de Morabito y González Valencia, estaría involucrado en un desvío, y si no sabe nada de algo que sucedía en el mismo lugar en el que estaba y que revolucionó todo Montevideo, no puede tener la aptitud para Inteligencia”.

Por lo tanto, Botana resumió que para los blancos Layera “o no es confiable personalmente o no es confiable técnicamente”, entonces, “sería bueno que no lo pongan en ese lugar” porque “le va a dar dolores de cabeza al gobierno”. “Quien esté en ese cargo tiene que dar garantías”, finalizó.

La postura de los nacionalistas no cayó bien en filas del oficialismo. Una fuente del Frente Amplio subrayó a la diaria que las venias “son un paquete” que forman parte de una acuerdo global, en consecuencia, “si se desglosa una, se pueden desglosar todas”, así que “los blancos verán qué quieren hacer”. La postura del FA es que la venia de Layera se trate el martes en el Plenario del Senado junto a todas las demás —incluidas las de los cargos para la oposición—.

Por último, antes de que se conociera la noticia del archivo de la causa en el Partido Colorado (PC) ya habían resuelto que el lunes iban a tomar una postura sobre el tema. Una fuente del PC subrayó a la diaria que “increíblemente se archivó la causa”, entonces, “es un elemento a tener en cuenta en la decisión” sobre la venia, ya que “incide”, porque “una cosa era con la imputación”, y otra, sin ella.

El artículo 187 de la Constitución establece que las venias para los directores generales precisan tres quintos de los votos de los componentes del Senado. Por ello, el FA, que cuenta con 16 legisladores en la cámara alta, precisa dos votos más para poder aprobar la venia de Layera.