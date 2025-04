El Partido Nacional (PN) definió que no votará la venia del exdirector nacional de la Policía, Mario Layera, como titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi explicó en rueda de prensa que la decisión está basada en la existencia de una causa judicial abierta referida a la fuga del narcotraficante italiano Rocco Morabito de Cárcel Central en 2019, cuando Layera era director nacional de la Policía.

Bianchi afirmó que no acompañarán la venia por “razones políticas y éticas” y porque Layera no les “genera confianza”. La senadora acotó que el cargo para el que se propone a Layera es “el más sensible del Estado en cuanto a las responsabilidades” porque “todo el Estado uruguayo está sometido a su autoridad, que además depende del Poder Ejecutivo, en consecuencia tiene que generar confianza”.

La venia será tratada este miércoles en la Comisión de Asuntos Administrativos, que además recibirá a la fiscal de Corte, Mónica Ferrrero. Para ser aprobada, necesita un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes del Senado, como establece el artículo 187 de la Constitución.

El 17 de marzo, los senadores de la oposición, luego de que Layera concurriera a la comisión de Asuntos Administrativos para ser consultado sobre distintos temas, solicitaron información a la Fiscalía sobre la “situación procesal” del exdirector en torno a los traslados del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia para reunirse con Rocco Morabito en Cárcel Central y en la fuga de este último.

Según Bianchi, en la comisión Layera afirmó “que no estaba indagado”, pero el informe de Fiscalía arrojó que “la causa está abierta”. La senadora sostuvo que no omite la presunción de inocencia, pero lo que evalúa la bancada de la que es parte es el nivel de confianza del cargo por el que se pide la venia.

“Para nosotros es muy importante porque él era el director de la Policía Nacional cuando se produjeron, creo que fueron 11, visitas cordiales, no sabemos para qué ni por qué, de González Valencia a Morabito”, afirmó la senadora, quien cuestionó que nunca se explicaron las razones de los traslados de “uno de los narcotraficantes más pesados que tuvo el Uruguay bajo su responsabilidad [de Layera]”.

La senadora sostuvo que este miércoles, junto con el senador nacionalista Carlos Camy, se reunirán con representantes del Partido Colorado para transmitirle la postura del PN respecto a la venia. Bianchi sostuvo que el beneplácito a Layera “no integró el paquete de negociación” con el oficialismo y se trató aparte.