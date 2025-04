Este martes el Senado siguió aprobando venias para designar a los jerarcas -vicepresidentes y directores- de empresas públicas, y el Frente Amplio (FA) tenía previsto que este miércoles se empiecen a aprobar las venias de los cargos de la oposición, como parte del paquete negociado. Pero en el oficialismo tienen dudas de que las venias se materialicen en las próximas horas.

Luego de muchas idas y más vueltas, el Partido Nacional (PN), que es el que tiene más cargos (22) de los 40 que terminó ofreciendo el gobierno a la oposición, tomó la delantera este martes y, oficialmente, a través de su directorio, envió a Presidencia los primeros nombres para que luego desde Torre Ejecutiva se manden las solicitudes de venias al Parlamento, aunque hay cargos que no precisan venia; por ejemplo, según lo establece la Constitución, los miembros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral los elige la Asamblea General por dos tercios de los votos.

Los primeros nombres que mandó el PN a Presidencia son el de la exprecandidata Laura Raffo para Antel, el del expresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Juan Curbelo para la Comisión Administradora del Río de la Plata, el del exvicepresidente de la Agencia Nacional de Vivienda Dario Castiglioni para UTE, el del exsenador y exprecandidato Jorge Gandini para la ANP, el del exdirector nacional de Trabajo Federico Daverede para la Comisión Administradora del Río Uruguay, el del expresidente del Instituto Nacional de Cooperativismo Martín Fernández para el Banco República, el del exdirector nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Santiago Borsari para la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), y el del exdirector de Ancap Leandro Claramunt para la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones.

A su vez, fuentes del Partido Colorado confirmaron a la diaria que el exvicepresidente de UTE Julio Luis Sanguinetti -hijo del dos veces primer mandatario Julio María Sanguinetti- es el nombre de la oposición para el Banco Central del Uruguay, así como el exsenador Germán Coutinho irá a Ancap. Al sector del senador colorado Gustavo Zubía (Tercera Vía) le tocaba un cargo, y será el del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), al que irá Ángel Facchinetti, vicepresidente saliente de la CND, mientras que José Amy, director saliente del Instituto Nacional de Colonización, irá a OSE.

Por ahora, en el orden del día de la sesión de este miércoles de la cámara alta sólo se consigna el homenaje al fallecido senador colorado Adrián Peña, a un año de su muerte. Según supo la diaria por una fuente de la coalición, en el Parlamento algunos legisladores comentaron que “no queda muy bien votar venias en una sesión de homenaje”. De todas maneras, la fuente señaló que el tema “no está definido”, por lo tanto, la votación de las venias -si llegan desde Presidencia- se podría resolver este miércoles en sala, por más que no esté en el orden del día. No obstante, desde el FA señalaron a la diaria que no creen que las primeras venias de la oposición lleguen este miércoles al Parlamento.