La Cámara de Senadores aprobó este martes la venia de Mario Layera como titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Los cinco legisladores del Partido Colorado acompañaron la propuesta del Frente Amplio (FA) y de ese modo el oficialismo logró la mayoría especial del plenario que precisaba para respaldar el nombre planteado. El Partido Nacional (PN), en cambio, votó en contra porque, según argumentó, la venia de Layera no estuvo incluida en el acuerdo interpartidario y porque el nombre propuesto no les brinda “garantías”.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani fue el encargado de proponer la venia y destacó la trayectoria del comisario retirado Mario Layera. Mencionó que fue “un destacado agente de la Policía Nacional y uno de los discípulos más destacados del inspector [Julio] Guarteche”, que cumplió funciones en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, que entre 2013 y 2016 fue jefe de Policía de Montevideo, y que desde 2016 a 2020 se desempeñó como director de la Policía Nacional.

Caggiani consideró que “es uno de los CV más destacados” que el FA tiene para ese cargo y aseguró que Layera “ha recibido importantes premios nacionales e internacionales en reconocimiento de su trayectoria”.

El senador frenteamplista detalló el proceso que tuvo la solicitud de venia de Layera. Recordó que a pedido de la oposición, se consultó a la Fiscalía General de la Nación sobre los antecedentes procesales de Layera, y el organismo respondió que este tenía dos antecedentes procesales archivados y uno en curso, en una causa a cargo de la fiscal Silvia Porteiro por los traslados del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia. Sin embargo, el 31 de marzo, Porteiro archivó el caso en el que Layera estaba en calidad de indagado. “En cuanto a evacuar las dudas razonables sobre la situación procesal de Layera, entendemos que para nosotros está totalmente cerrada esa situación”, indicó Caggiani, y agregó que “no hay ningún tipo de razón o fundamento desde el punto de vista jurídico” para no acompañar la venia.

Además, el senador frenteamplista consideró que el Parlamento “tiene que dar señales claras de que en estos temas no tenemos que estar divididos” y que “es importante el apoyo político y el consenso político”.

Bordaberry: “Cuando damos la palabra, la cumplimos”

A su turno, el senador colorado Pedro Bordaberry explicó las razones del Partido Colorado para votar la venia propuesta. “Vivimos tiempos en que el valor de la palabra, del acuerdo, del cumplimiento de los compromisos asumidos, debe estar más presente que nunca. Obviamente que a veces cumplir la palabra que uno empeñó se hace más difícil que en otras, y esta es una de ellas”, confesó. De todos modos, remarcó que en política “lo que vale es la palabra” y “cuando damos la palabra, la cumplimos”.

“Entendemos que dimos la palabra de que votaríamos las venias que propusiera cada partido, y que la responsabilidad por el análisis de las condiciones personales de los candidatos propuestos era de quien lo proponía”, señaló Bordaberry. Acotó que la única excepción a este concepto es que la persona no se encuentre en condiciones legales y constitucionales de asumir el cargo, y que este no es el caso.

Bordaberry afirmó que “esto no significa apoyo ni aval a los que sean presentados como candidatos, de la misma forma que no esperamos apoyo del oficialismo a los que nosotros presentamos”. También dijo que el voto a favor de la venia no significaba “una aprobación entusiasta” de la trayectoria de Layera. “No nos gusta el nombre propuesto, nos parece un error que lo propongan, no lo compartimos”, remarcó. Y recordó que como legislador interpeló tres veces al exministro del Interior Eduardo Bonomi cuando Layera era jefe de Policía.

Sin embargo, el senador colorado explicó que el voto favorable del PC se explica por “una afirmación de principios que creemos fundamentales: la presunción de inocencia, el debido proceso, el respeto de los compromisos institucionales y el cumplimiento de los acuerdos”. Además, recordó que el oficialismo puede, de todos modos, votar la venia de Layera sin los votos de la oposición, simplemente dejando pasar 60 días, y lo que se logra con este voto es que “se empiece a trabajar” ahora. “Nunca van a poder decir de nosotros que ponemos los palos en la rueda y que frenamos el funcionamiento del Estado”, enfatizó.

En el mismo sentido, el senador colorado Andrés Ojeda cuestionó la trayectoria de Layera y dijo que se alegra de que no esté en el Ministerio del Interior, pero acotó que su partido no tiene “capacidad normativa” para frenar la designación, ya que la venia puede aprobarse sólo con votos oficialistas. Añadió que el PC votaría a favor “por el estricto cumplimiento de un acuerdo político”.

Javier García: la venia de Layera “no participa de un acuerdo interpartidario”

En un primer momento, cuando se propuso el nombre de Layera, el PN expresó sus dudas de acompañar la venia porque el exjefe de Policía tenía causas abiertas en su contra. Sin embargo, cuando se archivó la causa, dijo que no daría sus votos por razones “políticas y éticas”.

Este martes en el Parlamento, el senador nacionalista Javier García argumentó que la venia de Layera “no participa de un acuerdo interpartidario”, por “la naturaleza del cargo”, que es “absolutamente diferente a todos los demás cargos”.

García consideró que Layera “no cuenta con las condiciones personales, técnicas y funcionales para el cargo que se propone”, que “pasaron hechos muy graves bajo su mando” y que a su partido no le brinda “garantías desde el punto de vista de la preservación de los derechos individuales y la protección de los derechos humanos”. Aclaró que la posición del PN “no está ligada a instancias judiciales”, porque “se defiende el principio de inocencia”.

Caggiani afirmó que la venia de Layera sí está contemplada en los acuerdos interpartidarios y que así se lo dejaron claro a la oposición.

Finalmente, el Senado aprobó el nombre propuesto con los votos del Frente Amplio y del Partido Colorado.

Se votaron venias de vicepresidentes y directores de organismos públicos

Por otra parte, el Senado votó por unanimidad las venias para las vicepresidencias del Banco de Seguros del Estado, el Banco Hipotecario del Uruguay, la Administración de los Ferrocarriles del Estado, la Administración Nacional de Puertos, Antel, OSE, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, la Agencia Nacional de Vivienda, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Uruguayo de Meteorología y el Correo Uruguayo. También se votaron las venias para los directores oficialistas de Ancap, UTE, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y el Banco República.