Tras la denuncia del presidente de la Junta Electoral de Lavalleja, Miguel Azurica, del Partido Nacional (PN) sobre “presiones” y “amenazas” por parte de correligionarios en los últimos días del escrutinio final que determinó que Daniel Ximénez, del Frente Amplio (FA), es el nuevo intendente, el Secretariado Ejecutivo de la fuerza política de izquierda incluyó este tema en el orden del día y recibió al jerarca recientemente electo.

En conferencia de prensa, el presidente del FA, Fernando Pereira, saludó “fuertemente” a la Corte Electoral y al sistema de partidos políticos “que permite[n] que elecciones tan parejas como las que se dieron en Lavalleja terminen con un resultado de 95 votos a favor de Daniel Ximénez, lo que también hace histórica esta diferencia”.

Pereira destacó que la confiabilidad de la Corte Electoral “es hija de un sistema que tiene muchas décadas de instaurado en Uruguay y que ha permitido, a lo largo de estas décadas, tener la tranquilidad de que hay resultados que pueden ser empate, como pasó en San Bautista”. “Ese trabajo de los funcionarios de la Corte, de todos los partidos, es reconocido fuertemente por el FA y es un respaldo claro a la Corte Electoral y, sobre todo, al sistema de controles que la propia Corte Electoral permite que tengan los partidos”, subrayó.

Sin embargo, como tercer punto, destacó la preocupación de la fuerza política por la entrevista brindada por Azurica en una radio, en la que denunció las “presiones” y “amenazas” que recibió de integrantes del PN.

“Procuramos que este hecho se esclarezca. Creemos que una parte es diálogo entre partidos”, apuntó, y dijo que desde el FA se comunicaron con la presidenta del directorio del PN, Macarena Rubio, “para compartir esta preocupación, que es que pudo haber existido, de acuerdo con las declaraciones del presidente de la Junta Electoral, presiones para alterar o con la intención de alterar el resultado electoral”. “Nosotros vamos a evaluar cuáles son las acciones que vamos a tomar en concreto, pero la primera, sin duda, es dialogar con los partidos”, indicó.

En ese sentido, adelantó que luego de la conferencia se comunicarían con el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y que ya hablaron con Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, y así lo harán con el resto de los partidos, “para ver qué es lo que sucedió allí y, sobre todo, para tener los antídotos en toda la república para que los procesos electorales sigan siendo en Uruguay tan garantistas como hasta ahora”.

Por su parte, Ximénez remarcó que “a pesar de lo acotado de la diferencia [de votos], no hay ningún cuestionamiento al resultado”, y esto es algo a “valorar democráticamente”. “Ocurrieron hechos que no podemos dejar pasar porque entendemos que son hechos que hay que investigar, [y] porque son hechos potencialmente graves para el deterioro de nuestra calidad democrática”, planteó. Agregó que “se van a tomar acciones para, sobre todo, con el debido proceso, investigar qué fue lo que pasó y ver si se tienen que tomar acciones para que estas cosas no sucedan”.

Consultado al respecto, Pereira enfatizó el diálogo interpartidario con el objetivo de “colocar todos los antídotos para que nadie se tiente a tomar decisiones para intentar alterar un resultado electoral”. Asimismo, se refirió a la necesidad de que “el sistema político blinde a la Corte Electoral y al sistema electoral uruguayo, que es prácticamente infalible”, y llamó a “condenar a todos aquellos que tengan una intención de alterarlo, no importa de qué partido sean”.

FA emitirá declaración sobre ataque israelí a delegación diplomática en Cisjordania

Por otro lado, el Secretariado Ejecutivo del FA también trató el ataque de Israel contra una delegación diplomática durante una visita de campo en la gobernación de Yenín, en el norte de la Cisjordania ocupada, y donde se encontraba el embajador uruguayo en Palestina, Fernando Arroyo, según informó a la diaria el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA (Carifa), Fernando Gambera.

Gambera explicó que esta declaración recoge la otra que hizo el FA sobre la situación en la Franja de Gaza, en la que se califica de genocidio lo que está sucediendo y se remarca en la necesidad de un alto el fuego y de “parar con esa masacre”. “Si no hay un alto el fuego, la perspectiva que hay es que vayan en aumento esas desgracias: la guerra y las pérdidas humanas”, dijo.

A su vez, señaló que otro punto de la declaración que se va a emitir es que “hay una comprobación de que no sólo no hay una reflexión y el gobierno de Israel no revé nada, sino que hay una política expansionista del gobierno de Israel hacia Cisjordania”, con el objetivo de “colonizar”, “que va acompañada de más bombardeos y de más ataque”.

También, según Gambera, se planteará que se tengan en cuenta “las recomendaciones de la ONU [Organización de las Naciones Unidas] respecto de los dos estados y demás, y [que] obviamente no puede pasar ni un segundo más sin que se habilite la ayuda humanitaria”.