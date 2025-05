El canciller, Mario Lubetkin, se refirió este jueves en rueda de prensa al ataque por parte del ejército de Israel contra una delegación de diplomáticos en Cisjordania, este miércoles, y explicó que la Dirección de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó explicaciones a la embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, para aclarar “qué fue lo que realmente pasó en ese desgraciadísimo incidente”. Según supo la diaria, este miércoles mantuvieron una conversación y este jueves se reunieron formalmente.

“Esperemos que no se repita nunca más”, afirmó el ministro sobre el ataque, en el que no hubo heridos. En la delegación se encontraba el embajador uruguayo en Palestina, Fernando Arroyo. “Queremos que no se repita más y que en el Estado palestino los diplomáticos tengan la garantía de poder actuar y ejercer sus funciones como corresponde”, enfatizó Lubetkin.

El canciller remarcó que Arroyo se encuentra bien, así como el resto de los diplomáticos presentes, de los que dijo que son en su mayoría europeos. “Por suerte no tuvimos que lamentar nada; simplemente esto tiene que ser una lección muy clara y una señal muy clara de que cada uno tiene que estar protegido para ejercer sus funciones, y nuestro embajador estaba allí, junto con otros embajadores, para hacer un escenario de observación que nosotros le habíamos solicitado”, apuntó.