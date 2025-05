La mañana después del fin de otro ciclo electoral, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, esbozó un primer balance sobre el desempeño de su fuerza política en las elecciones departamentales y municipales, en las que retuvo las intendencias de Montevideo y Canelones, perdió la de Salto, recuperó la de Río Negro y aún pelea el gobierno departamental de Lavalleja, que se definirá con los votos observados.

En diálogo con Nada que perder de M24, el dirigente valoró la victoria en la comuna capitalina, en el marco de una “campaña de desgaste de la gestión municipal” a la que “se respondió con votos”, afirmó. Junto a Canelones, consideró que el FA tuvo “votaciones más que aceptables” en ambos departamentos, por lo que hay “mucha satisfacción”. Al respecto de la derrota de Salto, dijo que el FA “estuvo cerca de lo que votó la elección pasada”, pero la oposición logró sumar votos al unirse bajo el lema Coalición Republicana “y los lograron mantener bien”.

Salto “es el único lugar en el que la coalición funcionó”, analizó y consideró que su partido “tiene que prepararse con tranquilidad, sin ningún apuro, para elecciones que van a tender a ser entre el Frente Amplio y la coalición multicolor”.

Pereira consideró que las elecciones del segundo y tercer nivel de gobierno deben medirse “como parte de un proceso electoral”, y en ese sentido destacó el desempeño del FA durante todo el ciclo: “Una elección interna con más de 400.000 votos”; “una elección nacional en octubre que nos permitió alcanzar 48 diputados y 16 senadores”; “y ahora una elección de mayo que nos permite consolidar al Frente Amplio, que tiene que seguir su proceso”. “Hemos dado pasos sustantivos” desde las elecciones departamentales de 2020 y a partir de un “proceso de autocrítica” que inició con la derrota nacional en octubre de 2019, resumió Pereira.

No obstante, sostuvo que “nunca nadie queda conforme” y que el FA quería “disputar otras intendencias”, pero que “naturalmente” no sólo compite con “partidos muy poderosos desde el punto de vista económico”, sino que también “peleamos contra el clientelismo más absurdo”, afirmó. Pereira consideró esto como “determinante para analizar el resultado”: “Si uno empieza a hilar fino, que es lo que el FA tiene que hacer, está claro que a la política clientelar por algo no la quieren perder, sobre todo el Partido Nacional”, aseveró.

Para el presidente del FA, “hay una parte del ciclo electoral que tiene reglas de juego muy vinculadas al hacerle sentir al ciudadano que le debe”. Mencionó a Maldonado como uno de los “departamentos más clientelistas y de los que más invierte [en campaña]”, pero afirmó que es algo que “se ve en todo el país”. Calificó al clientelismo como una “herramienta política electoral” y sostuvo que el FA “tiene que encontrar antídotos para que su política logre superar estas circunstancias”.