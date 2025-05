El politólogo Daniel Chasquetti realizó un análisis de los votos observados en Lavalleja en las últimas tres instancias electorales (departamentales de setiembre de 2020, nacionales de octubre de 2024 y balotaje de 2024), que compartió con la diaria. La cantidad de votos observados en esas instancias osciló entre 831 y 858, un número similar al de las actuales elecciones departamentales (884).

Según surge del análisis, el Partido Nacional (PN) capturó entre los votos observados, en las tres instancias electorales, una proporción casi similar a los votos que obtuvo entre los no observados. En las departamentales de setiembre de 2020, en particular, el porcentaje que obtuvo entre los votos observados fue idéntico al que obtuvo entre los votos no observados (54%). Sucedió lo mismo en el balotaje (60% para ambos grupos de votantes), mientras que en las nacionales, el apoyo entre quienes votaron no observado y quienes lo hicieron observado difirió en tan sólo un punto (34% votaron al PN en el primer caso, y 33% en el segundo).

Por su parte, el Frente Amplio (FA) capturó, en dos de las tres instancias, entre los votos observados, una proporción superior a los votos que obtuvo entre los no observados. En las departamentales de 2020 tuvo el 20% de votos entre los no observados y el 24% entre los observados. En octubre de 2024, tuvo el 32% entre los no observados y 35% entre los observados. En cambio, en noviembre de 2024, capturó un porcentaje menor entre los observados: 38%, frente a 40% entre los no observados.

Según la estimación de Chasquetti, de los 884 votos observados registrados en estas elecciones departamentales 2025 en Lavalleja, “el FA debería obtener entre 330 y 360; el PN, entre 325 y 335; y el PC entre 90 y 95”. “Si esto se cumple, ganaría el FA. Imagino seriamente que esto puede llegar a ocurrir”, afirmó.