La directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, encabezó una conferencia de prensa este martes, en la Torre Ejecutiva, en la que dio cuenta de los lineamientos para el quinquenio en materia de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de la dictadura. En ese sentido, comenzó por agradecer la presencia y el respaldo de las ministras de Defensa, Sandra Lazo, e Interior, Gabriela Valverde (interina), “para empezar a caminar silenciosamente para dar respuesta a lo que está esperando no sólo Madres y Familiares, sino nosotros como sociedad”.

En la presentación, que tuvo lugar al día siguiente de una nueva y multitudinaria Marcha del Silencio, Casablanca destacó que una de las prioridades que se marcó el gobierno es “agotar todas las instancias para la búsqueda de la verdad de los detenidos desaparecidos”. Dijo que con ese punto de partida, en estos casi tres meses de gobierno se trabajó “en un plan que se nutrió de más de 50 reuniones con la sociedad civil, con la academia y con cada una de las personas que hasta ahora lo que han estado haciendo es poner una margarita para seguir caminando”.

Sobre el reclamo de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en alusión al eslogan de campaña de Yamandú Orsi, “sepan cumplir”, Casablanca afirmó: “No es duro, nosotros vamos a cumplir con cada uno de los compromisos que tenemos establecidos, y en eso estamos, y en eso vamos a estar, al menos desde mi secretaría, estos cinco años, 24/7, para tratar de encontrar las respuestas y todo lo que sea posible que nos devuelva a las detenidas y los detenidos desaparecidos”.

Casablanca hizo un repaso de las acciones prioritarias en materia de búsqueda contenidas en el programa de gobierno: continuar con la búsqueda, revisar las leyes reparatorias de las víctimas del terrorismo de Estado, continuar con el intercambio internacional para intentar obtener información, desarrollar una política nacional de memoria, garantizar la fluidez de la tramitación judicial de los casos que juzguen crímenes de lesa humanidad, levantar toda traba burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad respecto de los lugares de enterramiento y posibilitar un mayor acceso a las fuentes de inteligencia militar y los archivos de la dictadura.

Asimismo, la jerarca recordó el compromiso de eliminar de los establecimientos y espacios públicos, incluyendo los cuarteles y/o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), “toda referencia a personas militares o civiles condenados por crímenes de lesa humanidad” e incluir en los programas educativos de todos los niveles cursos sobre el pasado reciente. “Estos son los compromisos que nuestro gobierno puso sobre la mesa y los vamos a cumplir”, aseveró.

Casablanca abogó por la construcción de una política de Estado de memoria, “porque la única garantía para decir ‘nunca más terrorismo de Estado’ es que todos y todas sepamos que no vamos a permitir la reiteración del horror. En este momento de negacionismo, de discursos de odio, de vuelta a los 90 y a algunos elementos que nos cuentan que la teoría de los dos demonios está de vuelta, que para qué mirar para atrás, nosotros queremos decir que la memoria construye presente y futuro”.

Digitalización y entrega de material de inteligencia policial

La segunda en hablar fue Valverde, quien anunció que se retomó un convenio entre la secretaría encabezada por Casablanca, el Ministerio del Interior (MI) y la Universidad de la República, el cual data de 2013 y promueve la digitalización del archivo histórico de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y la entrega de los documentos originales en formato papel depositados en ese archivo a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

Asimismo, Valverde explicó el convenio se propone “digitalizar los expedientes de la justicia militar depositados en el archivo de la ex Dirección de Policía Técnica y entregar los documentos sobre violaciones de los derechos y víctimas del período de la dictadura localizados en archivos o repositorios en poder de jefaturas policiales del interior del país”. “Hasta 2020 el convenio funcionó y posibilitó la digitalización de alrededor de un tercio del archivo del Departamento 3 de la DNII, sin poder avanzar en la entrega del material de las otras dos líneas acordadas”, informó.

En ese sentido, la jerarca señaló que “hoy es momento de anunciar el reingreso a los archivos de la DNII, que, constatamos, están. Estamos ingresando, hay voluntad política y hay apoyo de la Policía para ingresar allí y volver a buscar qué es lo que pasó, dónde están. Sabremos cumplir”, cerró.

Lazo: es necesario sacarles la “mochila” a las nuevas generaciones de la institución militar

A su turno, Lazo coincidió en el compromiso de todo el gobierno y en particular de su cartera con la causa de la búsqueda, y citó una frase atribuida a Jesús para sintetizar la importancia de seguir buscando información: “La verdad nos hará libres”. “También es necesario que se les quite la mochila a, sobre todo, las nuevas generaciones que integran las instituciones [militares], y eso no va a suceder hasta tanto se sepa la verdad, porque la verdad está”, añadió.

En cuanto a las medidas concretas, Lazo señaló que su cartera solicitó “información que tiene que ver con gente que está prófuga y que carga con sospecha de este tipo de delitos, y no nos parece congruente que quienes están prófugos, particularmente en este caso, sigan recibiendo sus haberes para pasar de vacaciones por allí”, en referencia a un histórico reclamo de Familiares sobre los cobros de pensiones desde el exterior por parte de indagados por crímenes de la dictadura. “Vamos a tomar medidas para que esa situación bochornosa no continúe”, aseguró.

“Son pequeñas acciones por las que, por allí, no faltarán voces que digan que vienen desde el rencor. Y yo digo que vienen desde el amor, desde el amor que les ponemos todas y cada una de nosotras a estas causas, pero también desde el amor a la institución y a las nuevas generaciones que integran la institución militar, que no tienen por qué cargar las mochilas de quienes, a través de pactos o a través de cobardía, simplemente, no están diciendo la verdad”, cerró Lazo.