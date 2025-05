El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado se reunió este lunes para hacer un balance de las elecciones departamentales, en las que consiguió una única intendencia, la de Rivera. Además, con el apoyo colorado, la Coalición Republicana logró que el nacionalista Carlos Albisu sea el próximo intendente de Salto, desplazando al Frente Amplio del gobierno departamental.

Al finalizar la reunión, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, hizo un balance positivo de la votación para el partido. “Creemos que en la mayoría de los departamentos hemos tenido hipótesis de crecimiento, y en los departamentos donde hemos tenido algunas complicaciones, incluso con candidatos nuestros que habían estado votando con algún otro partido, también hicimos votaciones positivas”, afirmó. “En Montevideo, quizás el departamento más emblemático, si bien nuestra cantidad de ediles bajó, esa es la realidad, nos alegra haber retenido un edil en la junta departamental”, añadió.

Ojeda destacó que el partido obtuvo un alcalde en la localidad de Batlle y Ordóñez, en Lavalleja, y se mostró “muy contento” con el resultado en Rivera. También destacó la votación de Marcelo Malaquina en Salto, que a su entender fue “determinante” para que Albisu llegara a la intendencia.

“Sin Marcelo Malaquina, la coalición no recupera salto. Y quizás la conclusión más potente que me queda de esto ahora es la necesidad de la Coalición Republicana (CR) en todos los departamentos del país. Habiendo CR en todos lados, hubiésemos ganado en Río Negro y no estaríamos pasando este calor en Lavalleja”, opinó. “Con coalición republicana departamental en todo el país, el Frente no gana en ningún lugar que no sea Montevideo y Canelones”, insistió.

Dijo que espera que esto “sirva de lección y esta discusión se termine, y cuanto antes podamos anunciar que habrá coalición republicana departamental en el año 2030”. Coincidió con Julio María Sanguinetti en que para las próximas elecciones departamentales, tendrá que haber CR “para todos los departamentos o para ninguno”. Y valoró que son los propios intendentes blancos que “se pierden la posibilidad de liderar” las intendencias si no hay coalición, porque “está claro por los números que los intendentes hubieran sido blancos”.

Votación en Montevideo: “La gente igual, enojada con el Frente, lo sigue votando”

Sobre la votación en Montevideo, Ojeda consideró que “el proceso para que Montevideo termine de sacar al Frente Amplio (FA) está en curso”. “El Frente cierra un gobierno departamental con una desaprobación ciudadana enorme, pero la gente igual, enojada con el Frente, lo sigue votando, quizás por un tema hasta de camiseta. Creo que tenemos que empezar a quebrar esa lógica de cara al futuro y decir: ‘Señores, Montevideo puede estar mejor’”, afirmó.

En cuanto a los resultados obtenidos por la coalición, evaluó que “en la medida en que se crece siempre es una victoria, y en la medida en que hay un proyecto que tiene más futuro que pasado es una victoria”. Sin embargo, sostuvo que no está “conforme ni contento” con los resultados del Partido Colorado porque pensaron que el “aporte” a la votación de la coalición “iba a ser mayor, pero sin ninguna duda, reconociendo el esfuerzo enorme que hizo Vicky (la candidata colorada, Virginia Cáceres) en esto, que dejó el alma en la cancha para poder crecer y sumar”.

Ojeda dijo que tanto Cáceres como el candidato nacionalista Martín Lema dejaron “la vida” en la campaña, “contra un Frente Amplio muy displicente, con un Bergara que raramente apareció, dijo muy poquito, sabiendo que si la balconeaba llegaba”. “Y que aparte también recibe esta intendencia como repago de su apoyo a (el actual presidente Yamandú) Orsi en la interna, ¿no? Cuando él baja su candidatura (a la presidencia). Entonces, Montevideo tiene que ver que el Frente ya hasta mercantiliza la Intendencia de Montevideo en sus transacciones internas”, cuestionó el secretario general del PC.

Afirmó que “todo esto desgasta, porque lo peor en este rubro es creer que uno tiene la vaca atada”. “Y lo digo yo desde un partido que tuvo la vaca atada durante la mayoría de la historia del país y hace tiempo se le desató y no ha podido volverla a atar. Entonces, cuando uno le pierde el respeto a la gente y la empieza a subestimar, empieza a generar cambios”, vaticinó.