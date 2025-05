El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a la polémica generada luego de que, en el marco del cortejo fúnebre del expresidente José Mujica, anunciara la compra de un campo de 4.400 hectáreas en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) para productores lecheros.

Entrevistado por En perspectiva, en línea con lo dicho por el presidente del INC, Eduardo Viera, Sánchez aclaró que el instituto no compró las tierras “porque se le antojó o en homenaje a Mujica”, aunque al anunciar la compra, en un momento emotivo frente al féretro del expresidente, dijera que era “en honor al viejo”. Explicó que a lo que se refería era que “el mejor homenaje a Mujica es seguir financiando una política de acceso a la tierra a los trabajadores y a los productores rurales”, y afirmó que no cree “que haya sido un error político”.

En ese sentido, Sánchez sostuvo que los políticos de la oposición que cuestionaron la compra, principalmente los senadores Sebastián da Silva y Pedro Bordaberry, del Partido Nacional y del Partido Colorado, “saben muy bien” que el expediente para la compra ingresó al INC en abril, ya que tienen representantes en el instituto, y expresó que le “duele” que “una parte importante del sistema político utilice esto, sabiendo que se dijo desde el lugar que se dijo con determinadas emociones”.

“Ese expediente ingresó el 11 de abril, el INC tiene 20 días hábiles para resolver sobre él, y el 16 de mayo vencían los 20 días, es decir, el viernes. El directorio se reúne todos los miércoles. Se reunió ese miércoles, que fue el mismo día del cortejo fúnebre de Mújica, porque si no se reunía, el viernes caía y ya no podía tomar la opción [de compra]”, dijo el secretario de Presidencia.

Para Sánchez, en torno a la compra “se dijeron muchas mentiras” y acotó que desde el 24 de abril, cuando Viera le planteó al directorio que había que estudiar el expediente “porque cree que hay que hacer la opción de compra”, hasta el 14 de mayo, “hubo muchas llamadas por teléfono” que manifestaron enojos porque el artículo 35 de la ley de creación del INC “genera enojos, varios”.

Dicho artículo establece que, antes de enajenar un campo de más de 500 hectáreas, todo propietario “está obligado a ofrecerlo, en primer término, al INC, el que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago”. Por lo que, añadió Sánchez, “se enoja el que va a comprar” y también un tercero, “que quizás es el que paga el pato más duro, porque es el que trabajó, el que promovió la venta” y, finalmente, se quedó sin comisión. “Calculemos que acá alguien perdió un millón, un millón y medio de dólares, que ya lo tenía ganado. Eso genera mucho enojo. Por eso el artículo 35 de la ley de colonización, y que Colonización intervenga en el mercado de tierras, ha sido un elemento de mucho debate desde la creación misma del instituto, afirmó Sánchez.

El secretario también desmintió que la compra se haya efectuado sin que el INC visitara el predio: “Es falso, totalmente falso. Esto hay que declararlo, aquí se fue a visitar, el presidente de Colonización fue a visitar el predio en Semana de Turismo”, afirmó Sánchez y añadió que, previo a eso, el 21 de abril se realizó “un informe de opinión sobre el valor de los servicios técnicos del INC con imágenes satelitales”. “El presidente manifiesta el interés ese mismo día y el 28 la Oficina Regional de Florida visita el predio y hace un informe y evalúa las 4.400 hectáreas, que equivalen a 5.700 hectáreas, la infraestructura que existe, el casco de estancia, las otras dos instalaciones grandes que existen allí, los pivots, los sistemas de riego, el casco principal, los dos puestos, los bienes, todo”, relató.

Sobre el monto que desembolsó el instituto por el predio –32,5 millones de dólares–, Sánchez sostuvo que es un valor “muy cercano” al de la evaluación de los servicios técnicos del INC. “En todo caso, Colonización termina comprando 2,4[%] más caro de lo que dicen los servicios técnicos de Colonización que vale el predio”, lo que estaría “dentro de la reglamentación” que “dice que Colonización puede comprar hasta un 5% más caro de lo que dicen los servicios técnicos”.

Sánchez afirmó que está previsto que el INC venda las partes del campo que no corresponden al proyecto colonizador, como el casco de estancia y hectáreas de olivares, para “autofinanciar las inversiones que hay que realizar para generar una colonia, en este caso lechera”. Al respecto de la pertinencia de ese campo, el secretario afirmó que “está en un lugar estratégico”, situado “al lado de dos colonias” y en la “zona de influencia de una cuenca lechera muy importante”. Asimismo, hay un conjunto de demandas de “personas que quieren ser colonos y que están allí”; y en ese entorno hay “tamberos pequeños que necesitan de un campo de recría, que necesitan de un banco de forraje para poder hacer más sustentable su emprendimiento”, sostuvo.

“Hay actores que no están de acuerdo con el programa de Frente Amplio, pero nosotros pusimos que íbamos a revitalizar Colonización, que íbamos a generar tierra para la lechería en Colonización, y es lo que estamos haciendo”, aseveró Sánchez.

“No se viola el artículo 200 porque tú seas colono”

Consultado sobre la situación de colono del presidente del INC, sobre la cual el presidente, Yamandú Orsi, consideró que aplica el artículo 200 de la Constitución, que establece que quienes integran los directorios de entes o servicios descentralizados no pueden “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen”, Sánchez respaldó a Viera, afirmó que no se violó el artículo 200 y aseguró que “hay una persecución brutal” porque “un tambero osó meterse en el mercado de tierras”.

El secretario dio una lista de jerarcas que, siendo colonos, ocuparon cargos de dirección y presidencia en el INC. “Siempre hubo colonos allí. ¿Por qué? Porque no se viola el artículo 200 porque tú seas colono”, afirmó. Sánchez acotó que lo que no se puede hacer, según el artículo 200, es “ejercer como director y simultáneamente ejercer la actividad de colono”, es decir, no se prohíbe ser colono, sino explotar esa actividad mientras se es director, que es lo que se le exigirá a Viera, quien suspenderá su calidad de colono transfiriendo la titularidad dentro de su familia.

“Lo que se intenta no sólo es acosar al presidente de Colonización; lo que se está intentando hacer es tratar de construir una defensa que implique tirar abajo la opción de compra de Colonización. Lo que están buscando es que Colonización no compre esas tierras”, aseveró el secretario de Presidencia.