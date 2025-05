El presidente Yamandú Orsi consideró, en línea con lo planteado por la oposición, que el presidente de Colonización, Eduardo Viera, no puede seguir más en su situación de colono. En una rueda de prensa, valoró que en esta situación se aplica el artículo 200 de la Constitución, que dispone que quienes ocupan los directorios de entes o servicios descentralizados no pueden “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen”.

“El tema está claro. Yo creo que el presidente de Colonización, a partir de ahora, no puede seguir más en su situación de colono”, afirmó Orsi. Añadió que “después de ahora, debería dar un paso, como ha habido otros casos”.

Por otra parte, el presidente consideró que las críticas de la oposición a las políticas del Instituto Nacional de Colonización (INC) –la más reciente fue el cuestionamiento a la compra de una estancia en Florida– obedecen a una discusión “ideológica” que tiene “75 años”. Acotó que estos intereses son “legítimos: acá no hay amigos ni enemigos, acá hay formas de entender la realidad distintas que siguen instaladas, y hay una pelea dura”, remarcó.

“Honestamente, la oposición o quienes siempre estuvieron en contra de Colonización van a buscar toda la vuelta para que esto caiga”, sostuvo el presidente. “Esta discusión es larga, es larguísima. Por qué esto surge a partir de una compra, demasiada casualidad”. “Está instalada la discusión, como hace 75 años, en la defensa, por un lado, y el combate, [por otro], a Colonización”, insistió.

Sobre estas críticas, Orsi aseguró que es “como el clavo: cuanto más se martilla un clavo, más se afirma”. “Yo cada vez tengo más claro que esta es la línea que tenemos que seguir, lo dije en la campaña electoral”, señaló, en referencia a su afirmación de que es necesario distribuir 25.000 hectáreas entre productores lecheros, mujeres y jóvenes que viven en el ámbito rural.

El presidente sostuvo que el INC “tiene que estar orientado básicamente a la lechería”. Agregó que una de las claves de la lechería es, “cuando los precios no andan bien, tener la espalda como para poder alimentar los animales, entonces, no debe haber actividad en el mundo más protegida que la lechería”.

Por último, subrayó que el gobierno mantendrá la prioridad de comprar tierras para Colonización, fundamentalmente vinculadas a la lechería, y afirmó que sobre esto está “cada vez más firme, cada vez más claro y cada vez más tranquilo”.