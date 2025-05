En una conferencia de prensa que incluyó menciones al batllismo, a Wilson Ferreira Aldunate y, sobre todo, a la “perspectiva artiguista” del manejo de la tierra, el gobierno defendió este martes la compra de un campo de 4.400 hectáreas en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), anunciada días atrás por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en el marco del cortejo fúnebre de José Mujica.

Acompañado por el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, y ante la presencia de los senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani, Sebastián Sabini, Aníbal Pereyra y Eduardo Antonini, el presidente del INC, Eduardo Viera, definió la adquisición de estas tierras como “una oportunidad inmejorable”, ya que se ubican “en plena cuenca lechera, a ocho kilómetros de San Ramón y a 19 kilómetros de la ciudad de Florida, con industrias al lado y con todas las condiciones del suelo”.

Viera señaló que la compra se hizo conforme al artículo 35 de la ley de creación del INC, que establece que, antes de enajenar un campo de más de 500 hectáreas, todo propietario “está obligado a ofrecerlo, en primer término, al INC, el que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago”.

El titular del INC afirmó que, en vista de que actualmente hay “industrias lácteas cerradas” y “trabajadores en seguro de paro”, el gobierno “respondió que le interesaba el campo”. “Eso nos pareció un argumento más que suficiente para tomar la decisión de hacer uso de la compra”, resaltó, y agregó que, antes de concretar la compra, un equipo técnico del INC visitó el campo, lo recorrió “con drones” y “se hizo todo un estudio”.

Eduardo Viera y Matías Carámbula. Foto: Ernesto Ryan

Viera explicó que la intención del gobierno es transformar estas tierras en una colonia lechera de 16 tambos, “es decir, 16 familias, con todo lo que eso significa de mano de obra para esos tambos”. Apuntó, además, que 2.000 de las 4.400 hectáreas se destinarán a “pasturas, forrajes, en definitiva, comida”.

El presidente del INC estimó que, una vez en funcionamiento, el proyecto podrá tener un rendimiento de diez millones de dólares por año, con lo cual, “si tomamos en cuenta que en la lechería cada dólar se multiplica por seis”, se alcanzarían anualmente “entre 50 y 60 millones de dólares, generando además más de 150 puestos de trabajo directos”.

De acuerdo con información oficial del INC, el gobierno desembolsó 32,5 millones de dólares por este campo, “en iguales condiciones a las pactadas entre privados”. Se señala que la propiedad, que pertenecía a la empresa Rafelor SA, ya tiene una infraestructura instalada que incluye galpones, viviendas, caminos internos, sistema de riego, un monte de olivos y un corral de engorde con capacidad para 8.500 animales, “características que lo convierten en un establecimiento apto para actividades agrícolas y ganaderas intensivas”.

El INC también informó que para la compra se utilizaron recursos asignados en la rendición de cuentas de 2020, “así como recursos adeudados al INC desde ejercicios anteriores”. “Estos fondos, provenientes de impuestos vinculados al sector agropecuario, estaban asignados al instituto y no fueron ejecutados en períodos previos”, se señala.

Ante las múltiples críticas que provocó en la oposición la compra de este campo, Viera dijo que en el gobierno existe el convencimiento de que “vamos por el camino correcto”. “Ningún chaparrón nos va a detener en lo que estamos totalmente convencidos; tenemos el respaldo de los productores de todo el país que necesitan esto”, manifestó.