El presidente de la República, Yamandú Orsi, tiene 40% de imagen positiva frente a un 23% de imagen negativa, mientras que 36% no tiene ni una ni la otra y 1% respondió que no sabe o prefirió no contestar, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, que también midió el nivel de simpatía y la aprobación o desaprobación de la gestión de gobierno.

Entre quienes votaron al Frente Amplio (FA) en las elecciones nacionales de 2024, 72% tiene una imagen positiva, mientras que para el 25% no es ni positiva ni negativa. A su vez, casi la mitad de las personas (48%) que votaron a la coalición multicolor expresaron no tener ni una imagen positiva ni negativa de Orsi, mientras que para el 46% es negativa y para el 5% positiva.

Además, 11% de las personas que votaron en blanco o anulado tienen una imagen positiva, 65% indicó no tener ni una ni otra y 24% tiene una imagen negativa.

Nivel de simpatía por Yamandú Orsi

Al ser consultados sobre el grado de simpatía que despierta el presidente, más de la mitad de las personas (51%) manifestó alguna (24%) o mucha simpatía (27%). En tanto, dos de cada diez encuestados (20%) señaló que es indiferente a la hora de evaluar el nivel de simpatía. Por otro lado, menos de uno de cada tres encuestados (28%) expresó tener poca (14%) o ninguna simpatía (14%) hacia el presidente.

Si se desagregan los datos según la fuerza política votada en 2024, 85% de las personas que votaron al FA señaló tener alguna (33%) o mucha simpatía (52%) hacia Orsi, mientras que 15% indicó tener alguna (12%) o mucha simpatía (3%) por el presidente. Los porcentajes son similares entre quienes votaron en blanco o anulado: 14% de estos votantes tienen alguna (9%) o mucha simpatía (5%).

Asimismo, casi seis de cada diez (56%) de quienes votaron a la coalición manifestó poca (29%) o ninguna simpatía (28%) hacia el mandatario; entre quienes votaron en blanco o anulado, 39% señalaron tener poca (24%) y ninguna simpatía (15%).

Casi tres de cada diez encuestados que votaron a la coalición (29%) y de quienes votaron en blanco o anulado (28%) respondieron ser indiferentes al tener que señalar el nivel de simpatía, y entre quienes votaron al FA el valor desciende a 12%.

Aprobación de la gestión del gobierno de Orsi

Por último, sobre la opinión de los encuestados en cuanto a la gestión de Orsi, la Usina registró que 41% no aprueba ni desaprueba la gestión, 30% aprueba, 22% desaprueba y 7% no sabe o prefirió no contestar.

En ese sentido, 58% de quienes votaron al FA aprueba, 37% no desaprueba ni aprueba y 3% desaprueba. Casi la mitad de quienes votaron a la coalición (45%) expresó que no aprueba ni desaprueba; número similar al 43% que desaprueba, mientras que sólo el 4% aprueba y 8% no sabe o prefirió no contestar.

Más de la mitad (53%) de quienes votaron en blanco o anulado no aprueba ni desaprueba la gestión, 25% desaprueba, 11% aprueba y 11% no sabe o prefirió no responder.