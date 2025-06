Una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana (UPC) realizada entre el 13 y el 17 de junio relevó la percepción de la población uruguaya sobre el posicionamiento del gobierno nacional, del presidente y de los partidos políticos sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Los resultados muestran que casi un tercio (30%) entiende inadecuado el posicionamiento del gobierno, mientras que 21% lo ve adecuado, 22% lo evalúa como “ni adecuado ni inadecuado”, y otro 22% manifiesta desconocer el posicionamiento.

Al desagregar por afiliación política, se desprende que los votantes del Frente Amplio (FA) son quienes más aprueban el posicionamiento del gobierno uruguayo (34% lo calificaron como adecuado y 21% como inadecuado), mientras que quienes votaron a la coalición en noviembre del año pasado son quienes en mayor medida lo desaprueban (44% lo evaluó como inadecuado y sólo 9% como adecuado). A su vez, a mayor nivel socioeconómico, es mayor el porcentaje de personas que evalúan como inadecuado el posicionamiento del gobierno uruguayo.

La cancillería uruguaya ha expresado públicamente la necesidad de un alto el fuego en la región, donde Israel inició una ofensiva militar en los últimos meses, pero el canciller, Mario Lubetkin, ha evitado hablar de “genocidio”, como le reclaman algunos actores políticos, incluso del propio FA.

A su vez, el presidente, Yamandú Orsi, también condenó públicamente “la escalada” de violencia por parte de Israel en Gaza, pero prefirió no hablar de genocidio. Según la UPC, casi un cuarto de la población evalúa el posicionamiento del mandatario como adecuado (24%), algo más de uno de cada cuatro lo evalúa como inadecuado (26%), 23% responde no conocer el posicionamiento del presidente y 20% no lo entiende inadecuado ni adecuado.

Los votantes del FA son quienes mejor evalúan el posicionamiento de Orsi sobre el conflicto en Gaza (35% lo ve adecuado y 17% inadecuado), mientras que los votantes de la coalición son quienes peor lo evalúan (37% respondieron que es inadecuado y 16% que es adecuado).

La postura de los partidos

La UPC también consultó a los encuestados sobre el posicionamiento de los dos partidos políticos más votados: el FA y el Partido Nacional (PN). Mientras la fuerza política oficialista condenó “los crímenes de lesa humanidad y genocidio que está cometiendo contra Palestina el gobierno de Israel encabezado por [Benjamin] Netanyahu”, el PN calificó como una “acción de defensa” las acciones del gobierno israelí, a causa del atentado del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamas, si bien pidió que “respete los principios humanitarios y evite el daño a la población no combatiente”.

35% evalúa como inadecuado el posicionamiento del FA con respecto al conflicto en Gaza, mientras que casi un cuarto de las personas encuestadas (23%) lo califica como adecuado. 14% lo evalúa como ni adecuado ni inadecuado y dos de cada diez responden no conocerlo.

En tanto, casi un tercio de las personas encuestadas (27%) evalúa como inadecuado el posicionamiento del PN sobre este tema y casi un cuarto (24%) lo entiende adecuado. 15% lo evalúa como ni adecuado ni inadecuado y uno de cada cuatro responde no conocer el posicionamiento del PN sobre el tema.