Este lunes, el Palacio Legislativo fue sede de un encuentro entre representantes del Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) y la bancada de senadores del Frente Amplio (FA). Según explicó en rueda de prensa el presidente del consejo, Roberto Umpiérrez, el encuentro fue solicitado con el principal objetivo de plantear el desacuerdo del sindicato con un instructivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que propone eliminar un 25% de las vacantes de funcionarios que se generen en 2025 en el sector bancario.

Umpiérrez subrayó que sobre este tema se viene desarrollando “un proceso de negociación” con los directorios de los bancos oficiales y con la OPP. Explicó que, por lo pronto, en una primera instancia llevada adelante con las autoridades se “han mantenido firmes en su posición”. En ese sentido, aseguró que, más allá del encuentro con la bancada del FA, se buscará tener reuniones para tratar este tema con las otras bancadas legislativas, así como también con juntas departamentales e intendentes de todo el país. “El sindicato se encuentra en una etapa de difusión de esta problemática bastante intensa”, aseguró el representante de AEBU.

A su vez, Umpiérrez aseguró que, de no haber “ninguna modificación” en los lineamientos establecidos, no se descarta “comenzar a tomar algún tipo de medida para respaldar el proceso de negociación”. Explicó que en el caso de que no se llene el 25% de vacantes generadas, el Banco República podría perder alrededor de 125 funcionarios.

Consultado sobre si la tecnología podría ser un motivo que desestimule sostener el número de funcionarios, el dirigente de AEBU reconoció que puede tener una “incidencia”, aunque aseguró que así como elimina cargos “crea algunos nuevos”. Como ejemplo, Umpiérrez se refirió a la necesidad de atender el ciberdelito, que en el último tiempo permanece en crecimiento. También se detuvo en la necesidad de sumar funcionarios que creará el propuesto cambio de legislación que busca consolidar el control por parte del Banco Central de los fondos de inversión ganadera.

Uno de los documentos que la delegación de AEBU les entregó a los senadores del FA, al que accedió la diaria, profundiza en los datos de empleo del sector bancario oficial. Concretamente, se detalló que en los últimos 15 años el empleo medido descendió en los bancos oficiales un 9%. A su vez, en el caso del Banco República, se puntualizó que en el último quinquenio se registró una caída del 11% y, en el Banco Hipotecario (BHU), el número de trabajadores se redujo, en el mismo período, en 20%. Por el contrario, en el Banco de Seguros del Estado se consolidó un aumento de la plantilla de 12% en los últimos cinco años. En el Banco Central el funcionariado cayó en 5% en el mismo lapso de tiempo.

Pérdida de mercado

Umpiérrez puntualizó que otra de las preocupaciones trasladadas a la bancada oficialista tiene que ver con la pérdida “sostenida” de mercado que ha tenido el sector financiero oficial en los últimos diez años. El dirigente de AEBU explicó al respecto que la nueva administración se comprometió a “revertir” esa dinámica.

La principal propuesta del sindicato para solucionar esta situación –ya planteada en otras oportunidades– es la creación de “un holding de la banca pública”. Con el objetivo de establecer una “sincronía” entre los bancos, el dirigente explicó que la idea es que la nueva política logre competir con los privados que brindan una diversidad de servicios que en los públicos se encuentran dispersos.

En otro de los documentos aportados por AEBU a los legisladores, al que accedió la diaria, se da cuenta de los datos que reflejan la pérdida de mercado del sector oficial. En lo que tiene que ver con la cartera de crédito bancario, el crecimiento general fue de 57% en los últimos cinco años. Sin embargo, la banca privada concretó un crecimiento de 64%, mientras que los bancos públicos lograron incrementar su cartera en un 50%. Este movimiento hizo que el espacio en el mercado de las instituciones públicas pasara de 39% en 2019 a 34% en 2024 en lo que tiene que ver con los créditos bancarios.

El campo del crédito hipotecario ha sido el más golpeado en materia del descenso de la oferta pública en el mercado en los últimos cinco años. Concretamente, la oferta de crédito hipotecario público cayó en un 38%, mientras que se incrementó en un 55% en el sector privado. Esto llevó a que el BHU pierda un 23% de la participación en ese mercado.