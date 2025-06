La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la cámara baja siguió tratando el martes el proyecto de ley de eutanasia, y recibió delegaciones. El Frente Amplio (FA) pretende que la iniciativa se vote en ese cuerpo en julio, y por ahora está previsto que las últimas delegaciones asistan la próxima semana.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión del martes, Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, dijo que “es verdad” que el proyecto “ha tenido algunas mejoras respecto del anterior”, que se trató en el período pasado; sin embargo, señaló que igualmente no los “convence” por aspectos “filosófico-jurídicos”.

Por lo tanto, lo que propone el instituto es similar a lo que planteó en el período pasado: una modificación del artículo 37 del Código Penal, el que versa sobre el “homicidio piadoso”, que actualmente dice: “Los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima”.

Aller sostuvo que “homicidio piadoso”, si bien es una expresión “un poco antigua”, la mantendría para no utilizar la palabra “eutanasia”; pero es partidario de cambiar lo de “antecedentes honorables” porque esa expresión “estaba totalmente fuera de juego en Uruguay hace décadas”. “Para mí no habría que poner esa idea de súplicas reiteradas, porque siempre nos mueve a la idea de que el individuo tiene que estar reclamando: ‘Quiero morirme; mátenme’, ‘quiero morirme, mátenme’; al tercer día llega y le pega un disparo en la cabeza. Me parece que no es necesario llegar a eso”, sostuvo.

Por su parte, el diputado blanco Andrés Grezzi, integrante de la comisión, dijo a la diaria que en su partido están en desacuerdo “con una cantidad de partes de la redacción”, entre ellas, que no saben bien “a quién está dirigida la eutanasia”, dado que al referirse a enfermedades “crónicas” se puede “englobar a mucha gente”. Por lo tanto, adelantó que plantearán alguna modificación para que eso esté bien “especificado”. Tampoco están de acuerdo con que en el certificado de defunción de la persona a la que se le practicó la eutanasia figure como causa “muerte natural” (artículo 11 del proyecto).

Además, Grezzi, que es médico, subrayó que el proyecto dice que hay que darle muerte a la persona, pero “el médico no está capacitado para hacerlo” y “en ningún lugar del proyecto dice ni de qué forma ni cómo se va a realizar esa acción”. “No está puesto en la ley qué droga o fármaco se va a usar para provocar la muerte, por lo que creemos que eso debe estar reglamentado antes de que salga la ley”, sostuvo, e insistió con que “debería estar puesto en el proyecto de ley de qué forma se le va a provocar la muerte al paciente”, y si bien “capaz que no se puede describir con qué producto se va a hacer, sí que diga que tiene que haber una reglamentación para que sea para todas las personas de la misma manera”.

FA espera que los blancos propongan las modificaciones en forma escrita

Por otro lado, el diputado —y también médico— del FA Federico Preve señaló a la diaria que la posición que planteó Aller “es despenalizadora” pero “no otorga ningún derecho, por lo tanto, queda corto en el planteo”. “No es una visión de una perspectiva del derecho humano de las personas a morir con dignidad, no genera un proceso de garantía y regulación y no da un marco desde la autonomía y la libertad”, indicó.

Subrayó que al despenalizar igual no deja de considerar de forma nominativa como “homicida” al profesional que lo hace. “Por lo tanto, como médico, por más que no tenga pena, me van a catalogar de homicida piadoso; entonces, no me gusta. Lo que él propone es un avance con respecto al Código Penal de hace 100 años, pero no me conforma porque es un derecho humano y creo en la autonomía de los pacientes, con un marco de garantías que tampoco lo da, porque ahí queda más a la libertad de cada profesional. El proyecto que proponemos nosotros es más integral, garantista y seguro”, insistió.

En cuanto a las modificaciones que baraja el Partido Nacional, Preve dijo que oficialmente todavía no les fueron comunicadas y les pidieron a los nacionalistas que se las presenten en forma escrita para ver hasta dónde pueden avanzar. De todas formas, consultado por algunas de las críticas que adelantó Grezzi, el diputado del FA sostuvo que “no es muy amplio” lo que plantea el proyecto, pero si tienen una propuesta mejor de redacción, están dispuestos a aceptarla. “No vamos a hacer una nómina taxativa”, acotó.

En cuanto al certificado de defunción, subrayó que “la muerte es por la eutanasia porque uno acelera el proceso de fin de vida, pero la causa última de muerte es el cáncer, la ELA [esclerosis lateral amiotrófica] o la enfermedad de base que sea”. Además, recordó que en el artículo 11 se establece que “se hará constar que la eutanasia fue su causa final”.

Por último, sobre la especificación de cómo se provocará la muerte, Preve dijo que eso estará en la reglamentación de la ley; de hecho, agregó que la definición de quiénes pueden acceder a la eutanasia quizás pueda estar especificada en la reglamentación (“enfermedades neurodegenerativas, cardiopatías avanzadas”, ejemplificó). “Después de la reglamentación vienen los protocolos. Allí sí se dice cómo se llevará adelante: con medicación vía oral o intravenosa y qué tipo de medicación. Eso hay que ponerlo, pero no en una ley. Eso es materia exclusiva de Salud Pública”, finalizó.