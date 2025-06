El Banco de Previsión Social (BPS), junto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), resintaló este martes la Comisión Honoraria Consultiva de Vivienda para jubilados y pensionistas, creada en 2009 por el Decreto 397/009, que tiene el objetivo de “brindar asesoramiento en materia de políticas de soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas”.

Esta comisión está conformada por seis miembros: dos designados por el MVOT, dos por el BPS y dos por la organización de jubilados y pensionistas más representativa a nivel nacional, que es la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).

Según explicó en rueda de prensa la presidenta del BPS, Jimena Pardo, la comisión funcionó entre 2010 y 2019, y en ese período “permitió acelerar la gestión pública” de la construcción y acceso a la vivienda, así como “gestionar mejor los trámites” y “entender mejor las necesidades” de la población a la que convoca.

“Quiero acentuar que lo que importa acá no es reunirse por reunirse, sino que las reuniones y las coordinaciones interinstitucionales son importantes a los efectos de acercar los servicios a las personas”, apuntó, y agregó que “todo eso se necesita hacer en forma coordinada”. Por lo tanto, resaltó la participación de Onajpu, que es la organización que les “acerca las demandas de la sociedad civil”.

Por otro lado, dijo que entre 2010 y 2019 “se entregaron 1.597 viviendas, todas licitadas antes de 2019”, y actualmente hay 308, que entre ellas hay “algunas próximas a ser entregadas” y “otras en proceso que se van a entregar en estos años”. Sin embargo, señaló que en los últimos cinco años “no se han hecho licitaciones”, por lo que “es sumamente importante la nueva convocatoria a esta comisión” para “empezar a coordinar entre estas tres partes para poder potenciar el programa [habitacional del BPS]”.

Si bien precisó que existen “desafíos presupuestales”, subrayó la necesidad de “ver cuál es la forma de atender la demanda, porque al no haberse hecho licitaciones en los últimos cinco años, potenciar el programa implica ser creativos”.

Consultada sobre la demanda de soluciones habitacionales, Pardo indicó que en cuanto a viviendas a entregarse hay “más de 2.000 personas en lista de espera”, y destacó que también hay “otra serie de demandas que podrían tener que ver con el tema del subsidio de alquiler”, y los cupos cama, que son para personas que necesitan institutos de larga estadía, según explicó.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, remarcó la “alegría” por reinstalar la comisión, ya que, según dijo, para construir políticas públicas “sus destinatarios tienen que ser parte”. “Cuando nos imaginábamos cuál era el ministerio que queríamos, era un ministerio cercano, que convocara a los distintos destinatarios de las distintas políticas para participar y poder opinar”, resaltó.

Ante la consulta, Paseyro indicó desconocer el motivo por el que no se convocó a la comisión en el período pasado, y Onajpu les planteó que “no habían tenido contacto con el gobierno anterior”. “Nosotros no entendemos otra forma de gobernar que no sea con la gente”, expresó.

En ese sentido, la presidenta de Onajpu, Estela Ovelar, dijo en diálogo con radio Montecarlo que uno de los reclamos que la organización hizo “permanentemente” en el anterior quinquenio fue la reinstalación de la comisión que “estudia la demanda cuantitativa y cualitativa de soluciones habitacionales, vivienda, cupos cama hogar, alquileres para jubilados y pensionistas”.

Para Onajpu, este espacio es importante ya que, a través de los secretarios regionales que tiene a nivel nacional, volcaban en la comisión “las necesidades de todo el país”. “Antes de 2020 se trabajó mucho al respecto, por ejemplo, se evitó que las empresas siguieran construyendo en terrenos inundables o lejos de los lugares donde estaban los servicios; se logró devolver los núcleos básicos evolutivos que no eran aptos para adultos mayores, ya que en algunos de ellos se había comprobado que su edificación era cancerígena, y en ese caso se nos canjeaba por otro tipo de viviendas”, detalló. De esa forma, según dijo Ovelar, la reinstalación de la comisión, para la organización, significa “un logro”.

Además, la presidenta de la organización adelantó que este martes los recibiría el presidente de la República, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva, y en cuya reunión estarían presentes “todas las reivindicaciones de Onajpu”, que “algunas van por el diálogo en seguridad social” y “otras van por medidas más directas que dependen de otros ministerios o del propio Poder Ejecutivo”. Manifestó que en el anterior período de gobierno no fueron recibidos por el expresidente Luis Lacalle Pou.

“Sabemos que las cosas no se pueden resolver de un día para el otro ni ya, pero empezar a dialogar nuevamente con las autoridades y los responsables del gobierno creemos que es un paso hacia adelante”, finalizó.