El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, fue consultado este martes en el programa Arriba gente de Canal 10 por las acusaciones en su contra que formuló el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, por haberlo trasladado cuando él era fiscal del Crimen Organizado y Díaz era fiscal de Corte. Perciballe consideró, y así lo dijo en varias entrevistas periodísticas –la más reciente fue la del programa de streaming Al weso–, que se lo había trasladado para desplazarlo de las causas que estaba investigando.

Díaz dijo que pidió que se revisaran los antecedentes a los que hizo referencia Perciballe, que ocurrieron hace 13 años. Aseguró que cuando fue fiscal de Corte, “entre designaciones, ascensos y traslados”, efectuó “cerca de 2.000”. “Por lo tanto, es muy difícil recordar el punto concreto al cual se hace referencia”, acotó.

De todos modos, indicó que Perciballe fue trasladado “al menos tres veces” mientras él fue fiscal de Corte, pero mencionó que, por ejemplo, el actual ministro del Interior, Carlos Negro, fue trasladado cinco veces en el mismo período cuando era fiscal.

Recordó que Perciballe impugnó dos de estos traslados. El primero, en 2012, fue un traslado de una fiscalía del Crimen Organizado a una fiscalía civil, “en el marco de un proceso de rotación de fiscales de crimen”. Díaz aseguró que en cinco años hubo siete fiscales de crimen. Pese a que el traslado fue recurrido, el Poder Ejecutivo lo ratificó y “nunca se entabló la acción de nulidad ante el TCA [Tribunal de lo Contencioso Administrativo]”.

El segundo traslado fue en 2016, “en el marco de una reestructura por el Código del Proceso Penal”. Allí se dispusieron 70 traslados; uno de ellos fue el de Perciballe, quien recurrió. El gobierno de la época mantuvo la decisión, Perciballe recurrió ante el TCA y el organismo desestimó el recurso.

Por lo tanto, remarcó Díaz, “es un tema que a nivel de la administración y de la Justicia hace muchos años que está terminado”. “Por qué causa, motivo, razón o circunstancia se vuelve a plantear hoy, lo desconozco”, indicó. “Yo fui diez años fiscal general, nunca me convocaron, nunca me invitaron a hablar de estos temas. Casualmente, cuando yo asumo como prosecretario de Presidencia, aparece este tema”, deslizó. Dijo que no tiene una enemistad con Perciballe, pero que tampoco es su “amigo”.

Díaz: “Está claro que hay mucha gente buscándole el pelo al huevo”

Por otra parte, el prosecretario de Presidencia dijo que “hay mucha gente buscándole el pelo al huevo, buscando dentro de los jerarcas del gobierno a ver qué se encuentra”. Consultado por los periodistas del programa sobre si se estaba refiriendo a la oposición, respondió que no necesariamente, y que “muchos periodistas han dicho muchas cosas que son falsas respecto de mi persona, y me he bancado calladito la boca”.

“Aquellos que tenemos en regla absolutamente todo estamos muy tranquilos. ¿O usted cree que no me han buscado el pelo al huevo? Pero cuando uno está al día con sus impuestos, bueno, fantástico, yo estoy absolutamente tranquilo”, afirmó. Dijo que de esta forma, de todos modos, se está entrando “en otro terreno de la política uruguaya, porque en la política uruguaya estas cosas no se discutían, no se hablaban, no aparecían, ahora parece que entramos en la búsqueda de las cuestiones individuales”. Están “buscando los trapos sucios”, opinó.

Por este tema, la oposición decidió convocar a Perciballe al Parlamento, y el fiscal dijo a la diaria que será “un honor” concurrir. La senadora frenteamplista Bettiana Díaz opinó este martes, entrevistada por el programa Doble click de la emisora Del Sol, que la comparecencia de Perciballe al Parlamento es “inconveniente”. “Nosotros no somos jueces, no investigamos”, “en realidad, acá se está utilizando esto para hacer una campaña en contra del prosecretario de Presidencia”, sostuvo.