Con la presencia de casi 500 convencionales de distintos puntos del país se desarrolla este sábado la Convención Nacional del Partido Nacional (PN), en el parque social de Cambadu. En la apertura, después de la presidenta del partido Macarena Rubio, hizo uso de la palabra el expresidente de la República Luis Lacalle Pou, quien brindó un discurso de 15 minutos, donde hizo un repaso de varios temas relacionados a su gobierno y al futuro de la colectividad política.

En su oratoria se refirió a la derrota en las elecciones nacionales del año 2024. En ese sentido, agregó: “¿Qué hay detrás de esto? Un análisis, que el análisis tiene autocrítica, pero el análisis es mucho más integral, y es análisis porque en la balanza se pone lo que pasó de bueno y lo que no pasó de bueno. ¿Y quién tiene que hacer el análisis? Y… los que quieren estar primeros en la fila. ¿O le vamos a pedir al militante que quizás da mucho más que muchos de nosotros por el partido y no está en las listas? No, a ese es que le debemos el análisis, con amor y afecto. Soy el primero en la fila. Yo estuve primero en la fila”.

Defendió algunos logros de su gobierno y afirmó que “nunca pusimos excusas, nos tocó estar en el lugar indicado en uno de los peores momentos de la historia moderna de la humanidad, el 13 de marzo del 2020”, y señaló que “nos impulsó, como pocas veces tan tangible, la libertad, que si no hubiera gobernado la coalición de gobierno y el Partido Nacional nos hubieran encerrado, eso era lo que pedían, y por eso [siento] satisfacción, pero no conformidad”.

En referencia a su participación en la Convención, sostuvo que en el Partido Nacional “la construcción primó sobre la destrucción, porque además la libertad tiene en su esencia la diversidad, la libertad tiene en su esencia la tolerancia, si no, no hay grupo. Les quiero comentar, ese es el espíritu que a mí me tiene con emoción, inundado una vez más de libertad en mi partido, mirando para adelante”.

“Estoy orgulloso del pasado de nuestro partido, tenemos una historia casi única en la historia del mundo. Si no, no se explica [que tengamos] un partido vigente y vibrante, habiendo estado tantos años en la oposición. Hay algo más, hay un entrelazamiento con el ser nacional, pero yo miro para mañana”, y dijo que “después del 28, viene el 29”, haciendo referencia al otro día de la Convención Nacional pero también a las elecciones de 2029, lo que provocó los gritos de “presidente, presidente” por parte de los convencionales. “Y no les hablo de presidente, les hablo desde Luis, desde el corazón, que es lo que siento, porque uno puede ocupar cualquier cargo, o ninguno como en mi caso. Renuncié a todos los cargos y nunca me sentí tan blanco como estando en el llano” dijo, en medio de gritos y aplausos.

Acerca de los candidatos a la presidencia del directorio, Álvaro Delgado, Javier García, Luis Alberto Heber y Carlos Enciso, destacó que “soy amigo de los cuatro compañeros que encabezan las listas. ¿Estoy de acuerdo con lo que hacen? ¿Todo lo que hacen? No. Y soy tan amigo que nos lo decimos. Porque eso también muestra la cohesión, la capacidad de unir en el disenso”.

En el tramo final, expresó: “le tengo que agradecer al Partido Colorado, al Partido Independiente, a Cabildo Abierto y al Partido de la Gente. Cinco años de coalición, que nos deja un aprendizaje para el 2029. Con emoción, con libertad, con agradecimiento, con competencia, con análisis, con autocrítica, con felicitación”, y concluyó diciendo: “Pensando en mañana 29 de junio, pensando en el 2029, pero sobre todo les pido, compañeros y compañeras, piensen en este momento, disfrútenlo, valorenlo y actuemos responsablemente”.

En la elección, unos 470 convencionales eligen a los 15 integrantes del directorio; el presidente será quien encabece la lista más votada del sublema más votado.