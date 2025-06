El 30 de junio es la fecha límite para que el Senado trate el proyecto de ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), cuya votación fue postergada a pedido de la oposición.

El eje de la discusión entre oficialismo y oposición ha sido el financiamiento para atender la crisis de la paraestatal. El proyecto pasó de la Cámara de Diputados –donde el Frente Amplio (FA) no tiene mayoría– al Senado sin acuerdo sobre los aumentos de los aportes para los activos y los pasivos. De aprobarse en el Senado, el proyecto deberá volver a tratarse en Diputados, por lo que las bancadas opositoras de la oposición coordinan por estas horas su postura, al tiempo que la CJPPU anunció a sus afiliados que abonará las jubilaciones de julio en dos pagos.

El senador del Partido Colorado Robert Silva afirmó, en diálogo con la diaria Radio, que tanto la bancada oficialista como la opositora están con “la mejor buena voluntad” de procurar un acuerdo, porque “no está bien que la Caja no tenga plata para pagar las jubilaciones el mes que viene” y porque se trata de un “salvataje” para “cientos de miles de uruguayos que están afectados por una situación muy compleja”.

La senadora del FA Constanza Moreira adelantó en la diaria Radio que entre las bancadas no hay acuerdo todavía “sobre lo que se les va a cobrar a los jubilados y sobre lo que se les va a cobrar a los activos”. La senadora aseveró que “todos tienen que poner una parte”: los activos, los pasivos, los timbres profesionales y las Rentas Generales, “que la ponemos todos los uruguayos”. “Lo que no puede ser es todos poner eso y que la Caja no ponga nada”, añadió.

Silva consideró que la normativa tiene que tener en cuenta que “hay muchísima gente que tiene el título profesional, pero que está muy lejos de tener plata”, así como “aquella gente que dedicó toda su vida a una profesión y que tiene una jubilación, en un contexto muy importante”.

Por su parte, Moreira señaló que la Caja se generó para los profesionales independientes, pero la mayoría de la gente hoy trabaja en situación de dependencia y “el trabajo independiente va desapareciendo”. Ante esa realidad, la CJPPU “obliga a la gente que está en situación de dependencia a estar en la Caja y entonces esa empresa, en vez de pagarle como un trabajador dependiente, le pide que facture como profesional”, sostuvo Moreira, y lo calificó como una “situación de dependencia encubierta”.

Silva afirmó que la “única manera de que Uruguay se desarrolle a futuro en una sociedad de conocimiento es si aumenta la cantidad de profesionales”. En esa línea, Moreira sostuvo que, “si queremos que haya personas que tienen título universitario”, le va “a pedir a la oposición que en este presupuesto me dé plata para la universidad”.

Con respecto a las responsabilidades, si bien señaló que son “compartidas”, el senador colorado cuestionó al FA por no haber votado la reforma de la CJPPU presentada en 2023 por el gobierno anterior. Moreira no opinó sobre si la bancada debió haber apoyado aquel proyecto –como ha considerado el ministro de Economía, Gabriel Oddone–, pero afirmó que “no importa”, ya que el proyecto actual recoge algunos elementos de aquel, por lo que “vale la misma pregunta, pero al revés: ¿por qué la oposición no quiere votarlo ahora? ¿Porque el gobierno es otro? ¿No está de acuerdo con las mismas ideas?”, preguntó la senadora frenteamplista.

“Vamos a olvidarnos de las cobranzas recíprocas, ninguna relación social progresa sobre la base de que yo te cobro lo que no hiciste y vos me decís lo que no hiciste”, añadió Moreria, y apuntó a centrarse en el “problema grande”, que es que hay 15.000 jubilados a los cuales la Caja no les va a abonar sus jubilaciones en un solo pago.

Por otro lado, Silva afirmó que no tiene “duda” de que la dirección de la CJPPU “tiene responsabilidad”, mientras que Moreira consideró que la Caja “tendría que haber colaborado más activamente con la solución del problema”.

Sobre las normas programáticas de la paraestatal, el senador colorado mencionó la necesidad de “ampliar la base” de afiliados a la CJPPU, señalando que hay algunas carreras universitarias “que no están comprendidas y deberían estarlo, y ahí ampliás la base”.

Por su parte, Moreira sostuvo que no le queda clara la idea de ampliar la base, ya que “no se puede andar obligando a aportar a la Caja si no tienen actividad independiente”. Además, agregó que “mucha de la gente que no declara actividad independiente y que pasa a estar sin tiempo de aportación en la Caja es porque realmente no puede aportar”. “¿Cómo van a hacer para aumentar la base de aportantes si la gente no puede?”, cuestionó.

Silva también señaló que se evalúa poder “instrumentar un sistema de refinanciación” para que la gente deudora “pueda volver a aportar para seguir ejerciendo en regla, al momento que refinancia de mejor manera la deuda que tiene”.