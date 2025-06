Este martes, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado siguió tratando el proyecto de ley para regular el ingreso a las intendencias y que sean por concurso o sorteo, el cual fue aprobado a principios de mayo en la Cámara de Diputados con votos de todos los partidos.

La primera delegación que recibió la comisión fue del Congreso Nacional de Ediles. Su presidente, Aparicio Duarte, subrayó en rueda de prensa que están en un momento “muy particular”, porque el 10 de julio cambian los gobiernos departamentales.

Dijo que no están en contra del proyecto, pero, como legisladores departamentales, son parte, porque, si se aprueba la ley, luego deberán hacer el contralor. Sobre el artículo número uno (el que establece el ingreso por concurso o sorteo), Duarte sostuvo que le “faltan cosas” para poder aprobarlo, y se preguntan “cuáles son las sanciones” (en caso de que no se cumpla la norma), así como “la constitucionalidad”, en el sentido de “si afecta o no la autonomía de los gobiernos departamentales”. Por lo tanto, Duarte señaló que se iban de la comisión “con deberes” para luego volver con lo que quieren cambiar, “más concreto”.

Quienes sí llevaron algo más concreto a la comisión fueron los representantes de la Federación Nacional de Funcionarios Municipales, que asistieron luego de los ediles. En el documento que presentaron, al que accedió la diaria, el gremio manifestó su “acuerdo con el espíritu general” del proyecto porque “apunta a ordenar, transparentar y profesionalizar el acceso y la progresión en el empleo público departamental”.

De todos modos, en lo específico, señalaron su “preocupación sobre que no existe claridad en referencia al ingreso a la función en el tercer nivel de gobierno”, dado que si bien tiene relación de dependencia con el gobierno departamental, “posee autonomía para algunas acciones, como, por ejemplo, contrataciones directas”.

En cuanto al primer artículo, la federación resaltó que establece que la provisión de cargos y ascensos se realizará mediante “concurso público y abierto” y, aunque esto respeta formalmente la transparencia, “no distingue entre el ingreso de nuevos funcionarios y el ascenso de personal ya presupuestado, lo cual afecta la carrera funcional y desconoce la experiencia institucional acumulada por los trabajadores”. “Además, se admite el uso del sorteo como mecanismo de provisión en determinados casos, lo cual desnaturaliza el principio de mérito. El sorteo no permite evaluar formación, desempeño ni trayectoria, y puede prestarse a decisiones arbitrarias”, agregaron.

Entre las propuestas que hizo el gremio, consignó que “es indispensable distinguir entre la provisión de cargos por ingreso externo y los ascensos de personal ya presupuestado”. Por lo tanto, “el ingreso debe hacerse mediante concurso público y abierto, pero los ascensos deben regirse por mecanismos internos de carrera, como concursos internos, evaluaciones técnicas o escalafonarias”. “No hacerlo implica una regresión en los derechos funcionales y una negación de la carrera escalafonaria”, aseguraron.

El segundo y último artículo del proyecto es el que establece que “no podrán realizarse designaciones de nuevos funcionarios presupuestados o contratados dentro de los 12 meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno departamental ni iniciarse procesos para la provisión de vacantes, sin perjuicio de aquellas que puedan ser provistas con personal redistribuido”. Silvia Tejera, secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, que fue parte de la delegación que concurrió a la comisión, subrayó a la diaria que ese artículo “debería ser eliminado totalmente”, porque, para ellos, limita “los procesos de regularización o de concursos internos” de las intendencias.

Constanza Moreira: el proyecto “sigue siendo prioridad”

Por su parte, la senadora del Frente Amplio (FA) Constanza Moreira, integrante de la comisión, dijo a la diaria que el artículo 2 del proyecto “hay que estudiarlo y habría que modificarlo”. Agregó que “sigue siendo prioridad” de la comisión la aprobación de este proyecto, y “que después habrá que armonizar con los estatutos que rigen en cada departamento”.

“Tenemos un acuerdo en la comisión, y, por consiguiente, pienso que será uno de los primeros grandes acuerdos a celebrar en el Senado. Pero también estamos esperando el cambio de los gobiernos, porque el Congreso de Ediles dijo que ya estaban de salida, y también cambia el Congreso de Intendentes”, subrayó. Además, con relación a su fuerza política, dijo que están esperando que los cuatro intendentes electos del FA (Mario Bergara, Francisco Legnani, Guillermo Levratto y Daniel Ximénez) “se junten” y les hagan llegar “una opinión” al respecto.

En tanto, en el Partido Nacional es donde históricamente hubo más discrepancias con el proyecto. De hecho, la iniciativa original, del fallecido senador colorado Adrián Peña, presentada en el período pasado, naufragó en la cámara alta porque no tuvo los votos nacionalistas. En esta oportunidad, en la cámara baja los blancos lo apoyaron, aunque en general. Una fuente del Senado nacionalista dijo a la diaria que “supone” que si en Diputados se votó, también se apoyará en el Senado.