En una rueda de prensa en Buenos Aires tras recibir el premio “al compromiso democrático, el respeto institucional y la construcción de una convivencia pacífica” que otorga el Centro Ana Frank de Argentina, el presidente Yamandú Orsi fue consultado por el rumbo del gobierno, a 100 días de su asunción. “Por supuesto que siempre te queda la sensación de que no hacés todo lo que querías, pero tranquilos porque hay equipo, y cuando las cosas no funcionan bien, se corrige y se avanza”, comentó.

Aseguró que él personalmente tiene “un estilo de trabajo” y que el gobierno “tiene una hoja de ruta”. “Acá la gente nos eligió y estamos para gobernar y transformar la realidad”, remarcó. Respecto de los cuestionamientos del oficialismo sobre las carencias en la información que proporcionó el gobierno de Luis Lacalle Pou, en particular sobre el estado de las cuentas públicas, Orsi dijo que “lo que pasó pasó y lo que tenemos que hacer hoy es encontrar la clave para salir de los apuros”. Señaló que hubo “mensajes que no llegaron a tiempo, y eso tiene que ver con la transición”, pero acotó que la gente no eligió a este gobierno “para que estuviéramos quejándonos”.

Orsi sobre la acusación de Perciballe a Jorge Díaz: “No me preocupa para nada”

El presidente fue consultado sobre la acusación del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Perciballe ha dicho en distintas entrevistas periodísticas que cuando Díaz era fiscal de Corte y él era fiscal del Crimen Organizado, lo trasladó y no le permitió continuar con investigaciones que tenía en curso.

Orsi dijo que estos dichos no le preocupan “para nada”. “No son cosas lindas de escuchar, pero no voy a perder un minuto de tiempo porque tiene que ver con lo que un fiscal piensa de otro fiscal”, afirmó. “Que tome los carriles que tenga que tomar eso, son temas de muchos años atrás”, agregó, y dijo que no quiere “echarle nafta al fuego”. También recordó que “todos los partidos, o gran parte de los partidos políticos de Uruguay, plantearon la creación de un Ministerio de Justicia; quizás por ahí podamos resolver alguna de estas nanas”.

Lacalle Pou: “Este gobierno no está siguiendo quizás el rumbo que precisa nuestro país”

También habló en una rueda de prensa el expresidente Luis Lacalle Pou, quien junto con el exmandatario Julio María Sanguinetti acompañó a Orsi a recibir el premio a Buenos Aires. Lacalle Pou marcó que con el gobierno actual tienen “diferencias sobre la gestión, diferencias de encarar muchos temas del país”, también “distintas ideologías”. Pese a que “este gobierno no está siguiendo quizás el rumbo que precisa nuestro país”, destacó que en su caso decidió en esa instancia “acompañar a nuestro presidente” y a “nuestra democracia”.