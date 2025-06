El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió en una rueda de prensa este martes a varios temas de actualidad, entre ellos, el pedido del PIT-CNT de implementar un impuesto al 1% más rico de la población, un tema sobre el que volvió a insistir en una reunión que mantuvo con el mandatario este lunes. Orsi fue tajante en la respuesta que dio a la central sindical: “Nosotros le planteamos que no vamos a crear más impuestos”.

“Nosotros, por ahora, no estamos pensando en nuestro mensaje presupuestal ningún recargo”, enfatizó el presidente, pero aclaró que sí se está “analizando” la aplicación del impuesto mínimo de la renta global y, concretamente, “cómo hacemos para quedarnos nosotros con ese cobro y que no te lo ganen otros países”.

Orsi recalcó que la implementación de este tributo no puede significar “pérdida de ingresos, desestímulo a la inversión” y, “fundamentalmente, no puede jamás significar que el uruguayo pierda poder de compra”.

Orsi sobre evacuación de personas en situación de calle: “Nos dimos cuenta de que nos faltaban herramientas”

El mandatario también se refirió a la decisión de evacuar a las personas en situación de calle ante el frío extremo, aun contra su voluntad, anunciada en conferencia de prensa este lunes. Al respecto, afirmó que el gobierno concluyó que “faltaban herramientas para resolver temas de fondo”, puesto que las disposiciones hasta ahora vigentes, “de no existir una situación de excepcionalidad, no resolvían o no profundizaban la resolución de algunos temas”, como la “evacuación de gente que está en situación dramática”.

“Mientras dure este frío, no se puede andar dudando y no podemos estar a expensas de un diagnóstico médico sanitario”, sostuvo Orsi, en referencia a los requisitos que impone la ley de internación involuntaria que aprobó el anterior gobierno.

El presidente indicó que en el último censo, de 2023, “ya se hablaba de 3.000 personas” en situación de calle, y puntualizó que “el interior del país es un escenario también complicado”, donde se conjugan “temas de salud mental, de gente que sale de estar en el INR [Instituto Nacional de Rehabilitación] y no tiene a dónde ir, y problemas de adicción”.

“Ante la situación dramática y permanente de gente que se resiste y entiende que su vida está ahí, como Estado tenemos obligaciones”, sentenció Orsi.