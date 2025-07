Los senadores de Vamos Uruguay (VU), Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, enviaron una carta a los coordinadores de bancada de los partidos con representación en la cámara alta –Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado– para proponer la conformación de un espacio de “coordinación ampliada” con el fin de “explorar y avanzar en temas y proyectos de ley” en los que entienden que “existe la posibilidad de arribar a acuerdos sustantivos y el otorgamiento de venias, designaciones y ascensos en la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de la Nación y Corte Electoral”.

Para los legisladores de VU, “la actual composición del Parlamento, sin mayorías absolutas en la Cámara de Diputados y con una situación de paridad en la Asamblea General entre el oficialismo y la oposición, nos interpela como legisladores a ejercer una política basada en el diálogo, la búsqueda de consensos y la construcción de acuerdos duraderos”, y esto es “una responsabilidad institucional con el país”.

En ese sentido, resaltan el logro de “importantes consensos” en lo que va del período, que llevaron a la aprobación de la ley que regula la situación del Casmu, las venias para integrar entes y servicios descentralizados, la ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, así como la aprobación en general de la ley de Rendición de Cuentas, “entre otros ejemplos”. “Estos antecedentes demuestran que, cuando existe voluntad política, es posible superar diferencias y dar respuestas concretas a los desafíos del país”, afirman Bordaberry y Viera.

Los senadores de VU destacan en su misiva la tarea “muy importante” que han desarrollado hasta ahora las coordinaciones de las bancadas del Senado –que en el caso del PC está en manos de Robert Silva, de Crece– y aseguran que la propuesta de la coordinación ampliada “no sustituye ni pretende sustituirla” porque “tiene otra finalidad: explorar el fondo de los temas y el posible acuerdo” sobre estos, no sólo “priorizándolos en la agenda parlamentaria, sino, fundamentalmente, buscando los acuerdos”.

Concretamente, proponen que este eventual ámbito –que estaría integrado por los distintos partidos y sectores representados en la cámara alta– “explore” y “confeccione un listado de temas en los que se han manifestado posiciones coincidentes o compatibles”, a decir: el sistema penitenciario y la eventual creación del Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado; la consolidación de la Universidad de la Educación; la ley presupuestal, “en lo relativo a la facilitación de trámites y la eliminación de regulaciones innecesarias, y otros temas”; reformas en la normativa electoral, “en particular la reducción del calendario de campaña”; la reforma del Código del Proceso Penal y “otros temas que cada partido o sector deseen o estimen necesario incluir”.

Asimismo, sería tarea de esta coordinación ampliada “analizar de forma conjunta las designaciones pendientes y futuras de autoridades”, entre ellas la presidencia de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas; la “concreción inmediata de la renovación de miembros de dichos órganos en virtud del acuerdo político ya alcanzado y comprometido”; las “designaciones que corresponderán a esta legislatura en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, así como “considerar propuestas relativas a la organización de la Fiscalía General de la Nación”.

Con relación a la Fiscalía, los senadores de VU también plantean la necesidad de estudiar “la eventual transformación del modelo actual en un triunvirato o la designación definitiva de un titular, como ha sido sugerido en algunos ámbitos”, y de “atender la actual situación de la misma con filtraciones, acusaciones de injerencias políticas y otras”.

Robert Silva: “Hace falta trabajar en clave de partido”

La propuesta de VU volvió a horadar la grieta que hay en el PC entre los liderados por Bordaberry y el sublema comandado por el senador y excandidato Andrés Ojeda, Unir Para Crecer, relacionada con la ausencia de coordinación para la toma de ciertas decisiones. Algunos de estos cruces, incluso, se materializaron en 2024, antes del inicio de la nueva legislatura.

“Yo creo que hubiese sido mejor tener posición de partido en temas tan controvertidos. Sobre algunos temas que están ahí hubiese sido bueno transitar los ámbitos internos para definir un posicionamiento político del partido que le permita avanzar en el abordaje de estas temáticas”, dijo a la diaria el senador Silva. Subrayó que para eso en el PC tienen el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), “que es el que establece los lineamientos políticos”.

Puntualmente, dijo que el tema de la Fiscalía “es complicado” y, “en el contexto actual, con la situación que se vive, no todo el partido está de acuerdo, hay que avanzar a ver si va a haber un cambio en su estructura o no”. “Y después ponen un tema sobre la mesa que hay que discutirlo muchísimo, como el de la Universidad de la Educación. El propio expresidente [Julio María] Sanguinetti ha dicho que no están dadas las condiciones. Entonces, es un tema complicado -entre otros-, y hubiese estado bueno abordarlo en la orgánica del partido o en el ámbito parlamentario”, insistió.

Por último, Silva dijo que al PC “lo que le hace falta es trabajar en clave de partido, más allá de los sectores que puedan existir”. “Entonces, esto de cortarse solo me genera un poco de ruido, y creo que hay que trabajar para mejorar esas cosas”, finalizó. A su vez, fuentes del sector de Ojeda señalaron a la diaria que no le ven mucho sentido a la propuesta y también criticaron que no pasó por el CEN del PC.

Oficialismo y blancos lo ven con buenos ojos

Por otro lado, el senador Daniel Caggiani, coordinador de la bancada del FA en la cámara alta, dijo a la diaria que con sus correligionarios todavía no valoraron la propuesta; de todos modos, sostuvo que le parece “una buena iniciativa”, porque “va en línea” con lo que está trabajando tanto la bancada oficialista como el presidente Yamandú Orsi: “El diálogo con los partidos políticos para buscar entendimientos concretos”.

“Es básicamente el tono que hemos intentado trabajar desde la coordinación y le suma temáticas, así que es bienvenido. Seguramente puede ser analizado en la bancada para ver cuál es el mejor ámbito, desde el punto de vista formal, si hay que incorporar más temas o tener otros proyectos, pero va en línea con eso”, subrayó. Además, Caggiani destacó que la propuesta de VU “rompe esa idea de algunos integrantes de la oposición de que al gobierno no hay que darle ni un vaso de agua”.

Caggiani destacó que sería importante “ir completando el proceso de integración de los organismos de contralor para que la oposición participe” y tenga “el reflejo de la última foto electoral”. Agregó que en este período se dará la particularidad de que tanto los cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia como los cinco del Tribunal de Cuentas, ya sea porque llegarán a los diez años en el cargo o porque alguno cumplirá 70 años, terminarán su mandato, por lo tanto, dijo que también sería importante llegar a un acuerdo para renovar esos cargos.

Por último, el senador del FA manifestó que también se podría incorporar a ese ámbito de diálogo la designación del próximo comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, que terminará su mandato en octubre (Juan Miguel Petit, en el cargo desde 2015).

En tanto, el senador blanco Carlos Camy, uno de los coordinadores de la bancada nacionalista, dijo a la diaria que con sus pares lo analizarán la semana próxima. Personalmente, señaló que le parece “una propuesta atendible, bien inspirada”. “Estamos de acuerdo en el diálogo y la planificación coordinada como instrumento, y en la necesidad de procurar acuerdos duraderos y concretos que nos permitan avanzar sobre las coincidencias”, sostuvo.

Agregó que “el sistema político tiene que tener la madurez y la inteligencia necesarias para abordar temas importantes, que requieren acuerdos, como las designaciones y ascensos en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Electoral”. Por último, el también senador blanco Sergio Botana subrayó a la diaria que los temas que plantea VU están relacionados con explorar acuerdos “importantes”, por lo tanto, “en principio”, el planteo le parece “bien”. “Es un mecanismo para ponerle atención al tema en el ámbito del Parlamento. Está bien, el Parlamento es para resolver esas cosas”, finalizó.