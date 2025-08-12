Este martes, la bancada de diputados del Partido Colorado (PC) planteó a las bancadas del Partido Nacional (PN) y Frente Amplio (FA) un cambio en la fecha de la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la cancelación del proyecto Neptuno, y que no sea este jueves como se había confirmado, según informó a la diaria el coordinador colorado, Conrado Rodríguez, para que no “estuvieran encimadas una con la otra”, en referencia a este miércoles, que se interpelará al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores.

Rodríguez adelantó que en la sesión de este martes, donde se está discutiendo el proyecto de ley de eutanasia, se presentará una moción para aprobar la realización de una sesión extraordinaria el 19 de agosto en Diputados. Según informó a la diaria una fuente del Ministerio de Ambiente, se confirmó en la tarde de este martes que la interpelación se hará el próximo martes a las 10.00. El miembro interpelante será el diputado colorado Walter Cervini.

El diputado expresó que no les parecía “cosa buena” que la interpelación a Ortuño y la del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia de María Dolores, que será este miércoles, “estuvieran una encimada con la otra”. “De hecho, hubo alguna propuesta informal de que los ministros vinieran el mismo día”, comentó.

Según dijo, tanto al PC como al PN les pareció que “no era algo bueno para la información que se puede producir en estas dos interpelaciones y la atención que la ciudadanía le puede llegar a dar si las dos interpelaciones se realizaban el mismo día, o un día una y un día la otra”.

“Nos parece mejor que el oficialismo, el gobierno, tenga su instancia para poder exponer”, señaló. Apuntó que, en el caso de la instancia parlamentaria con Ortuño, buscan conocer las razones para cancelar el proyecto Neptuno, los estudios que fundamentaron la decisión, las “consecuencias jurídicas” que puede traer la decisión y también la conveniencia de tener otra potabilizadora en el río Santa Lucía.

“Si las dos interpelaciones tienen una diferencia de algunos días, estos objetivos se cumplen para darle información a toda la ciudadanía de por qué nosotros entendemos que fue una decisión netamente política la de cancelar el proyecto Neptuno, y no una decisión basada en otros argumentos de peso”, afirmó.