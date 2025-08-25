En la antesala de la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo hay tres placas conmemorativas. Una de ellas, cuyas letras están grabadas sobre un vidrio, resguardan una cápsula del tiempo de madera, que, según cuenta la inscripción, se instaló en el año 2000 y se abrirá el 25 de agosto de 2075 en el marco de las celebraciones del sesquicentenario de la casa de las leyes.

Otra se colocó cuando se cumplieron 30 años de la disolución de las cámaras, en la dictadura, y enuncia: “Sin Parlamento, nunca más”. Frente a esta hay otra, de 2016, que conmemora los 40 años del asesinato del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, entonces presidente de la Cámara de Representantes, a quien se describe como un “símbolo de la lucha por la libertad y la democracia”.

A 100 años de la inauguración del Palacio Legislativo, este lunes 25 de agosto se celebró una asamblea extraordinaria. Este edificio, que comenzó a construir en 1904 el arquitecto italiano Víctor Meano y finalizó en 1925 Cayetano Moretti, albergó este lunes a los diputados y senadores uruguayos, a autoridades nacionales y al público en general en una sesión encabezada por la vicepresidenta Carolina Cosse.

Antes de comenzar, Cosse saludó al presidente Yamandú Orsi, al exmandatario Julio María Sanguinetti, a la exvicepresidenta Lucía Topolansky y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, así como a los ministros, intendentes e integrantes de las delegaciones extranjeras que estuvieron presentes. Más tarde, Cosse saludaría a la exvicepresidenta Beatriz Argimón, quien se ubicó al lado de Topolansky.

“Somos afortunados, en esta legislatura, de estar viviendo la celebración de este aniversario”, expresó Cosse antes de que proyectar una pieza audiovisual que repasó la historia del edificio desde su creación, con planos y fotografías. Además, allí se expusieron los discursos que dieron todos los presidentes ante la Asamblea General desde la restauración democrática.

Una vez finalizada la proyección, la celebración continuó en el Salón de los Pasos Perdidos, donde, ante aproximadamente 500 personas, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional del Sodre entonaron el Himno Nacional.

Acto en el Palacio Legislativo. Foto: Gianni Schiaffarino

Para finalizar el acto, Orsi, Cosse, autoridades nacionales y departamentales, los integrantes de las delegaciones y las personas que se arrimaron al Palacio Legislativo presenciaron el arriado del Pabellón Nacional en la escalinata del edificio.