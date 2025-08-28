En los próximos días comenzará a circular el libro Lorena Ponce de León. De palabra, de la periodista Rosana Zinola, editado por Penguin Random House. El semanario Búsqueda publicó este jueves un adelanto de algunas de las declaraciones de la exesposa de Luis Lacalle Pou. La pareja se separó en 2022, a mitad del mandato del entonces presidente, y se divorció en 2024.

Durante el gobierno de Lacalle Pou, Ponce de León lideró el programa Sembrando, en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que apuntó a promover el emprendedurismo en el país. Lo hizo hasta el final del gobierno, el 28 de febrero de 2025.

En el libro, según el adelanto publicado, Ponce de León relata que tuvo propuestas para militar políticamente: algunos dirigentes de Canelones le propusieron que militara con ellos y que se integrara a sus listas. Ponce de León rechazó estas ofertas porque consideraba que no era el momento. “Para mí, mi tarea ya estaba cumplida. Voy a dejar que la vida me sorprenda. Sé que tengo capacidad y mucha disciplina, trabajo duro y me encanta armar equipos. Y en eso de armar equipos me parece que también puedo llegar en algún momento a la política. Sé que lo podría hacer y que lo podría hacer bien, pero no quiero todavía”, afirmó.

Sin embargo, sí quiso participar activamente en la esfera pública, por ejemplo, a partir del programa Sembrando, y se enfrentó con la oposición del expresidente, según relata en el libro. “En la campaña yo siempre le decía que, si llegábamos a ganar, yo quería estar en el lugar de hacer. Y, básicamente, Luis no quería que yo estuviera en ningún lugar. Esa es la realidad. Sobre todo por el tema de la notoriedad y que figurara; no le interesaba mi presencia en ningún lado”, aseguró. Aunque Lacalle Pou le “re bochó” la idea de Sembrando, ella siguió adelante.

Ponce de León incluso cuenta que a Lacalle Pou “no le gustaba” el protagonismo público que su madre, Julia Pou, tuvo durante el mandato de Luis Lacalle Herrera, en la década del 90, liderando la ONG Acción Solidaria. “Fue una mujer que tuvo mucha presencia como primera dama. Y Luis no quería eso conmigo, básicamente, no quería que tuviera notoriedad ni presencia, ni que tampoco tuviera un lugar en la política”, comentó Ponce de León. “Pienso que quería resguardarme, pero tampoco quería que me luciera mucho, algo que en ese momento me lo llegó a decir”, añadió, según el adelanto publicado por Búsqueda.

Ponce de León afirmó que esta actitud de Lacalle Pou hacia ella fue uno de los motivos que llevaron al divorcio de la pareja: “Parte de nuestra separación es un poco por eso. Mi protagonismo no le gustó nada; más allá de que yo me luciera o no, si yo le daba sombra o no le daba sombra…, es que no quería. No quería que estuviera, que yo figurara mucho, no le interesaba. Lo desenamoró, vamos a decirlo de esa manera, porque, en realidad, es un poco eso”. “Calculo yo que no le gusta que la mujer que esté con él se note”, lanzó.