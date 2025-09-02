El Ministerio del Interior informó este lunes sobre una serie de cambios jerárquicos en la cartera a raíz de la remoción del jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé. El jerarca fue apartado de su cargo por declaraciones que hizo en un programa de la radio departamental FM Impacto, cuando respondió a las críticas que le hacían dirigentes del Partido Nacional por haber participado en una actividad del Frente Amplio en Río Negro.

“Algunos blancos entienden que no violé ninguna norma, pero parece que [sí] falté a la ética. ¿Es la misma vara ética con que midieron a los que mintieron en el Parlamento? ¿A los que entraron por el garaje de la Torre Ejecutiva? ¿[A] los que rompieron documentos en el piso 11? ¿[A] los que se robaron la mitad de Artigas? ¿[A] los que se metieron 30 ediles en Salto Grande?, etcétera, etcétera”, afirmó Solé en un mensaje que envió a la radio y que fue leído al aire.

El viernes, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que Solé “cometió una imprudencia” que fue “no acatar a rajatabla uno de los lineamientos principales que tiene el presidente de la República”, que es “el republicanismo, la tolerancia y el diálogo”.

En el lugar de Solé, según informó el ministerio, quedará el actual director nacional de Identificación Civil, el comisario general retirado Williams García. A su vez, en el lugar de García quedará el comisario general retirado, escribano público y licenciado en Seguridad Pública Ignacio González, que se desempeñaba como jefe de Policía de Cerro Largo. Finalmente, al frente de esta jefatura departamental quedará el comisario general retirado Gerardo Jorge, quien integró la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo y fue Jefe de la Seguridad Presidencial, entre otras funciones.