El senador nacionalista Javier García presentó este lunes una moción para que se convoque a la Comisión de Defensa a la ministra Sandra Lazo. El espíritu del llamado del legislador blanco es que la jefa de cartera brinde explicaciones por el ingreso al país, sin autorización del Parlamento, de marinos estadounidenses. La propuesta urgente recibió apoyo unánime de la comisión y la ministra de Defensa Nacional comparecerá al ámbito parlamentario el próximo lunes.

Según detalló García, los marinos estadounidenses estuvieron haciendo “ejercicios militares” en el territorio nacional durante agosto. “Tomamos conocimiento por una información de la embajada de Estados Unidos que fue pública”, comentó el senador. Dejó claro que como exministro de Defensa sabe que “los ejercicios con ejércitos extranjeros son muy importantes”, pero puntualizó que “hay un precepto constitucional que obliga sin excusa” a que se apruebe su ingreso con la venia del Senado.

“Estos mismos ejercicios se han hecho anteriormente siendo yo ministro”, recordó García, quien apuntó que en ese momento el Frente Amplio (FA) “votaba en contra” de la venia para el ingreso de las tropas extranjeras. Aseguró que “rendir honores” es la única excepción por la que se puede dar el ingreso de los contingentes sin autorización del Parlamento.

En la comparecencia a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Lazo fue consultada por esta situación. Según indicó el diputado nacionalista Gabriel Gianoli, la jefa de cartera comentó en la instancia que le contestaría sobre el tema “por otra vía”. “Nosotros lo que hemos indagado es que sí había armamento, y que inclusive trabajaban en mejorar la puntería”, agregó el representante sobre las maniobras de los marinos estadounidenses.

Luego de su participación en la Comisión de Presupuesto, Lazo fue consultada por la prensa y aseguró que “por supuesto que hay respuesta” a las preguntas que surgen sobre esta situación acontecida en agosto. Destacó que no tiene “ningún inconveniente” en ser convocada a comisión y agregó que en esa instancia va a “responder como corresponde”.