La exdiputada y actual secretaria general de la Intendencia de Artigas Valentina dos Santos solicitó la reafiliación al Partido Nacional (PN), tras cumplir su condena por el delito de usurpación de funciones, en el marco de la causa por maniobras en el registro y cobro de horas extras en la comuna artiguense.

La condena de Dos Santos, mediante un acuerdo abreviado, fue de seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba, por haber asumido funciones que no le correspondían a su cargo como primera suplente del intendente al ordenar el registro de horas extras a funcionarios de la intendencia.

En julio de 2024, Dos Santos y el exintendente Pablo Caram (su tío), quien fue condenado en la misma causa, renunciaron al PN y fueron inhabilitados por el partido a presentarse a cualquier elección bajo ese lema. Ya cumplida la pena, en febrero, el directorio del PN ratificó la inhabilitación de Dos Santos, impidiéndole ser candidata a intendenta por Artigas por el PN en las elecciones departamentales de mayo.

Ahora, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, expresó que entienden que no existen impedimentos para la reincorporación de Dos Santos al PN ya que cumplió su condena y el partido aplicó la sanción correspondiente, según dijo a Telenoche. En la sesión del directorio del lunes, Delgado informó sobre la solicitud de la secretaria general de Artigas para ser reincorporada formalmente al partido, informó Búsqueda.