El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) publicó este miércoles el texto del convenio para capacitar a jóvenes privados de libertad firmado entre la cartera y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) en la jornada del martes. En el documento, ambas entidades manifiestan su interés en el desarrollo de actividades “de colaboración institucional en mutuo beneficio” y “proyectos educativos y culturales” dirigidos a los adolescentes que se encuentran vinculados al Inisa.

A modo de ejemplo “no taxativo”, es decir, no concluyente, se plantea la incorporación de estos jóvenes en talleres de capacitación que se dicten bajo la órbita del MDN y se anuncia la creación de una comisión de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las acciones.

Asimismo, se podrá solicitar la participación de otros organismos públicos o privados en “la ejecución y coordinación” de los programas, proyectos y actividades que se realicen en el marco del convenio.

En cuanto a aspectos económicos, en el texto se aclara que el acuerdo “no implica ningún tipo de compromiso previo de orden económico o financiero”.

El convenio regirá durante un período inicial de dos años con opción de renovación automática por un período de igual duración, “salvo decisión expresa en contrario adoptada por cualquiera de las partes”, según establece el escrito.

Mahía: “Una propuesta alternativa que ojalá sea posible”

Este miércoles se conocieron críticas de sindicatos de la educación al convenio. Consultado al respecto, el ministro de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, dijo que se trata de “una oportunidad distinta” y que se busca generar “elementos que permitan la inclusión”.

“El acuerdo busca generar, con la institucionalidad presente, elementos que permitan inclusión en algunos jóvenes infractores”, señaló el ministro en rueda de prensa, según consignó Telenoche, y agregó que “es una propuesta alternativa que ojalá sea posible”. “Es una población juvenil que tiene una carga de una problemática muy específica, que no es fácil que funcione en el sistema general de educación. Me gustaría que diéramos la oportunidad de ver esto en funcionamiento”, manifestó.