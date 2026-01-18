La noticia de que el actual directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) aprobó (con cuatro votos positivos y dos negativos) una partida de aproximadamente 131.500 pesos por mes para cada director, “con carácter optativo y de percepción voluntaria”, armó un gran revuelo. Son varios los políticos de la oposición que públicamente le pidieron al gobierno la destitución de los dos directores designados por el Poder Ejecutivo, que votaron a favor: María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.

A su vez, este domingo, Blauco Rodríguez, integrante del directorio –que no estuvo presente en la votación–, señaló en su cuenta de X que el jueves pedirá “la nulidad de la votación de ‘sueldos’ por los cuatro integrantes del directorio, dado que fue contra el propio reglamento vigente del directorio de la CJPPU”, específicamente, su artículo 20. Allí se establece: “Los miembros del directorio no podrán intervenir en la discusión ni en la votación de ningún asunto en el que tengan interés personal, dejando constancia de tal situación y retirándose de sala mientras dure la consideración y resolución del asunto”.

En tanto, el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) emitió un comunicado en el que subrayó que el cargo de los integrantes del próximo directorio de la CJPPU será honorario, según lo dispuesto en el artículo 15 (inciso 4) de la Ley 17.738, en la redacción dada por el artículo 289 de la Ley 20.130. “La aplicación de las normas no es opcional para los ciudadanos y menos para aquellos que ocupan funciones en representación de sus electores”, se agregó en el comunicado. Por lo tanto, el directorio del CAU considera “indispensable la revocación inmediata de la resolución”.

A su vez, la Asociación de Afiliados a la CJPPU emitió un comunicado en el que señaló que el nuevo directorio de la caja aún no ha sido proclamado por la Corte Electoral, “instancia que se encuentra prevista para el 28 de enero”, por lo tanto, la resolución vinculada a la partida indemnizatoria para los cargos de director “fue adoptada por el directorio saliente, previo a la proclamación de las nuevas autoridades”. En el comunicado deslindaron “toda responsabilidad del representante electo por los jubilados, quien no sólo no ha asumido su cargo, sino que además no participó de dicha votación”.

“Si te mandaste la avivada, el Poder Ejecutivo te tiene que remover”

De cualquier manera, el anuncio de Blauco Rodríguez no apagó el fuego en la oposición. El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la diaria que toda la situación es “sumamente grave”, pero es “mucho más grave que los dos representantes del Poder Ejecutivo estén incumpliendo con la ley”. Subrayó que si hay representantes del Poder Ejecutivo en una caja paraestatal, “están para velar por los derechos del colectivo, pero también para velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes”, y esto último fue “lo que no hicieron”.

Rodríguez dijo que, más allá de que un director pida la revocación de la resolución, el incumplimiento de la ley “es flagrante”, por lo tanto, “no se puede hacer como que no pasó nada”. “Los delegados del Poder Ejecutivo, claramente, saben que existe una ley que marcó que los directores de ahora en más van a ser honorarios; entonces, no pueden seguir, porque hubo una premeditación”, sostuvo.

A Rodríguez le pareció una “buena señal” que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, “haya reaccionado a tiempo, más allá de que fue después”, suponiendo que “efectivamente” el MEF “no tenía conocimiento” de la situación. “Si los directores actuaron por fuera de los mandatos del Poder Ejecutivo, por doble razón tienen que ser destituidos”, señaló.

Por su parte, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez también señaló a la diaria que el Poder Ejecutivo debe remover a los dos directores que “votaron esta partida, y más todavía, si es como dice el ministro Oddone, que se vio sorprendido”. “O sea, si es verdad que esto lo hicieron a espaldas del ministro de Economía, los directores designados por el gobierno ni siquiera tienen que renunciar, el gobierno los tiene que remover, que es diferente”, subrayó.

El diputado blanco insistió con que no es “hago la macana y renuncio”, sino que “si te mandaste la avivada, el Poder Ejecutivo te tiene que remover”, y señaló que echar para atrás la resolución es “el primer paso que tendría que hacer el Poder Ejecutivo de inmediato”. Agregó que Oddone “no puede haberse sorprendido, sino que tiene que hacerse cargo”. “Es más, ya tendría que haber dispuesto el cese”, sostuvo.

En tanto, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a la diaria que los dos representantes del Poder Ejecutivo “tienen que renunciar” porque “violaron la ley”, y subrayó que si Blauco Rodríguez informó que pedirá la nulidad de la resolución, “evidentemente, es un escándalo”. Además, Perrone apuntó que se trata “de algo fresco, de hace poco”, ya que hace seis meses que terminaron de discutir el proyecto de reforma de la CJPPU. Por último, el diputado cabildante dijo que Oddone y las autoridades de la CJPPU “en algún momento” van a tener que ir al Parlamento “a dar explicaciones”.