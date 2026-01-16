El viernes, a través de publicaciones en X de los periodistas Eduardo Preve y Marcelo Umpiérrez, trascendió que el jueves el actual directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPUU) votó afirmativamente —con cuatro votos positivos y dos negativos, en seis de siete directores presentes— una partida de 20 Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) —aproximadamente $131.500— por mes para cada director “con carácter optativo y de percepción voluntaria”.

Los votos afirmativos fueron de Fernando Rodríguez Sanguinetti (perteneciente a la asociación civil El Orden Profesional y con altas posibilidades de ser el próximo presidente), Robert Long (ya que Odel Abisab, electo por los jubilados, está de licencia) y los dos representantes designados por el Poder Ejecutivo (PE), María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.

Por otro lado, la diaria confirmó que el presidente y la vicepresidenta, Daniel Alza y Virginia Romero respectivamente, votaron negativamente. Blauco Rodríguez dijo a este medio que no estuvo presente en la instancia, pero indicó que el próximo jueves solicitará que se reconsidere la votación para votar en contra. Además, recordó a la diaria que durante la campaña su lista “avisó que había listas interesadas en votarse viáticos en caso de ganar, y terminó sucediendo”.

Por otro lado, en diálogo con la diaria, Romero indicó que junto a Alza solicitaron la aplicación del artículo 8 de la Ley 17.738 y Blauco señaló que se adherirá al pedido. A raíz de lo anterior, el trámite pasará a estar en manos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), quien deberá resolver la legalidad de lo que se votó. El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 60 días para pronunciarse.

“Estoy segura de que es ilegal”, aseveró Romero, dado que el artículo 289 de la Ley 20.130 dice que “los directores del próximo directorio, después del nuestro, tienen que ser honorarios”. “Esto que ellos votaron es para el próximo directorio, es para cuando el directorio sea honorario. (...) Se votaron esta partida mensual los que no van a tener sueldo en el próximo directorio”, concluyó. Los directores actuales ya están cobrando, pero una fuente de la CJPUU indicó que es “menos” de lo que se votó el viernes.

Según lo que supo este medio, Abisab introdujo el tema, pero Rodríguez Sanguinetti fue quien finalmente presentó la moción. Sin embargo, en el grupo de Whatsapp de El Orden Profesional, Rodríguez Sanguinetti escribió que “es habitual y conveniente que si se fija alguna partida, compensación, viáticos o una dieta, la fije la autoridad saliente para la entrante”, pero advirtió que la propuesta ha sido “reiterada en el tiempo por la delegación actual de jubilados, desde que en 2023 se aprobó la 20.130 declarando honorarios los cargos de director” y advirtió que no fue su iniciativa.

“Tras varias sesiones proponiendo algún tipo de compensación para el correcto desempeño de las funciones, en particular de los directores activos que deben dejar alguna actividad rentada propia —principalmente la profesional— para el cumplimiento cabal de la función, la delegación de los pasivos propuso incluirlo en el orden del día de ayer”, reconstruyó.

Así, dijo que se propuso “conjuntamente con la delegación del PE una partida indemnizatoria para los directores equivalente a menos del 50% de la erogación de la Caja por cada director promedio en 2025”, y dijo que su sector propuso que sea “optativa y de percepción voluntaria”.

“La votamos a favor porque es obvio que conozco el trabajo que necesita la Caja, el compromiso y la responsabilidad, siendo responsables con nuestros bienes por los reclamos que hubiere contra la Caja. Hay que hacer de nuevo la Caja, el trabajo es enorme, la presión es impresionante y la responsabilidad inmensa, de administrar más de U$S 600 millones al año”, argumentó.

Informe del área Jurídica señala que “no resultaría ajustado a derecho” una remuneración que contravenga la Ley 20.130

Una fuente de la CJJPU dijo a la diaria que “llama profundamente la atención” el voto afirmativo de los delegados del PE y también el hecho de que, de los cuatro votos positivos que obtuvo la propuesta, tres integrarán el nuevo directorio en el futuro. Además, remarcó que el hecho de que la ley indique que los cargos son honorarios y que la elección se haya hecho bajo esa regla puede haber sido un motivo para que algunos profesionales no se presentaran a competir.

Según señaló la fuente, hay un informe del área Jurídica del organismo elaborado el jueves 8 de enero que es “claro y contundente” con la ilegalidad de lo votado, además de que se leyó durante la sesión. Un fragmento al que accedió este medio indica que “no resultaría ajustado a derecho fijar ninguna remuneración que contravenga lo dispuesto por la Ley 20.130 en cuanto al carácter honorario del desempeño del cargo de Director”.

El MEF, el MTSS y el presidente no estaban “al tanto”, y legisladores opositores exigen la “remoción inmediata” de los directores designados por el Poder Ejecutivo

“Estamos sorprendidos, no estamos de acuerdo y estamos trabajando en el tema”, dijo este viernes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, a El Observador, por lo que se encuentran “viendo cómo es el mecanismo de revisión” para revertir lo que se votó.

El jerarca señaló “no estaba al tanto” de la votación, así como tampoco se encontraban informados el presidente de la República, Yamandú Orsi, ni el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. “Una cosa es discutir viáticos para compensar una actividad” y otra lo que promovió el directorio, contrastó el titular del equipo económico.

Algunos legisladores de la oposición también se pronunciaron al respecto. El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala escribió en X que se trata de “otra decisión ilegítima aprovechando la siesta veraniega”. Planteó que, si bien el acuerdo por la caja prevé que los directores sean cargos honorarios, “el proyecto original del PE contenía un régimen de viáticos y compensaciones de gastos pero la oposición puso como condición su eliminación”: “El gobierno tiene que cumplir. El Poder Ejecutivo, que tiene la última palabra, debe ahora anular esa resolución”, consignó.

También se expresó el diputado colorado y coordinador de bancada, Conrado Rodríguez, quien tildó el hecho de “gravísimo” además de opinar que se realizó “violando la ley”. Vía X, Rodríguez repasó que “en junio de 2021” presentó un proyecto de ley para que “los cargos de directores de la CJPPU fueran honorarios, como sucede en las otras cajas, advirtiendo entonces la grave situación financiera que tenía”, elemento que finalmente se incluyó en la reforma de la seguridad social que impulsó la Coalición Republicana durante el período pasado.

“En 2025, el Parlamento no les votó los viáticos que venían en el proyecto de reforma del gobierno. Ayer los directores delegados del Poder Ejecutivo promovieron pagarse 20 BPC de manera indemnizatoria por su actividad. Claramente están violando la ley y la decisión del Parlamento. Es inaudito que los representantes del PE violen la ley. Corresponde la remoción inmediata de estos dos directores”, aseguró en la red social.

El senador colorado Pedro Bordaberry, además de compartir la publicación de su correligionario, escribió una propia. El legislador adjuntó una foto del artículo 289 de la ley 20.130 y, en la misma línea, detalló que “establece que los integrantes del directorio de la Caja de Profesionales serán honorarios”. También afirmó que “no pueden cobrar” y que “sí es cierto que se votaron una partida y los dos delegados del Ejecutivo no se opusieron, deben ser removidos”: “Si no lo hacen el Poder Ejecutivo debe observarlo; de lo contrario haremos valer las responsabilidades”, exigió.