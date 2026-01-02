Durante la mañana de este viernes el Partido Nacional (PN) conmemoró los 161 años de la “heroica” Defensa de Paysandú en el Monumento a Perpetuidad de la capital sanducera, encuentro que fue sucedido por una reunión en la departamental nacionalista. El objetivo de la jornada fue rendir homenaje a los caídos “que defendieron la soberanía nacional y dejaron una huella imborrable en la historia”, en una gesta “marcada por el coraje, la dignidad y la lealtad hasta las últimas consecuencias”, de acuerdo con una publicación que la fuerza política vertió en redes sociales.

El evento se remonta al 2 de enero de 1865, cuando la ciudad cayó tras más de 30 días de asedio y resistencia en un país todavía “bastante pastoril y caudillesco”, dijo a la diaria el historiador Alejandro Giménez. Aseveró que por ese entonces la democracia era “endeble” y la práctica del fraude electoral era “bastante frecuente”: “Leandro Gómez, que era el caudillo blanco, fue el que lideró y llevó adelante esa defensa. Termina con su captura y fusilamiento, en un episodio que evidentemente marca aquel Uruguay del siglo XIX, en el que no había una consolidación de la democracia como gobierno”, acotó.

Giménez reconstruyó que el sitio ocurrió enmarcado en la sublevación de Venancio Flores ante el gobierno de Atanasio Aguirre, 15 años después de finalizada la Guerra Grande entre las divisas blanca y colorada: “A su vez, la guerra toma dimensión internacional cuando intervienen Argentina, con Bartolomé Mitre como presidente, y el imperio del Brasil”, acotó. Consideró que el hito ha tenido una “muy buena presencia en la música y la literatura”: por ejemplo, las estrofas del compositor Carlos María Fossati recuerdan lo que se cree que fue la consigna de los defensores de la ciudad, que dice que se combatiría “hasta sucumbir, liberar la patria o si no morir”.

Este año, entre una multitud nacionalista conformada por miembros del directorio, legisladores, integrantes de la juventud blanca y militantes, se encontraban por primera vez los expresidentes Luis Alberto Lacalle y Luis Lacalle Pou; además del presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado; el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y el presidente de la comisión departamental blanca, Gerardo Muria.

Delgado tomó la palabra y dijo que el evento es “especial” porque también representa el inicio de las celebraciones por los 190 años de la facción política. Reivindicó, además del hecho militar que recuerda la fecha, “las causas” a defender: “El artiguismo, la soberanía, la independencia, el no dejarse avasallar y lo más lindo que podemos defender y defendemos en nuestro partido: la libertad”, enumeró.

El presidente del directorio nacionalista se refirió al “peregrinaje blanco” y dijo que los eventos del PN reflejan “una visión, principios y valores que son imperecederos a lo largo de la historia”. Sobre cómo extrapolarlos a la actualidad, resumió al decir que es preciso “cuidar el legado” y “dar las mismas batallas con otros instrumentos” o “pelear por las mismas cosas con otras armas”: “Hoy tenemos que defender igual que antes la institucionalidad, el respeto a la soberanía popular, que no avasallen a las minorías y el que seamos un país independiente y no condicionado. Por eso estamos en ese rol en el que nos toca estar, de oposición”, acotó.

Olivera: “Tenemos una deuda de gratitud enorme con nuestros militantes”

Olivera, por su parte, opinó que 2026 es un año “trascendental” para los blancos: “190 años de sacrificio, que vaya si los hemos hecho. De logros, de luchas, de aciertos y de errores”, enumeró, pero advirtió que “siempre con una misma consigna” vinculada a “una vocación de servicio y compromiso con el país”. “Nuestra razón de ser y nuestra vigencia se explican a partir de la incomodidad moral de los que nunca vamos a aceptar la injusticia como destino”, aseguró.

“Este año no va a ser un año más. El año pasado tuvimos que dejar el gobierno y nos dolió. Este año tenemos que empezar a construir un modelo nacionalista que nos permita, más allá de la elección que vamos a vivir en un tiempo, definirnos. No en una base reactiva, no en base a lo que otros son o a lo que no queremos ser, sino a lo que nosotros somos, a nuestras convicciones”, reafirmó en la misma línea.

Olivera profundizó: dijo que, si bien “la defensa de la libertad” los define como facción, también lo hace el concepto de “solidaridad nacional”, que no “empareja para abajo”, sino que “le da al ser humano herramientas sin importar dónde nazca, sin importar su origen y sin condenarlo por la situación en la que le tocó vivir”.

“Dejemos de hacer discursos para dirigentes, para escucharnos entre nosotros, para buscar la complacencia [...]. Tenemos una deuda de gratitud enorme con nuestros militantes, que son los que cada cinco años van y dan la cara por nosotros. A ellos nos tenemos que deber también. Entendamos eso”, cerró. También afirmó que es necesario “un partido unido” y “conviviendo con las diferencias”.

Sobre el final del evento se depositó una ofrenda en el osario de los caídos. Al margen de lo político partidario, la Intendencia de Paysandú organizará diversos eventos para conmemorar el hecho histórico. Según una misiva que compartió en redes sociales, a las 19.00 habrá un toque musical de la banda municipal José Debali y a las 19.30 está previsto un acto protocolar con la colocación de una ofrenda floral al pie del Monumento a la Libertad.