El Frente Amplio (FA) repudió el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano ante “este hecho que constituye un antes y un después en la región”. “La invasión a Venezuela es violatoria del derecho internacional y el sistema multilateral que los países se dieron para garantizar la paz. El objetivo de la fuerza agresora es disponer de los recursos estratégicos con los que cuenta nuestro país hermano”, afirmó la fuerza política este sábado en un comunicado.

En la madrugada de este sábado se registraron explosiones en Miranda, Aragua, La Guaira y la capital de Venezuela, Caracas. Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de la red Truth Social: “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”.

En el comunicado, el FA reafirmó su “carácter antiimperialista”, así como “su compromiso con la paz”, y exhortó al resto de los partidos políticos uruguayos a “pronunciarse de forma contundente contra estos hechos aberrantes”.

Los principales sectores del FA también rechazaron el ataque militar estadounidense contra Venezuela. El Movimiento de Participación Popular (MPP) sostuvo que el gobierno de Estados Unidos “ha cruzado un límite inaceptable” y afirmó que “la obsesión por hacerse del petróleo de Venezuela se expresa hoy con bombas”.

“Repudiamos enfáticamente estas acciones y condenamos, una vez más, la imposición por la fuerza y el derramamiento de sangre llevado a cabo por los Estados Unidos, violando todo derecho internacional y amenazando gravemente la paz y la soberanía de nuestro continente”, manifestó el MPP.

Por su parte, el Partido Comunista expresó que los bombardeos de este sábado representan “el punto más grave de una agresión que lleva meses, con el despliegue de una flota militar en las costas venezolanas, el hundimiento de lanchas, acciones de piratería y secuestro de barcos”. El partido adelantó que respaldará “los pronunciamientos y acciones del movimiento popular” y anunció que promoverá que el gobierno uruguayo “tome iniciativas para reuniones urgentes de la Celac, el G7 más China, instancias que Uruguay coordina este año, y del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Del mismo modo, el Partido Socialista rechazó “de manera absoluta la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela” y reivindicó “la unidad y la coordinación regional como único camino legítimo para abordar los problemas comunes de nuestros pueblos”. “La región no es el patio trasero de nadie. América Latina y el Caribe tienen derecho a decidir su destino en paz, democracia y autonomía”, expresó.

Por su parte, la agrupación Seregnistas –que núclea a Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay y el Partido Demócrata Cristiano– manifestó “su más firme condena y categórico rechazo” ante “la agresión militar de Estados Unidos” hacia Venezuela. “Hacemos un llamado a los gobiernos latinoamericanos para emprender acciones diplomáticas que aseguren la paz y el respeto del derecho internacional, así como la autodeterminación del pueblo venezolano”, expresó.

Hasta ahora, ninguno de los principales partidos políticos de la oposición se manifestó formalmente sobre el tema. No obstante, Javier García, senador del Partido Nacional y líder de Alianza País –el sector mayoritario del partido–, escribió en X: “Entre Venezuela libre y democrática y la dictadura criminal y corrupta de Maduro, no hay punto medio. El silencio y mirar para el costado es la complicidad con el régimen que asesinó, torturó y desapareció a miles de venezolanos. Bienvenida Venezuela libre, democrática y en paz”.

Por su parte, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry afirmó en X que la anunciada captura de Maduro, quien “deberá responder por sus crímenes”, es un hecho “bueno para Venezuela y para toda la región”. “Se abre una oportunidad real para la democracia: que asuman quienes fueron legítimamente electos en la última elección. Es el tiempo de Edmundo González presidente electo pero no proclamado por la imposición de un dictador. Es el tiempo del liderazgo de María Corina Machado”, afirmó.

Dicho esto, Bordaberry sostuvo que “la intervención militar de un país en otro, aun frente a una dictadura atroz, narco y corrosiva para su propio pueblo como la de Maduro y sus cómplices, siempre plantea dudas”. “La soberanía y el respeto del derecho internacional son principios que debemos cuidar; [aunque] tampoco puede ser que el derecho internacional no encuentre otros caminos eficaces para poner fin a regímenes que se perpetúan en el poder contra la voluntad de sus pueblos. Esa limitación merece ser revisada con honestidad, porque la inacción también tiene costos humanos”, resaltó.

El PIT-CNT se movilizará este sábado

El PIT-CNT, en tanto, manifestó “su más enérgico repudio y condena a la grave agresión militar” contra Venezuela y advirtió que “esta escalada bélica pone en serio riesgo la paz regional, amenaza la estabilidad de América Latina y el Caribe y compromete la vida de millones de personas”. “El movimiento sindical uruguayo se solidariza con el pueblo venezolano, que hoy enfrenta una nueva embestida contra su autodeterminación y su forma republicana de gobierno”, afirmó la central sindical.

El PIT-CNT también expresó su solidaridad con “las organizaciones sindicales y sociales de Venezuela”, así como “con la clase trabajadora y con el pueblo en su conjunto”, y anunció su respaldo a “todas las instancias diplomáticas y políticas que se activen para denunciar esta agresión ante los organismos internacionales, exigiendo el cese inmediato de las acciones militares y el respeto irrestricto a la soberanía venezolana”.

“Reafirmamos nuestro compromiso histórico con la paz, la soberanía, la autodeterminación y la integración latinoamericana, convencidos de que sólo el respeto entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos pueden garantizar un futuro de justicia social para nuestros pueblos”, manifestó la central sindical, que convocó a una movilización este mismo sábado a las 18.00 en la plaza Libertad, en Montevideo.