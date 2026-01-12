La Intendencia de Montevideo (IM) pondrá en funcionamiento este jueves el nuevo sistema de fiscalización de la circulación por el carril Sólo Bus. Esta nueva medida de control forma parte de las 16 acciones del plan de movilidad que la IM anunció en setiembre de 2025.

La fiscalización involucra la circulación, la detención y el estacionamiento incorrecto, que obstruya la senda. El control se hará de lunes a viernes de 7.00 a 20.00, y sábados y feriados de 7.00 a 14.00. En diálogo con Canal 5, el director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez, informó que el control se hará por medio de 58 cámaras instaladas en los ómnibus.

Si bien el jerarca advirtió que se detectó “alguna situación” que pueda requerir la presencia de personal inspectivo en paralelo, aunque “son las menos”, en general, el control se hará mediante las cámaras.

Se controlará “la circulación cuando esta exceda los 100 metros”, lo que “quiere decir que se habilita la posibilidad de que la persona tenga que desviarse, tenga que doblar a la derecha, si vive o trabaja en el pie de un carril Sólo Bus”, explicó Benítez, y agregó que esto permitiría ingresar o salir de su lugar de trabajo o de su vivienda.

La normativa establece que en caso de infringir lo dispuesto, las multas serán de dos unidades reajustables por estacionar o detenerse -equivalente a 3.696 pesos según el valor de enero de 2026- y tres unidades reajustables por circular -equivalente a 5.544 pesos-.

Benítez apuntó que habrá excepciones a la fiscalización: vehículos que transporten personas con discapacidad, taxis, vehículos escolares independientemente de la matrícula “van a poder detenerse para el ascenso y descenso de estas personas”.

Los vehículos comerciales no figuran entre las excepciones, sino que “funcionan igual que un vehículo particular” y “tendrán que modificar quizás su logística si se detienen en un carril Sólo Bus”, indicó el jerarca.

En cuanto al sistema de cámaras en las unidades de transporte, Benítez aclaró que el equipo es propiedad de la comuna y está sujeta a mantenerlo. Las cámaras “toman las imágenes, las procesan y personal inspectivo, en la IM, determina si eso es pasible de ser multado o no”.