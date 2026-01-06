El fin de semana, Estados Unidos bombardeó algunos puntos del territorio venezolano y secuestró a Nicolás Maduro. El líder del gobierno venezolano fue trasladado junto con su esposa, Cilia Flores, a Nueva York, donde serán acusados de supuestos delitos vinculados al narcotráfico y el terrorismo. El arco político uruguayo no es ajeno a estos acontecimientos: ya hubo varios pronunciamientos de los partidos políticos. Sin embargo, aún resta una discusión en el Parlamento.

Frenteamplistas, blancos y colorados forman parte de la Comisión Permanente que funciona durante el receso legislativo y que, según está previsto, tratará este miércoles la posibilidad de aprobar una declaración conjunta sobre lo acontecido en Venezuela. Por lo pronto, de los comunicados emitidos por cada uno de los partidos políticos se desprenden algunas diferencias al respecto.

En un comunicado, el Frente Amplio (FA) repudió el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano ante “este hecho que constituye un antes y un después en la región”. El Partido Nacional (PN), por su parte, condenó a “la dictadura de Nicolás Maduro”, reafirmó su “firme convicción en la autodeterminación de los pueblos” y manifestó: “No respaldamos ninguna intervención militar ni política extranjera alguna que pretenda dirigir el destino venezolano y eliminar su soberanía”. El Partido Colorado (PC), en tanto, definió la captura de Maduro como “un hecho histórico, largamente esperado por millones de venezolanos que padecieron persecución, prisión, exilio y muerte”.

La visión de los legisladores

Alineados con estas declaraciones, los legisladores de cada partido se preparan para la instancia con cierta apertura para la negociación que tendrá lugar en el Parlamento. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que desde filas blancas no están dispuestos a que salga una declaración que “no contemple” algunos elementos vinculados a la situación política de Venezuela, como, por ejemplo, la “liberación de los presos políticos y el reconocimiento de los resultados electorales”.

El legislador del PN también se refirió a la importancia de incluir en la declaración el pedido de “un proceso de transición transparente en donde se respeten los derechos humanos y las libertades”. “Si el gobierno pretende que el Parlamento sea una especie de escribanía del socialismo del siglo XXI, no contarán con nosotros”, adelantó Rodríguez. En conclusión, dijo que el oficialismo “es mano” para consensuar “un pronunciamiento del Parlamento que abone un mejor destino para los venezolanos, que tienen que definirlo los venezolanos”.

Desde el FA, la diputada Julieta Sierra dijo a la diaria que los planteos que se están realizando desde filas nacionalistas serán “parte de las negociaciones” que tendrán lugar este miércoles, cuando estén los distintos borradores de las declaraciones sobre la mesa. “A mí lo que me parece importante es no perder el foco de la injerencia militar, porque ya se ha declarado amenazas a Colombia, amenazas a México y se intentó interferir en Brasil, opinando sobre el juicio de Bolsonaro”, señaló.

La diputada frenteamplista puntualizó que “no es lo mismo [aprobar] una declaración sólo con los votos del oficialismo, que una declaración con votos de todos los partidos”. Sin embargo, comentó que “lamentablemente” no cree que “haya unanimidad”, dado que, si bien se coincide con el PN en condenar la “intervención militar”, el PC no sólo no se “manifestó en contra” de esta, sino que “por poco sus dirigentes no la están celebrando”.

Consultado por la diaria, el diputado colorado Walter Verri dijo que su partido espera por la posición que tomará el FA. No obstante, expresó: “Nadie puede estar a favor de un asesino, un dictador, un tipo que secuestró a su propia gente, que la torturó, que la mató, que usurpó el poder, que desconoce resultados electorales; me parece que nadie puede estar a favor de eso”.

“Hemos manifestado nuestro beneplácito ante la caída de un dictador y [también] que el derecho internacional fracasó rotundamente”, resumió Verri, y agregó: “No es que uno comparta la acción armada de Estados Unidos, pero tampoco se vislumbraba otra salida”.

La visión sobre el gobierno uruguayo

“Para nosotros la situación es que lo único que cambió es la cara al frente del régimen”, señaló Rodríguez, en referencia al gobierno venezolano. El diputado del PN criticó la “indiferencia” de “muchos actores latinoamericanos”, incluida la izquierda uruguaya, durante los distintos momentos vividos por Venezuela en los últimos años. “Si hubieran hablado de Venezuela cuando correspondía, lo del sábado no hubiese pasado”, afirmó. En esa línea, para el legislador nacionalista en la declaración del gobierno uruguayo sobre lo sucedido en Venezuela “faltó una pata”.

“Es una visión hemipléjica, sesgada, conveniente para algunos. Hablar del episodio del pasado sábado sin hablar de las vulneraciones de los derechos humanos y del no respeto a los veredictos populares es un silencio cómplice que fue ensordecedor durante tanto tiempo”, remarcó Rodríguez. Sobre el apoyo de Uruguay a una declaración conjunta de Brasil, Colombia, Chile, México y España, consideró que “se comete un gran error cuando los países empiezan a moverse en función de un club de amigos”.

“Es el equilibrio de estar a la altura de lo que esta situación amerita”, afirmó, por su parte, Sierra. “Se ha intentado instalar, creo que no con mucho éxito, una dicotomía de ‘estás con Maduro o estás con Estados Unidos’, y eso creo que es un análisis muy simplista”, señaló la diputada del FA. Agregó que el gobierno encabezado por Yamandú Orsi no reconoció a ningún ganador en las últimas elecciones de Venezuela, lo cual, por otra parte, no implica “no estar profundamente en contra de una injerencia militar estadounidense” que “no busca otra cosa que apropiarse de los recursos naturales de Venezuela”.

“Trump pretende que América Latina vuelva a ser el patio trasero de Estados Unidos. Estamos viviendo una etapa de la ley del más fuerte. Son las grandes potencias intentando conducir a su forma diferentes países, y creo que eso requiere una unión latinoamericana”, afirmó Sierra. “Es importante que más países –principalmente de nuestro continente– estemos unidos para fomentar la paz, la soberanía y la estabilidad de los países latinoamericanos”, agregó.

Por su parte, Verri expresó: “Tenemos que estar todos de acuerdo en que se le puso fin a la dictadura de Maduro, no a su régimen, porque todavía sigue estando en el país”. El diputado del PC dijo que “ha comenzado un proceso que ojalá sea rápido y esa transición lleve a que Venezuela recupere la democracia, las libertades y que vuelvan los venezolanos que se han ido, que son más de ocho millones”, comentó. “A mí me avergüenza la declaración del gobierno; se puso del lado equivocado de la historia”, manifestó.