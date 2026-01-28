El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció este martes en rueda de prensa una serie de medidas para contener la “apreciación importante” del peso uruguayo frente al dólar registrada en las últimas semanas, atribuida a la “desvalorización del dólar a nivel global”. Las definiciones de la cartera acompañan el accionar del Banco Central, que el lunes resolvió bajar la tasa de interés en un punto porcentual y adelantó que “estará pronto para hacer intervenciones en el mercado de cambios” si este no se normaliza.

Oddone subrayó que la baja del dólar “no se trata de un fenómeno idiosincrático uruguayo, sino de un fenómeno global que está asociado a la pérdida de valor del dólar”. Entre las razones que explican este fenómeno, el ministro apuntó: “Hubo intervenciones de acción militar en América Latina, pasó que hay controversias civiles en Estados Unidos –que son relevantes para la claridad de la conducción del gobierno–, pasó que hubo desencuentros –o hay desencuentros– entre los miembros de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] con relación al tratamiento de aspectos territoriales”.

“Todos esos aspectos son absolutamente disruptivos respecto de lo que es el orden que ha imperado en el mundo en los últimos 50 años. Por lo tanto, estamos ante un escenario global muy complejo, de enorme incertidumbre geopolítica, de factores que van mucho más allá de lo económico, pero que, por supuesto, repercute sobre las dimensiones económicas”, sostuvo.

No obstante, la trayectoria del dólar que preocupa al gobierno es que, concretamente, “en los últimos diez días, hubo un comportamiento del dólar en Uruguay que fue distinto al que venía sucediendo hasta ese momento”, y que hizo “que el fenómeno fuera idiosincrático”. El ministro explicó que la apreciación nominal del peso uruguayo, es decir, frente al dólar, se mantuvo, en el segundo semestre de 2025, “a mitad de tabla” en el promedio de países de referencia.

Sin embargo, a partir de la semana que cerró el viernes pasado, “Uruguay se convirtió en un jugador atípico” y se ubicó “en el extremo de la cola”, por debajo de países como Chile, Brasil, Colombia o Rusia.

“Una de las discusiones que han estado sobre la mesa en redes sociales y en otros ámbitos es por qué no intervenimos antes. Porque estábamos en el promedio de la tabla y, por lo tanto, en la medida que era el promedio de la tabla, es difícil que un pequeño país como Uruguay pueda batallar con éxito en evitar que un fenómeno global tenga lugar”, señaló Oddone.

Al convertirse en un “fenómeno idiosincrático”, “es el momento en que las autoridades económicas tienen que intervenir”. “Una cosa es no poder evitar un fenómeno global, otra cosa es intervenir cuando pasa a ser un fenómeno específico”, que “podía poner –o puede poner– al peso uruguayo lejos de sus fundamentos”, dijo.

“Estamos preocupados por la evolución reciente del tipo de cambio” y “estamos actuando para que esta trayectoria idiosincrática uruguaya llegue a su fin, en la medida en que podamos hacerlo”, afirmó Oddone. De persistir el fenómeno, “va a afectar severamente la competitividad”, lo que preocupa especialmente al gobierno. “Aquí hay una afectación de la actividad real que tiene consecuencias sobre la inversión, sobre el crecimiento y sobre el empleo, y esa es la razón por la cual el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Banco Central, ha decidido actuar”, señaló.

El ministro reconoció que no hay “ninguna garantía de que tengamos éxito”. Consultado sobre qué sería tener éxito, respondió “no ser un extremo de la tabla”. “Si la evolución del dólar a nivel global, para los países de referencia relevantes para nosotros, es una y nosotros estamos en una cola extrema durante un período lo suficientemente prolongado, hay algo idiosincrático, algo uruguayo que está ocurriendo, sobre lo cual nosotros trataremos de actuar para evitarlo”, remarcó.

Acciones a corto plazo y para el primer semestre

Entre las acciones que el MEF desplegará de forma “inmediata”, el ministro sostuvo que la cartera negociará “compras a futuro en dólares para enfrentar sus obligaciones en moneda extranjera”. “En algún sentido, entendemos que el precio que el dólar tiene hoy es suficientemente atractivo como para poder adelantar compras y evitar que esas compras se hagan más adelante con un tipo de cambio eventualmente más alto”, señaló.

En segundo lugar, la cartera está “coordinando acciones financieras con las empresas públicas con el propósito de mejorar sus hojas de balance”. El ministro subrayó que se trata de una coordinación, porque “las empresas públicas son autónomas en su gestión financiera”. No obstante, en tanto “nosotros somos los representantes de la accionista principal, estamos en condiciones de sugerir, intercambiar y conversar con las empresas públicas para que, en la misma línea que la Tesorería está haciendo operaciones de compras futuras, también las empresas públicas lo puedan hacer”.

En tercer lugar, el MEF, a través de la Unidad de Gestión de Deuda, “va a continuar profundizando el financiamiento del gobierno mediante instrumentos en pesos en el mercado doméstico” con el propósito de “mitigar la necesidad de emisiones internacionales que se liquidan en dólares”.

“El Estado es, en la historia de Uruguay, un agente que lo que hace es comprar dólares, venir al mercado local, vender los dólares para poder enfrentar sus obligaciones. Bueno, en tanto estamos en un escenario de mayor confianza en la economía uruguaya, una remonetización potencial de la economía uruguaya, nosotros lo que queremos es potenciar el financiamiento en pesos en el mercado doméstico con el propósito de evitar estos fenómenos colaterales que tienen lugar en el mercado cambiario a raíz de la gestión financiera del gobierno”, agregó el ministro.

En otro orden, el ministro se refirió a medidas que estaban previstas para desplegarse a lo largo de la primera mitad de 2026, pero que los acontecimientos recientes precipitaron a la cartera “a actuar de manera más rápida”.

Dichas acciones, sobre las que el ministro no entró en detalles porque aún se deben “terminar de ordenar”, no requerirían iniciativas legislativas. Incluyen “aspectos que tienen que ver con precios que establece, fija o forma el sector público”, por lo que demandan una discusión dentro del Poder Ejecutivo. “En algunas cosas que sí dependen enteramente del Ministerio de Economía y Finanzas vamos a poder avanzar más rápido; en las otras, que son de coordinación con otros ámbitos del Poder Ejecutivo, vamos a avanzar un poco más lento, pero todo dentro del primer semestre”, señaló Oddone.

Mencionó que “hay regulaciones que afectan los precios de algunos productos relevantes de la canasta de consumo”, como productos cosméticos y de tocador, y “algo parecido con los productos fitosanitarios”. A su vez, el MEF mantiene “una agenda muy clara” con la Dirección Nacional de Aduanas para “reducir sustancialmente una serie de trámites que afectan al comercio exterior”, que también estará impactada por el proyecto de ley de competitividad e innovación que el Poder Ejecutivo espera remitir al Parlamento antes de su primera Rendición de Cuentas.

Además, adelantó que en febrero se transmitirán “algunas señales que van directamente a afectar el tema del nivel de precios”, ya que, en un escenario de debilitamiento del dólar, “es necesario apurar el tranco con algunas de las medidas que teníamos previsto desarrollar”.