“Hay un antes y un después del 3 de enero, porque ese día se desplegó una agresión brutal a todos los códigos que ha ido construyendo la humanidad, a los principios generales de no injerencia, no intervención y no violencia entre los estados”, empezó diciendo Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, este jueves de tarde en el Paraninfo de la Universidad de la República. Allí tuvo lugar el seminario “Agresión imperialista en Venezuela, retos y desafíos del derecho internacional”, organizado por la central sindical.

Abdala, que fue el primer orador, señaló que, no obstante “la brutalidad del evento” –en referencia al bombardeo de Estados Unidos a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro–, que “naturalmente” condenan, “el sustrato material que permitió que se desarrollara este acontecimiento tan dramático para la humanidad ya existía previamente al 3 de enero”. Sostuvo que la riqueza de los “milmillonarios ha crecido tres veces más rápido en 2025 que durante los cinco años anteriores”, mientras 4.000 millones de personas deben “sufrir día a día, sabiendo que no van a poder tener las comidas que necesitan”.

“Efectivamente, el telón de fondo de lo que sucedió el 3 de enero es que los 12 milmillonarios más ricos del planeta han logrado acumular la misma riqueza que la mitad de la población humana. Y mientras esto sucede, muchas veces, de forma hipócrita, hay quienes hacen gárgaras con el concepto de democracia. ¿Es democracia que los 12 más acaudalados del planeta tengan la misma riqueza que 4.000 millones de seres humanos que se debaten día a día para comer? Ni hablamos de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales”, señaló Abdala. Agregó que “ese es el caldo de cultivo y una forma de ejercicio del poder que en último término defiende a estos milmillonarios, porque la mayoría son de los Estados Unidos de América”.

Más adelante, Abdala recordó que “año tras año, decenio tras decenio, hemos sufrido las formas del intervencionismo permanente del imperialismo de Estados Unidos, que considera a nuestra América su patio trasero”. Subrayó que hoy, “obviamente, atraviesa otros torbellinos y condiciones, porque ese imperialismo que dominó durante el siglo XX entró en un lento pero inexorable declive económico, frente al ascenso de los BRICS y frente al papel, por ejemplo, de la República Popular China”. “Obviamente, desde Roma a la fecha, la fiera herida es más peligrosa”, advirtió.

El presidente de la central sindical subrayó que desde el 3 de enero “estamos en un mundo más peligroso, de predominio del más fuerte, del pisoteo escandaloso al derecho internacional, de la intervención militar abierta y descarada” y “del secuestro del mandatario de Venezuela”. Abdala dijo que “no es hora de medias tintas”, sino de “despertar nuevamente la conciencia antiimperialista de nuestro pueblo”, que “finalmente tiene que ver con las transformaciones estructurales que nuestro pueblo necesita y requiere, en clave de unidad, sin exclusiones”, así como “en clave de lucha y movilización”.

Por último, Abdala llamó a no confiar ni “un tantito así en el imperialismo”, y subrayó que “muchos se llenan la boca con la democracia pero no condenan el imperialismo, más bien son sus defensores en las trincheras del debate político e ideológico en nuestro país”. “A no dejarse entrampar, porque la discusión no es Maduro sí, Maduro no, sino la defensa de América Latina, de la democracia y de la autodeterminación de los pueblos”, finalizó.

El cónsul y el “relato” sobre la situación en Venezuela

Luego de Abdala, tomó la palabra Pedro Sassone, cónsul de Venezuela en Uruguay. Dijo que no ha habido un momento en las últimas décadas de América Latina “como este que estamos viviendo, de agresión, crisis imperial, soberbia imperialista y dictadura imperial, donde no hay derechos ni potestad soberana de los pueblos”. “Si no te doblegas, te piso, te invado, te pongo aranceles. Es la diplomacia del chantaje del imperio”, sostuvo.

El cónsul preguntó “cuántos relatos han cabalgado en la conciencia de nosotros” y “hasta dónde llegó la duda”. “¿Pasó o no pasó por nuestras cabezas si el presidente Nicolás Maduro era del Cártel de los Soles? O la duda de que era un dictador o de que en Venezuela no hay democracia”, señaló, y pasó a mostrar una línea de tiempo que empezaba en 1999, luego de que Hugo Chávez asumió la presidencia por primera vez en Venezuela.

“La democracia venezolana no nació por decreto, sino que nació en 1999, producto de un proceso profundo de democracia directa; no nació por imposición del ‘dictador’ Hugo Chávez, sino como voluntad del pueblo, de tal manera que la dinámica del tiempo nos ha ido dando la razón. En Venezuela existe y ha existido una democracia; en Venezuela no hay una dictadura y no ha habido una dictadura”, sostuvo. Agregó que desde 1999 hubo “36 elecciones, ¿o será que en Venezuela hay una fábrica de trampas electorales?”.

Sassone aseguró que “es una democracia acosada, sometida de manera permanente”, y subrayó que se refiere al “acoso económico”. Recordó el golpe de Estado de 2002, y luego “el proceso de insurrección interna, de una oposición que nunca ha sido democrática, que nunca ha reconocido los resultados electorales”. Más adelante, subrayó que en octubre de 2025 “le pusieron precio a la cabeza del presidente Nicolás, y después dicen, con una facilidad, que no existe el Cártel de los Soles”. “¡Cuánto relato, cuánta tinta rodó por los medios! ¡Cuánto llegamos a creer que eso era verdad!”, finalizó.