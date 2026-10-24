Legisladores opositores solicitaron a Negro que releve a jerarca del MI tras filtración en el marco de la operación Trazador

Carlos Negro, el 22 de octubre, durante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, en el edificio anexo del Palacio Legislativo.

El ministro del Interior defendió al titular de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en el Parlamento, y cuestionó que se haga la solicitud sin que haya una investigación administrativa previa.

“Yo no sé si realmente la estrategia policial que se está llevando adelante es la estrategia correcta”, manifestó el jueves el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, durante la comparecencia de las autoridades del Ministerio del Interior (MI), con el ministro Carlos Negro a la cabeza, ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria, si bien se dio por satisfecho respecto a algunos puntos por los que Negro había sido convocado, como el combate contra el Primer Comando Capital –algo que se discutió bajo secreto– o el ingreso de inmigrantes balcánicos al país, luego de la exposición inicial del equipo del MI, Abdala expresó otras preocupaciones vinculadas a la gestión de la seguridad pública.

Entre otras cosas, el legislador alertó sobre la “injerencia o incidencia o hasta invasión de la Presidencia de la República en la competencia ministerial” a partir de “algunas decisiones” que son “altamente inconvenientes”, como la asignación de “atribuciones que son más bien de tipo policial” a la Junta Nacional de Drogas. A su turno, Negro aseguró que el organismo “sigue trabajando de la misma manera que lo hacía en el período anterior y en el anterior”, y que “de ninguna manera” es el encargado de llevar las referidas atribuciones.

Además, si bien la convocatoria de Negro fue anterior a su divulgación, no fue posible evitar durante la sesión las alusiones a las últimas cifras de delitos, que divulgó esta semana el Área de Estadística y Criminología Aplicada del MI, y que recogen un incremento del 13% interanual de los homicidios hacia setiembre de este año.

En ese sentido, el diputado colorado Gabriel Gurméndez sostuvo que dicha información “es muy elocuente en cuanto al fracaso” del cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Pública presentado por el gobierno en marzo de este año. Gurméndez reprochó las anteriores expresiones públicas de Negro con respecto a una baja de los homicidios en base a datos iniciales “respecto a lo que ocurrió a posteriori”.

El diputado colorado denunció que “ha habido un retroceso” a nivel no solo de la cantidad, sino del tipo de homicidios en los últimos meses. Así, y con base en declaraciones del mandatario ante el asesinato de un niño de 12 años en el Parque Rodó a mediados de año, cuestionó: “¿Cómo se traduce la expresión del presidente de la República de que hay que apretar más en un cambio respecto a lo que se está haciendo o a lo que se estaba haciendo, que no está dando los resultados que se esperaban?”.

Al respecto, Negro se refirió a la intervención inicial, en la que recordó el anuncio de “una serie de medidas importantes”, y que vinculó a la Rendición de Cuentas recientemente aprobada, algo que permitirá “desplegar efectivos a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en Montevideo y el área metropolitana”.

El ministro subrayó que “la mayor cantidad de los delitos violentos ocurren en Montevideo”, y cuestionó el accionar del gobierno anterior, que en su opinión “desprotegió” la zona. Dijo que, con el propósito de atender esa situación, el MI trabaja en “acelerar” la formación de efectivos policiales y pretende convocar a un llamado para funcionarios en el área metropolitana. “Eso es apoyo a la Policía”, expresó. “¡Nadie me va a explicar a mí cómo se apoya el trabajo de la Policía!”, afirmó.

Operación Trazador: legisladores opositores solicitaron que se releve a jerarca ante filtración

Asimismo, y durante el intercambio, Abdala catalogó la filtración de material fílmico de allanamientos policiales efectuados en el marco de la operación Trazador como una situación como “grave y comprometedora”, ya que, según argumentó, “se compromete el éxito del combate contra el narcotráfico”.

En particular, Abdala solicitó la remoción del titular de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas del MI, Robert Correa, dada “una versión según la cual el material, la filmación o el video lo habría obtenido con su propio celular”. Ante ello, consideró que “lo mejor que le puede pasar al señor Correa” es que alguien más la hubiese filtrado, ya que “si fue Correa [...] hay que echarlo por tonto”.

“Creo que esto genera un debilitamiento institucional y, sin duda, una perforación”, sostuvo, y afirmó que el hecho “no se arregla con cataplasmas ni simplemente esperando los resultados de una investigación”. “El ministro le debió haber pedido que diera un paso al costado ese mismo día o al día siguiente, o aunque más no sea de manera precautoria mientras se llevaba adelante la investigación”, acotó en una intervención posterior, solicitud que acompañó el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo.

Aunque admitió que las filtraciones de información son motivo de preocupación, Negro consideró inverosímil “que un investigador de la trayectoria de Robert Correa vaya a filtrar una filmación en la que él se encuentra hablando” y expresó su sorpresa ante el pedido de los legisladores.

“Yo no quiero adelantar opinión. Quizás el día de mañana haya que relevarlo, no lo sé”, afirmó, aunque subrayó que “falta el resultado de una investigación administrativa y ver qué pasa”. Negro destacó que Correa cuenta con “una trayectoria muy destacada” y que “en este más de año y medio de gestión, ha sido el responsable de la incautación de cantidad de droga muy, pero muy importante, y de la detención de los principales narcotraficantes que hay en el país”. “¡Y se pide que se lo releve sin que haya una investigación administrativa que determine nada, ni mucho menos un sumario!”, exclamó.