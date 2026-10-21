Luego del congreso, Secretariado del FA le transmitió a Orsi que la fuerza política entiende que “el gobierno está cumpliendo”

En el encuentro no se habló con el mandatario del impuesto al 1%; Fernando Pereira aseguró que ya se hizo la “segunda” agenda tributaria “más importante” de los gobiernos frenteamplistas.

Este miércoles una delegación del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) visitó la Torre Ejecutiva para reunirse con el presidente de la República, Yamandú Orsi. Encabezados por el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, los dirigentes frenteamplistas le trasladaron al mandatario las principales valoraciones del congreso ordinario del pasado fin de semana.

Pereira dijo en una rueda de prensa que lo central del encuentro estuvo en transmitirle al presidente la “orientación política” definida por el FA en su congreso. El dirigente remarcó que era “imprescindible” que el mandatario pudiera tener la información, dado que a partir de la discusión se concluyó –entre otras cosas– que “el gobierno del Frente Amplio está cumpliendo con su programa”. “Está cumpliendo con sus prioridades y, en la medida en que estamos cumpliendo, más allá o más acá va a tener respaldo popular”, analizó Pereira. En ese sentido, se refirió a noticias conocidas recientemente, como la caída de la pobreza, el proyecto de ley que busca crear una causal jubilatoria a partir de los 60 años y el anuncio de la inversión de la compañía española Solaria por unos 5.700 millones de dólares.

El presidente del FA adelantó que, más allá del encuentro, en unos “15 días” se le remitirá a Orsi el documento aprobado en el congreso. Subrayó que aún se trabaja en procesar “adecuadamente” las 400 modificaciones realizadas al texto base aprobado en el plenario de agosto.

El 1% y el vínculo fuerza política-gobierno

Pereira dejó claro que el encuentro con el mandatario “no tiene nada que ver con política partidaria”. Por el contrario, aseguró que se trata de “respetar la institucionalidad”. En esa línea, agregó que “la mejor articulación entre gobierno y Frente Amplio” quedó en evidencia “en el propio congreso” con la participación de ministros, ministras y el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez. “Ahí estuvo la mejor articulación”, reforzó el presidente del FA.

Más allá de la devolución de la fuerza política sobre la marcha del gobierno, la diaria pudo saber por fuentes de la reunión que no estuvo sobre la mesa la definición del congreso sobre el impuesto al 1% más rico del país propuesto por el PIT-CNT. Sin referirse al tratamiento o no del tema en el encuentro con Orsi, Pereira destacó que lo que se sacó en limpio en la instancia congresal es que es una propuesta “a ser estudiada por el Frente Amplio”.

“Requiere un estudio profundo del Frente Amplio, igual que lo requiere el IVA personalizado, igual que lo requieren las exoneraciones fiscales”, enumeró el dirigente. En la misma línea, planteó que lo que dejó claro el congreso es que la fuerza política “ve con simpatía que los más poderosos de la sociedad coloquen recursos para que aquellos que menos tienen tengan una vida más digna”. “Así piensan un militante de la izquierda y el gobierno del Frente Amplio”, remarcó.

Volviendo a poner foco en las acciones del gobierno, subrayó que en el mismo sentido se avanzó con el impuesto mínimo global y el impuesto a las transacciones en el exterior. En concreto, Pereira enfatizó que se trata de “la segunda” agenda tributaria “más importante” en la historia de los gobiernos del FA. Teniendo en cuenta esto último, reconoció que el impuesto al 1% “probablemente no entre” para este período.

“Pero sí que va a entrar en la agenda programática del Frente Amplio”, aseguró de todas formas Pereira. Añadió que, más allá de lo sucedido en el congreso, esta propuesta impositiva venía formando parte del análisis de la Unidad Temática de Economía del FA. El presidente del FA señaló que la definición tomada por el congreso también tiene el objetivo de que “los impuestos no se transformen en temas tabú”.