Impuesto al 1%, Diálogo Social y el rechazo a las colectoras: los aportes de las bases que se aprobaron en el Congreso del FA

Entre las mociones apoyadas se “comparte” la orientación de la propuesta del PIT-CNT, se afirma que la proliferación de listas diluye la “identidad política” y se califica como un “genocidio silencioso” el bloqueo contra Cuba.

En el marco del VIII Congreso Ordinario José Pepe Mujica, durante la jornada del sábado sesionaron –en el Palacio Peñarol y en los clubes Atenas, Platense y Cordón– cuatro comisiones, una por cada capítulo del documento base puesto a consideración por el Frente Amplio (FA).

Allí, los congresales analizaron las más de 2.000 mociones que se presentaron con agregados o modificaciones al documento, surgidas desde las bases y los sectores. Cientos de esas mociones fueron aprobadas posteriormente en el pleno del Congreso, que sesionó en la tarde del sábado y hasta las primeras horas de la tarde de este domingo, cuando Fernando Pereira fue reelecto como presidente de la fuerza política. Los aportes que obtuvieron más de dos tercios de apoyo en las respectivas comisiones fueron aprobados en bloque por el Congreso, mientras que el resto de las mociones se pusieron a consideración de los casi 2.000 congresales, con lectura previa y la posibilidad de presentar fundamentaciones a favor y en contra.

En la resolución final del congreso, el FA destacó el “proceso unitario y participativo de elaboración y discusión política” en la etapa previa de preparación del congreso, en la que “participaron más de 12.000 compañeras y compañeros en cientos de asambleas de comités de base en todo el país y en las comisiones de trabajo”. “El FA ratificó en la práctica que, como decía Liber Seregni, somos una fuerza democrática y democratizadora. En tiempos en que se cuestiona la política y la democracia, las y los frenteamplistas la construimos y la defendemos practicándola”, se señala en la declaración.

El congreso “estableció los lineamientos estratégicos que guían la acción del gobierno progresista y la fuerza política orientados hacia un nuevo ciclo de transformaciones, sobre la base de prioridades claras: el crecimiento económico redistributivo con el objetivo reducir la desigualdad, la erradicación de la pobreza infantil, la transición ecológica justa y la garantía de derechos clave”, se subraya en la resolución.

Diálogo Social y las AFAP: “Evaluamos mal el contexto y sus consecuencias”

Una de las acciones del gobierno recogidas en el documento base fue la convocatoria al Diálogo Social. Allí se destacaron las recomendaciones surgidas del espacio de intercambio, como la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, la causal de retiro anticipado a los 60 años y la creación de un seguro de paro para trabajadores independientes.

No obstante, en una moción aprobada este fin de semana, a la que accedió la diaria, se señala que, si bien el proceso “constituyó un ámbito de relevancia para la construcción de consensos en materia de protección social”, resulta “necesario reconocer que se vio debilitado por el incumplimiento de uno de los acuerdos allí generados: la creación de un organismo público centralizado para la gestión del pilar de ahorro individual (AFAP), en concordancia con lo establecido en el programa del FA 2025-2030”. La decisión del Poder Ejecutivo de descartar esta sugerencia del Diálogo Social fue duramente cuestionada por el PIT-CNT.

“Tenemos que asumir con modestia que evaluamos mal el contexto y sus consecuencias y, como resultado, dejamos genuinas expectativas insatisfechas, lo que resintió el relacionamiento con el bloque social y político de los cambios”, se afirma en la moción aprobada. Frente a esa situación, se sostiene que la fuerza política “debe fortalecer su papel articulador entre el gobierno y su base social, contribuyendo a que los acuerdos y orientaciones alcanzados se traduzcan en avances concretos y reconstruyendo la confianza necesaria para sostener y profundizar las transformaciones”.

En otro de los aportes se hace énfasis en la necesidad de “generar hechos políticos en torno a las políticas públicas” y “movilizar a la militancia y a la ciudadanía en su defensa e impulso”, con el objetivo de que “la sociedad se apropie de diferentes políticas y temáticas”. Por otro lado, se reconoce que “existen compromisos programáticos y políticos históricos que aún restan por cumplir, como el compromiso del 6+1% del presupuesto destinado a la educación”.

El rechazo al “genocidio silencioso” en Cuba

“En un mundo multipolar en el que se profundizan las lógicas imperialistas contra el pueblo cubano y el recrudecimiento del bloqueo, el genocidio en Palestina, las guerras y los bloqueos o intervenciones unilaterales, nuestro congreso reafirma la vocación pacífica y pacificadora, antiimperialista y multilateralista de la fuerza política”, se afirma en la resolución final del congreso. La fuerza política también defendió la promoción de “la integración regional, el respeto al derecho internacional, el compromiso con la democracia y los derechos humanos, el respeto irrestricto a la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones, la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la soberanía, con la importancia de las elecciones en Brasil”.

El capítulo del documento base sobre la coyuntura internacional fue uno de los más discutidos y en el transcurso del congreso incorporó varios aportes aprobados por amplia mayoría. Al punto del documento base que refiere a “la masacre de más de 70.000 personas en la Franja de Gaza” se le añadió: “Como fuerza política que ha sufrido el terrorismo de Estado en carne propia, condenamos particularmente las violaciones a los derechos humanos ejercidos por el Estado de Israel, que mantiene una política sistemática de apartheid, persecución, encarcelamiento y limpieza étnica contra el pueblo palestino y la oposición política interna”.

En cuanto al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, a partir del trabajo de la comisión correspondiente se agregó, como denuncia, una línea sobre la profundización del “genocidio silencioso” a raíz de las últimas medidas dispuestas por el gobierno estadounidense. “Ante el intento imperial de volver a Cuba la Franja de Gaza, se debe defender la vida y la humanidad de su pueblo”, se afirma en una de las mociones aprobadas, que llama a “impulsar acciones consecuentes en rechazo al bloqueo y en solidaridad con Cuba”.

Asimismo, a la redacción se le añadió un llamado a “realzar” el “papel revolucionario en la historia de América Latina protagonizado por la Revolución cubana, desde la perspectiva emancipadora y soberana del continente”. “Mientras los imperialistas se han dedicado al desparramo de soldados y armas para la ocupación de países, Cuba, en cambio, ha desparramado vida”, se señala, y se afirma que “el pueblo cubano se ha ganado el derecho a decidir su destino con su heroica resistencia a lo largo de la historia”.

Otro de los puntos del capítulo valora la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En ese sentido, las bases añadieron que el valor estratégico del tratado “dependerá de que su implementación se acompañe de una política industrial activa que favorezca la agregación de valor en origen, evite consolidar un perfil exclusivamente exportador de materias primas y garantice estándares laborales y ambientales”.

Por otro lado, se incorporó una reflexión sobre la “transición hacia un orden mundial multipolar”, por el cual se considera “imprescindible defender y fortalecer el sistema multilateral, impulsando una reforma profunda de la Organización de las Naciones Unidas que la dote de mayor representatividad y capacidad de acción frente a los desafíos del presente”.

El debate sobre los impuestos “no puede ser un tabú para la izquierda”

“Gran triunfo de las bases”, dijo a la diaria un dirigente socialista, en referencia al agregado que se le hizo al documento base con relación a la propuesta de gravar al 1% más rico promovida por el PIT-CNT y respaldada por el Partido Socialista, el Partido Comunista y Casa Grande, entre otros sectores frenteamplistas.

El documento base se limitaba a hacer alusión al planteo de la central sindical y recordaba que la resolución, adoptada en un Plenario Nacional de octubre de 2025, encomendaba a la Comisión Nacional de Programa y a la Unidad Económica la elaboración de “un informe sobre el escenario tributario”. Ahora, a partir de los cambios aprobados, se afirma: “Valoramos la propuesta impulsada por el PIT-CNT de incrementar la contribución del 1% más rico como un aporte relevante al debate sobre justicia tributaria”. También se agregó: “Compartimos la orientación de esta iniciativa en el combate a la desigualdad y a la pobreza infantil”.

Asimismo, en la nueva redacción, a la que accedió la diaria, se habla de la importancia de “concretar una Estrategia Nacional de Desarrollo liderada por el Estado, que trascienda el modelo productivo basado en la dependencia de materias primas mediante una planificación estratégica, poniendo la tecnología, el avance del conocimiento y la inteligencia artificial al servicio del desarrollo nacional”. El nuevo párrafo también llama a “blindar y fortalecer” las empresas públicas, mediante “la inversión y gestión directa del Estado, en el marco de políticas que logren trascender los ciclos de gobierno”. Para ello “deben explorarse mecanismos de participación de las y los trabajadores en el diseño de las orientaciones estratégicas de las empresas públicas”.

En cuanto a la política tributaria, se sostiene que “es una herramienta fundamental para combatir la desigualdad, promover el desarrollo económico y hacer efectiva la justicia social”. En ese sentido, se afirma que el “debate sobre impuestos no puede ser un tabú para la izquierda y debe ser abordado en forma integral dentro del conjunto de instrumentos tributarios y fiscales, eligiendo los más efectivos en términos de recaudación, empleo e inversión”.

En la moción aprobada se valoraron los avances del gobierno en esa materia, pero se exhortó a “continuar con un profundo estudio y amplio diálogo, que nos permita alcanzar acuerdos, en instancias orgánicas de la fuerza política en el transcurso del 2027, para seguir avanzando en definiciones e iniciativas que sean aportes concretos para nuestro gobierno”.

Se aprobó la Comisión Nacional de Jóvenes Frenteamplistas

En otro orden, según supo la diaria, prosperaron resoluciones relevantes con respecto a las “colectoras” de votos y el papel de las juventudes en la fuerza política.

El párrafo original sobre las “colectoras” (estrategia que, mediante muchas listas, permite juntar votos para el Senado, desestimando de alguna manera la competencia por la diputación) proponía crear una comisión encargada de elaborar una propuesta, con plazo hasta diciembre de 2027 para adoptar una resolución definitiva sobre el tema, que preocupa a varios sectores.

El texto sustitutivo aprobado este fin de semana afirma que este mecanismo electoral “debilita la vida orgánica e introduce lógicas de competencia ajenas a la tradición frenteamplista”. Esto, sostiene, “fragmenta y diluye” la identidad política, “dificulta al electorado la comprensión de las distintas opciones y afecta la credibilidad de la fuerza política”.

En la moción se establece que la comisión propuesta tenga los siguientes objetivos: “Reducir la cantidad de hojas de votación, sintetizando las expresiones electorales de la fuerza política; priorizar la pertenencia al proyecto colectivo por sobre la acumulación puramente sectorial o personal; definir límites y requisitos organizativos claros para la habilitación de hojas de votación, y garantizar que las hojas de votación no generen confusión en el electorado”.

Por otro lado, en el trabajo de la comisión se desarrolló profundamente la reflexión sobre el rol de las juventudes. Finalmente se aprobó la creación de una Comisión Nacional de Jóvenes Frenteamplistas (CNJotaFA), con el propósito de que sea “una herramienta política que invite al encuentro de las juventudes en nuestra diversidad, para construir puentes que fortalezcan a toda la estructura, con especial foco en los organismos de base”. “El objetivo no es construir una estructura más, sino generar las condiciones para que las juventudes puedan ser parte de la construcción de nuestra fuerza política”, se señala en la nueva redacción. El congreso estableció que la CNJotaFA “deberá funcionar como una comisión adicional a las restantes comisiones nacionales del Frente Amplio”.

“El Frente Amplio debe promover formas autónomas de participación juvenil, reconociendo y confiando en su sensibilidad por las causas justas, que es la mejor manera de contar con su participación real e imprescindible”, se sostiene en la moción en la que se reconoce que la fuerza política “enfrenta el desafío de sostener y profundizar” el respaldo de la juventud. Para ello, se considera que el FA “debe preguntarse dónde están hoy las juventudes, cuáles son los espacios en los que participan, en torno a qué causas, demandas e intereses se organizan y qué nuevas formas de construcción colectiva desarrollan”.