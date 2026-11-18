El canciller destacó el “papel estabilizador” de China; el encargado de Negocios de la embajada afirmó que su país está dispuesto a trabajar con Uruguay “para mantener el compromiso original con el multilateralismo”

Organizado por la embajada china y el Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-China, se realizó este martes, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el conversatorio “Gobernanza global, multilateralismo y cooperación Sur-Sur”.

La apertura del evento estuvo a cargo de la vicepresidenta Carolina Cosse, el canciller Mario Lubetkin y el encargado de Negocios de la Embajada de China en Uruguay, He Fei. Al comenzar su intervención, Cosse resaltó que “no es casual” que el encuentro se lleve a cabo en el Parlamento, ya que “la relación con China es una política de Estado, construida por gobiernos encabezados por distintos partidos en nuestro país”. Recordó que los países mantienen relaciones diplomáticas desde el 3 de febrero de 1988 y destacó que, desde entonces, “han desarrollado un vínculo que se ha fortalecido año a año”.

Uno de los últimos hitos de la relación bilateral es la misión oficial del presidente Yamandú Orsi a China, en febrero de este año. En esa ocasión, Orsi y su par chino, Xi Jinping, “acordaron profundizar nuestra asociación estratégica integral”, apuntó Lubetkin a su turno, y añadió que “ahora nos corresponde a todos, desde nuestra perspectiva y desde nuestra responsabilidad, llevarla a la práctica”.

No obstante, el vínculo “no ha sido declarativo”, subrayó Cosse. La vicepresidenta señaló que desde 2013 China es el principal socio comercial en bienes de Uruguay y que en 2025 las exportaciones uruguayas a ese país alcanzaron los 3.493 millones de dólares. “Estas cifras se traducen en empleo uruguayo, empleo que dinamiza nuestra vida comercial, educativa, social y cultural”, destacó.

La relación también tiene una dimensión regional. El canciller afirmó que, en el marco del foro entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el país asiático “ha dedicado atención política y recursos, lo que ha permitido traducir el diálogo en iniciativas concretas de desarrollo para nuestra región”. En mayo de este año, Xi anunció cinco programas para América Latina y el Caribe, que “conforman un plan de solidaridad, desarrollo, civilizaciones, paz y conectividad entre los pueblos”, apuntó Cosse. Asimismo, contemplan una línea de crédito de 66.000 millones de yuanes [unos 9.900 millones de dólares], 3.500 becas gubernamentales y 10.000 oportunidades de formación en China en tres años.

En Uruguay, Cosse agregó que la aplicación de los programas “ha tenido efectos concretos y medibles”. Entre ellos, mencionó el aumento del cupo anual de becas completas para estudiantes uruguayos y la eliminación del visado para viajes a China de hasta 30 días.

“Nuestra relación con China suma, no excluye. Convive con nuestros vínculos con la región, con el Mercosur, con Europa, con Estados Unidos y con el resto de Asia”, resaltó Cosse. El canciller afirmó: “Queremos más cooperación entre Uruguay y China, más comercio, más recursos para el desarrollo, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como más inversiones de calidad en el marco de la profundización de nuestras relaciones”.

China como país “estabilizador”

Hace 40 años, invitado por Uruguay, China participó como observador en el lanzamiento de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que dio origen a la Organización Mundial del Comercio, a la que el país asiático se incorporó en 2001. Lubetkin recordó el rol del expresidente Julio María Sanguinetti, el excanciller Enrique Iglesias y el entonces embajador Julio Lacarte. Por su parte, Cosse consideró que el hecho de que China se haya convertido en el principal socio comercial de Uruguay “es la mejor prueba de que las reglas multilaterales generan oportunidades para todos”.

Lubetkin valoró el “papel estabilizador” de China “en un escenario internacional marcado por la incertidumbre”. En materia de multilateralismo, sostuvo que Uruguay y China “comparten la convicción de que las Naciones Unidas deben ocupar un lugar central en la gobernanza mundial y que el comercio internacional debe regirse con reglas claras”.

“El unilateralismo y la hegemonía van en aumento, mientras que los problemas como los desequilibrios en el desarrollo y las deficiencias de la gobernanza global se vuelven cada vez más acuciantes”, afirmó el encargado de Negocios, He. Señaló que, guiado por una visión de “futuro compartido de la humanidad”, el presidente chino propuso “cuatro grandes iniciativas globales”, en desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza, que “conforman un sistema de cooperación internacional integral, coherente y de amplio alcance”.

“Las cuatro iniciativas están plenamente alineadas con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, reflejan el sentido de la responsabilidad de China y su voluntad de trabajar junto con todos los países para construir un mundo más justo y equitativo”, sostuvo. Afirmó que China “continúa defendiendo plenamente el multilateralismo, profundizando la cooperación Sur-Sur y participando activamente en la reforma de la gobernanza global”.

En ese marco, destacó que Uruguay “siempre ha defendido firmemente el multilateralismo, ha trabajado activamente para salvaguardar los intereses comunes de los países en desarrollo y ha sido un importante promotor de la cooperación Sur-Sur”. Señaló que, en el marco de las presidencias rotativas que sostuvo este año –G77 y China, Mercosur, Celac–, Uruguay “desempeñó un importante papel en la defensa de la estabilidad regional, la prosperidad del Sur global y la justicia y la equidad internacional”.

“China está dispuesta a trabajar junto con Uruguay para mantener el compromiso original con el multilateralismo, promover el espíritu de la cooperación Sur-Sur e implementar activamente las cuatro grandes iniciativas globales. Asimismo, estamos dispuestos a fortalecer continuamente los intercambios entre los órganos legislativos de ambos países, la comunicación entre nuestros pueblos y el intercambio de experiencias”, cerró He.