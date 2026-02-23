Camión supuestamente incendiado por grupos del crimen organizado, el 22 de febrero, en el estado de Jalisco, México.

La cancillería informó este lunes que se encuentra monitoreando la situación de los uruguayos en México, a raíz de los disturbios, enfrentamientos y bloqueos en carreteras que comenzaron a producirse este domingo tras el asesinato a manos de las fuerzas de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, apodado el Mencho, un líder narco del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones delictivas más importantes del país.

Según la información que reportaron los consulados uruguayos en ese país, en la zona de “los eventos de revueltas e incendios viven aproximadamente un centenar de uruguayos”. El Consulado General de Uruguay en Ciudad de México ha trabajado en coordinación con el Consulado de Uruguay en Jalisco y por el momento “no se ha reportado ningún compatriota solicitando asistencia”.

“Existió comunicación con uruguayos que viven especialmente en Puerto Vallarta y Guadalajara y se les transmitió que sigan las instrucciones de las autoridades en cuanto a la seguridad y situación que se vive en esa región”, señala el reporte difundido por la cancillería.

Además de Jalisco, se vieron afectadas por los cortes de ruta, las quemas de autos y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad zonas de los estados de Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes, Oaxaca, Tamaulipas y Baja California, de acuerdo con lo que informó el portal Animal Político.