Represalias de grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco, el 22 de febrero, en Jalisco.

Este domingo, medios mexicanos informaron sobre un operativo llevado a cabo por fuerzas de seguridad federales en la ciudad de Tapalpa, en el estado de Jalisco, que terminó con el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, apodado el Mencho, quien era ampliamente conocido por ser el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones delictivas más importantes del país, y con amplias ramificaciones fuera de México.

Poco después de conocida la noticia, y como respuesta, delincuentes vinculados al CJNG produjeron disturbios y bloquearon carreteras en al menos seis estados del país. Además de Jalisco, se vieron afectadas por los cortes de ruta, las quemas de autos y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad zonas de los estados de Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes, Oaxaca, Tamaulipas y Baja California, de acuerdo con lo que informó el portal Animal Político.

Ante la entidad de los incidentes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes solicitó a los conductores de carreteras tomar rutas alternativas para evitar problemas. “Debido a incidencias en la Red Carretera Federal libre de peaje de Jalisco, Michoacán y Nayarit, se solicita a conductores optar por rutas alternas y conducir con precaución”, expresaron desde la entidad en su cuenta de X.

Paralelamente, el diario La Jornada informó que, si bien no se habían producido incidentes en el lugar, las autoridades ordenaron la cancelación de todos los vuelos en el aeropuerto de la ciudad turística de Puerto Vallarta, situada sobre el océano Pacífico, en el estado de Jalisco.

El gobernador del estado, Pablo Lemus, afirmó que tras el operativo federal comenzaron a registrarse bloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara y otros municipios de Jalisco, donde se reportan autos incendiados y explosiones, de acuerdo con testigos que hablaron con el portal Aristegui Noticias.

Lemus dio instrucciones “de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población”. El gobernador también informó que, debido a la situación, este lunes no habrá clases en las entidades educativas del estado.

También en Jalisco, el principal foco de los incidentes que siguieron tras la confirmación de la muerte del líder criminal, autoridades de seguridad informaron que fueron atacadas e incendiadas 20 sucursales del Banco del Bienestar, que es la principal encargada de manejar los recursos de programas sociales del gobierno federal, en un claro desafío al gobierno de la presidenta Sheinbaum.

La mandataria, que este domingo estaba participando en una serie de eventos sociales en la ciudad de San Pedro, en el estado de Coahuila, evitó referirse a la muerte del narcotraficante, y mientras saludaba a partidarios desde su camioneta les manifestó a periodistas presentes que el tema iba a ser informado por el “gabinete de seguridad”.

Horas más tarde en un mensaje en sus redes sociales la mandataria informó sobre la operación, aunque sin entrar en detalles, dijo que el gobierno central estaba trabajando en coordinación con los estados, y pidió a la población mantenerse informada y en calma.

Sheinbaum también manifestó su reconocimiento “al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad.Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, concluyó.

Mientras tanto desde la cuenta de X del Gabinete de Seguridad se informó que se estaba trabajando para normalizar la situación en el país.

“El Gabinete de Seguridad informa que se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales. Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía”, expresaron.

El diario Reforma informó que en el operativo que terminó con la muerte de Oseguera Cervantes trabajaron de manera coordinada fuerzas mexicanas y estadounidenses, y agregaron que el criminal murió mientras era trasladado desde Tapalpa hacia Ciudad de México.